พบศพบุคคลปริศนา ติดอยู่ในที่เก็บล้อเครื่องบินในสนามบินมาเลฯ หลังเดินทางจากญี่ปุ่น
พบศพบุคคลปริศนา ติดอยู่ในที่เก็บล้อเครื่องบินในสนามบินมาเลฯ หลังเครื่องบินเพิ่งลงจอดจากญี่ปุ่น คาดเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 72 ชั่วโมง
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม สำนักข่าว เดอะสเตรทไทมส์ นายงานว่าเจ้าหน้าที่พบศพภายในที่เก็บล้อของเครื่องบิน ภายในท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอ ประเทศมาเลเซีย
โดยเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ระบุเพศของผู้เสียชีวิต แต่ระบุว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเดินทางมาจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งศพถูกพบจากเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง หลังจากที่พวกเขาได้กลิ่นเหม็นจากที่เก็บล้อ จึงเข้าตรวจสอบ ก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ต่อไป
โดยหลังจากนี้ตำรวจจะเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด ว่าผู้ตายคือใคร และอยู่ในช่องเก็บล้อได้อย่างไร รวมถึงสาเหตุการตาย อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าทีลงความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวน่าเสียชีวิตมาแล้วมากกว่า 72 ชั่วโมง
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