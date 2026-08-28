มาก่อนกาล! ย้อนคลิป “แจ็ค-ป๋อง” เคยพูดอะไรไว้กับ “ต้า-ยัด” ชาวเน็ตแห่เมนต์เพียบ
มาก่อนกาล! ย้อนคลิป “แจ็ค แฟนฉัน-ป๋อง กพล” เคยพูดอะไรไว้กับ “ต้า-ยัด” ในงานแต่งงาน ชาวเน็ตแห่เมนต์เพียบ
จากกรณีที่ “ต้า เฟ็ดเฟ่” และ “ยัด ชัยโสโร” อดีตเพื่อนรัก มีข้อพิพาทเรื่องการแบ่งทรัพย์สินและสัดส่วนหุ้นส่วนบริษัท จนนำไปสู่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายสูงถึง 20 ล้านบาท กระทั่งต้าออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านรายการโหนกระแสเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
ล่าสุด ดีเจพล่ากุ้ง หรือ วรชาติ ธรรมวิจินต์ โพสต์คลิปย้อนจากคลิปงานแต่งงานของ “แจ็ค แฟนฉัน” กับ “ใบหม่อน กิตติยา” ซึ่งลงไว้ตั้งแต่ปี 2567 โดยนำส่วนหนึ่งของคลิปที่แจ็คได้พบกับต้าและยัดมาแชร์อีกครั้ง ในคลิปดังกล่าวแจ็คพูดว่า “ตอนแรกจะมี กอล์ฟ ต้า ยัด ทะเลาะกันเหลือสองคน แต่จริง ๆ จะมีเฟ็ดเฟ่แก๊งเยอะแหละ ทะเลาะกันเรื่องเงิน ก็เลยมากันแค่สองคน”
ขณะเดียวกัน “ป๋อง กพล” เดินเข้ามาในเฟรม พร้อมชี้ไปที่ยัดแล้วพูดว่า “ไอตัวนี้ ไอตัวนี้นี่เอาเยอะ (ออกรถวินเทจ) แล้วก็มีรถเก่ายุโรปคันละหลายล้าน” จากนั้นแจ็คพูดกับต้าว่า “กูต้องพูดตรง ๆ ว่า กูก็ปั้นมึงมา ถูกไหม แต่ก่อนมึงเป็นเด็กฝึกงาน กูพามึงมาหาไอบอลใช่ไหม (บอล ผู้กำกับ GTH) แต่ก่อนเป็นเด็กฝึกงานอยู่ ATM เออรัก…เออเร่อ” ซึ่งต้าได้พูดว่า “ขอบคุณพี่แจ็คมาก ๆ ที่ช่วยเป็นเรือจ้างเหมือนพี่ป๋องเลย”
หลังคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจและเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก เช่น “เรือจ้างเค้ามองขาดครับ ส่งคนเข้าวงการมาเยอะดูออก” , “แจ๊ค ป๋อง เปิดมานานแล้วนี่หว่า” , “พี่ต้าดูเจ็บแทนมากเลย คงรักพี่ยัตมากตอนนั้นมีคนมาแซวเพื่อนรัก” , “เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นทำหน้าไม่ถูกเลย”
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