หมอเหรียญทอง ซัด สปสช. ระบบส่งตัวล้มเหลว วิกฤตผู้ป่วยล้น รพ.
หมอเหรียญทองวิจารณ์ โพสต์ภาพผู้ป่วยล้นรพ.มงกุฎวัฒนะ ชี้เป็นผลจากระบบส่งตัว สปสช. ล้มเหลว ชูโครงการบัตรทองแพลตตินั่ม จ่ายเองในราคารัฐ
หมอเหรียญทอง หรือ พลตรี นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก วิจารณ์การทำงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมแนบภาพถ่ายบรรยากาศผู้ป่วยจำนวนมากที่รอรับบริการในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา
นพ.เหรียญทอง ระบุว่าภาพดังกล่าวคือความล้มเหลวของ สปสช. ในการบริหารระบบปฐมภูมิและการส่งต่อผู้ป่วยนอก ทำให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองจำนวนมากเดือดร้อนจากการขอใบส่งตัว จึงตัดสินใจตรงมาใช้บริการโครงการบัตรทองแพลตตินั่ม รพ.มงกุฎวัฒนะ โดยยอมจ่ายเงินเองในราคาเทียบเท่าโรงพยาบาลรัฐเพื่อแลกกับความสะดวกสบาย
ปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการในกลุ่มนี้มากกว่าจำนวนผู้ป่วยนอกที่ส่งตัวมาจาก 35 คลินิกเครือข่ายที่มีประชากรขึ้นตรงกว่า 2 แสนคน
“นี่คือความล้มเหลวของ สปสช. ในการบริหารระบบปฐมภูมิ (Primary Care) และการส่งต่อผู้ป่วยนอก(Out Patient Refer) จนทำให้ผู้ป่วยบัตรทองจำนวนมากต้องกัดฟันพึ่งตนเอง ตรงมาใช้บริการโครงการ ‘บัตรทองแพลตตินั่ม รพ.มงกุฎวัฒนะ’ โดยไม่ใช้ใบส่งตัว จ่ายเงินเองราคาถูก ราคา รพ.รัฐ
ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 21 ส.ค.69 เป็นเพียงบางส่วนของผู้ใช้บริการบัตรทองแพลตตินั่มเท่านั้น ยังมีอีกมากมาย อีกหลายส่วนที่กระจายไปยังแผนกอื่น ๆ ชั้นอื่น ๆ อาคารอื่น ๆ ของ รพ.มงกุฎวัฒนะ
ภาพสะท้อนความล้มเหลวของ สปสช. นี้ ในทางกลับกันก็สะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการบัตรทองแพลตตินั่ม รพ.มงกุฎวัฒนะ ที่ริเริ่มคิดค้นโดย คนแก่สมองเสื่อม …แค่ ‘ตาแป๊ะหลักสี่’ คนแก่ขายกล้วยทอดธรรมดาๆ แห่ง รพ.มงกุฎวัฒนะ
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ 27 ส.ค.69 เวลา 19.49 น.
หมายเหตุ จำนวนผู้ใช้บริการบัตรทองแพลตตินั่ม รพ.มงกุฎวัฒนะ มากยิ่งกว่า จำนวนผู้ป่วยนอกปี พ.ศ.2567 ที่ส่งตัวมาจาก 35 คลินิกบัตรทองที่มีประชากรขึ้นตรง 2 แสนคนเสียอีก …เพราะอะไรจึงมากมายอย่างนี้???
คำตอบ คือ เพราะผู้ป่วยบัตรทองเดือดร้อนกันทุกเขต ทุกจังหวัด จึงตรงมาที่ รพ.มงกุฎวัฒนะ โดยไม่ง้อใบส่งตัว ไม่ยอมเป็นขอทานใบส่งตัวกันแล้ว ซึ่งมีจำนวนมากกว่าผู้ป่วยบัตรทองจาก 35 คลินิกแค่ 2 แสนคนไงล่ะครับ
ผมไม่ขอประทานโทษที่ตบหน้า สปสช. ด้วยบัตรทองแพลตตินั่มนะครับ”
สำหรับ โครงการบัตรทองแพลตตินั่ม รพ.มงกุฎวัฒนะ เป็นทางเลือกสำหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรคที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ต้องการมารักษาโดยตรงกับรพ.มงกุฎวัฒนะ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว แ่ต้องจ่ายเงินเองในราคา รพ.รัฐ ซึ่งราคาถูกมาก
หากต้องแอดมิตหรือเข้านอนรักษาตัวใน รพ. เสียค่าแพทย์-ค่าบริการ ไม่เกิน 500 บาท
ส่วนค่ารักษาใน รพ. ไม่ว่าจะผ่าตัด คลอดบุตร ไอซียู สวนหัวใจ หัตถการรักษาขั้นสูงราคาแพง สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ สปสช. จ่ายค่ารักษาให้ ผู้มีสิทธิบัตรทองจากทุกเขต ทุกจังหวัด ใช้บริการโครงการบัตรทองแพลตตินั่มได้ โดยไม่ต้องสมัคร ไม่ต้องเสียค่าสมาชิกหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอเพียงท่านเป็นสุภาพชน ไม่ไร้มารยาทสังคม ไม่อวดเบ่ง ไม่อันธพาลเกเร ไม่เอาแต่ใจ ไม่สูบบุหรี่-สารเสพติด-ทําสกปรกเลอะเทอะภายใน รพ. ท่านก็ใช้บริการ โครงการนี้ได้อย่างสบายใจ เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด ณ อาคาร 2 ชั้น 1 เวลา 8.00 – 20.00 น.
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