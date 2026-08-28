คมนาคม ส่ง รฟท. เข้าเจรจา ซี.พี. หลังประกาศหยุดเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ 30 ก.ย.
คมนาคม ส่ง รฟท. เข้าเจรจา ซี.พี. หลังประกาศหยุดเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ 30 ก.ย. ขอให้เดินรถต่ออีก 1 ปี สองฝ่ายยังหาข้อตกลงไม่ได้
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่ บริษัท เอเชีย เอรา วัน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ซี.พี. ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ วันที่ 30 ก.ย. 2569
โดยนายสิริพงษ์ระบุว่า ได้มอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าเจรจาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว เพื่อเร่งหาข้อยุติ ใน 2 ประเด็นคือ เรื่องเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงก์ และโครงสร้างร่วม กับรถไฟไทย-จีน โดยสรุปผลการเจรจาวันที่ 27 ส.ค. 2569 ระหว่าง รฟท. ,เอเชีย เอรา วัน และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ประเด็นการเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ARL)
– รฟท. ขอให้เอกชนเดินรถต่อไปอีก 1 ปี
– บจ.เอเชีย เอรา วัน ยังไม่ได้ตกลง แต่ยอมทำแผนว่าจะดำเนินการต่ออย่างไร ระยะเวลาเท่าไร และข้อเสนอการบริหารการเดินรถ ARL หลังหมด MOU วันที่ 30 ก.ย. 2569 โดยจัดส่งรายละเอียดให้ รฟท. พิจารณาในวันที่ 4 ก.ย. 2569 โดยจะนัดประชุมหารืออีกครั้งในวันที่ 7 ก.ย. 2569 ก่อนเสนอบคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. พิจารณาในวันที่ 10 ก.ย. 2569
ประเด็นค่าสิทธิ ARL
– รฟท.แจ้งให้เอกชนจ่ายค่าสิทธิ ARL รวมถึงภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามที่กำหนดในสัญญาร่วมลงทุนฯ ซึ่งงวดชำระดอกเบี้ยครั้งต่อไปคือ วันที่ 18 ก.ย.2569 ซึ่ง รฟท. ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้กู้ ดังนั้นจึงขอให้ บจ.เอเชีย เอรา วัน นำเงินมาชำระ
สำหรับค่าใช้สิทธิ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์มีจำนวน 10,671.09 ล้านบาท โดยให้ผ่อนจ่าย 7 งวด โดยงวดที่ 1-6 ชำระงวดละ 10% งวดที่ 7 จะชำระส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ย และอนุมัติแก้ไขสัญญาร่วมทุน ซึ่งตาม MOU ข้อ 2. ในระหว่างที่การแก้ไขสัญญายังไม่แล้วเสร็จ และเอกชนคู่สัญญายังไม่ได้ชำระค่าใช้สิทธิ์ Airport rail Link ให้ครบถ้วน รฟท. จะยังไม่มอบสิทธิ์การดำเนินการโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของแอร์พอร์ตเรียลลิงค์ให้แก่เอกชนคู่สัญญา และ รฟท. ยังคงมีสิทธิ์ได้รับรายได้ค่าโดยสารและรายได้จากการดำเนินกิจการทางพาณิชยในแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์
สำหรับประเด็นปรับลดเนื้องานรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน โครงสร้างร่วมกับรถไฟไทย-จีน สัญญา 4-1 ทาง บจ.เอเชีย เอรา วัน ไม่ได้ขัดข้อง รฟท.จึงให้เอกชน จัดส่งแบบรายละเอียดที่เคยออกแบบไว้แล้ว ที่ความเร็ว 250 กม./ชม. ให้ รฟท.และให้เอกชนทำหนังสือยืนยันกับ รฟท. ว่าไม่มีแบบรายละเอียดที่ความเร็ว 160 กม./ ชม.
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