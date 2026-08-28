บันเทิงเกาหลี

อาลัย ซามูเอล มอนโร นักแสดง Menace II Society เสียชีวิตวัย 52 ปี หลังป่วยหนัก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 10:58 น.
อาลัย ซามูเอล มอนโร นักแสดง Menace II Society เสียชีวิตวัย 52 ปี หลังป่วยหนัก
ภาพจาก : hollywoodreporter

ซามูเอล มอนโร จูเนียร์ (Samuel Monroe Jr.) นักแสดงชาวอเมริกันที่เป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์ Menace II Society และ The Players Club เสียชีวิตแล้วในวัย 52 ปี เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2569 ที่โรงพยาบาล Providence Saint Joseph เมืองเบอร์แบงก์ รัฐแคลิฟอร์เนีย หลังเผชิญปัญหาสุขภาพต่อเนื่องมานานกว่าหนึ่งปี ภรรยา ชอว์นา สจ๊วร์ต ยืนยันข่าวการเสียชีวิตผ่านโซเชียลมีเดีย

ก่อนหน้านี้ มอนโรป่วยด้วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลช่วงเดือนเมษายน ครอบครัวให้ข้อมูลว่าเขาต่อสู้กับโรคมานานกว่าหนึ่งปี ก่อนมีภาวะแทรกซ้อนจากปอดอักเสบที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ MRSA อาการรุนแรงจนต้องใช้เครื่องช่วยพยุงชีวิต ขณะที่การทำงานของไตมีปัญหาจนต้องฟอกไต

อาการเคยดีขึ้นช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจนแพทย์หยุดการฟอกไตได้ชั่วคราว แต่ต่อมากลับทรุดลงและต้องใช้เครื่องช่วยพยุงชีวิตอีกครั้ง ช่วงเดือนสิงหาคม ครอบครัวเปิดเผยว่าเขามีอาการสมองบวมและชักจากการสะสมของน้ำในโพรงสมอง ต้องเข้ารับการผ่าตัดสมอง 3 ครั้ง รวมถึงมีปัญหาปอดซ้ายแฟบบางส่วน

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ชอว์นาเคยเล่าว่า สามีเริ่มมีอาการหลังไปทำงานถ่ายภาพยนตร์ในลาสเวกัส และครอบครัวเชื่อว่าอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องอยู่หลายเดือน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนนี้เป็นคำบอกเล่าจากครอบครัว ขณะที่ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาล

หลังการจากไป จอยซ์ แพตตัน แม่ของมอนโร ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ลูกชายตลอดช่วงรักษาตัว พร้อมขอให้ช่วยเป็นกำลังใจแก่ครอบครัว โดยเฉพาะลูกทั้งสามคนของเขา

มอนโรเริ่มมีผลงานทางโทรทัศน์ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1990 ก่อนเป็นที่รู้จักจาก Menace II Society ภาพยนตร์อาชญากรรมปี 1993 ซึ่งกลายเป็นหนังคัลต์ของยุคนั้น เขายังมีผลงานใน Tales from the Hood, Set It Off, The Players Club และหนังล้อเลียน Don’t Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood รวมถึงซีรีส์ Out All Night และ NYPD Blue

ในช่วงหลังยังคงมีผลงานการแสดงต่อเนื่อง รวมถึงการปรากฏตัวในซีรีส์ Black Jesus ก่อนปัญหาสุขภาพทำให้ต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน การจากไปของมอนโรเกิดขึ้นหลังครอบครัวและแฟนผลงานติดตามอาการของเขามาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 10:58 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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