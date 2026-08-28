ดิว อริสรา เล่าจุดเริ่มต้นรัก วู้ดดี้ ล่ำซำ เข้ามาหาเอง เชื่อดวงสมพงษ์ ยืนยันไม่ได้ท้อง

ฟังจากปาก ดิว อริสรา เล่าจุดเริ่มต้นความรัก วู้ดดี้ ล่ำซำ เผยฝ่ายชายเข้ามาหาเองด้วยความพยายามของเขา ไม่มีคนกลางแนะนำ เชื่อดวงสมพงษ์ ยืนยันไม่ได้ท้อง
หลังจากเปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการ ความรักของนักแสดงสาว ดิว อริสรา กับ วู้ดดี้ ล่ำซำ ทายาทนักธุรกิจหมื่นล้าน ถูกจับตามองอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดฝ่ายหญิงได้ออกมาเปิดเผยจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นครั้งแรกผ่านไลฟ์สดในช่องติ๊กต็อก nunnynunn เผยว่าฝ่ายชายเป็นคนเดินหน้าเข้ามาทำความรู้จักเองโดยไม่มีใครแนะนำให้
ช่วงที่ผ่านมา แฟนคลับได้เห็นโมเมนต์ความหวานของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ดิวสวมชุดไทยอย่างสง่างามถ่ายภาพคู่กับวู้ดดี้ หรือทริปล่าสุดที่ทั้งสองคนจัดกระเป๋าบินลัดฟ้าไปพักผ่อนไกลถึงเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี พร้อมกับโพสต์ภาพคู่สุดสวีตให้แฟน ๆ ได้ติดตามความน่ารัก
เมื่อมีคนสงสัยถึงจุดเริ่มต้นของความรักครั้งนี้ ดิวได้เล่าด้วยอาการอาย ๆ ว่า เธอและวู้ดดี้เจอกันโดยไม่ได้มีคนกลางหรือแม่สื่อคอยแนะนำ ฝ่ายชายเป็นคนเข้ามาหาเธอด้วยความพยายามของเขาเอง
ในตอนแรกเธอไม่รู้รายละเอียดว่าวู้ดดี้คือใคร รู้ข้อมูลเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้น เธอมองว่าความรักครั้งนี้เป็นเรื่องของดวงที่สมพงษ์กัน ประกอบกับช่วงเวลาและปัจจัยหลายอย่างลงตัวพอดี จึงทำให้ความสัมพันธ์พัฒนาและเข้าที่เข้าทางอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
“เราเจอกันแบบไม่ได้มีใครแนะนำ เราสองคนเจอกันเอง เขาเข้ามาหาเราเองด้วยความพยายามของเขา ยอมรับว่าตอนแรกไม่รู้ว่าฝ่ายคือใคร รู้แค่ประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้รู้เยอะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดิวและวู้ดดี้พูดคุยกัน
เขาเข้ามาเองค่ะ ไม่มีใครเป็นคนกลาง ดวงสมพงษ์กันแหละ ด้วยเวลาและอะไรหลาย ๆ อย่างมันเข้าที่เข้าทางพอดี“
อย่างไรก็ดี สาวดิวตอบกลับข่าวที่ลือกันว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ ยืนยันว่าไม่ได้ท้อง
@nunnynunn น่ารักมากกกก #แบรนด์ปุยนุ่น #น้ําชงมะเขือเทสปุยนุ่น #น้ำชงพี่ดิว #เจ้าของแบรนด์ปุยนุ่น ♬ เสียงต้นฉบับ – เจ้าของแบรนด์ PUIINUN💗
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดิว อริสรา อวดรูปคู่ ‘วู้ดดี้ ล่ำซำ’ ทายาทหมื่นล้าน แคปชั่นหวานฉ่ำ ทำคนอิจฉา
- ดิว อริสรา ส่งทนายมอบเช็ค 1.75 ล้าน ปิดหนี้ “เมย์ วาสนา” ก่อนครบกำหนด
- ทำความรู้จัก วู้ดดี้ ล่ำซำ คือใคร? พ่อหนุ่มมาดเซอร์ผู้กุมหัวใจ ดิว อริสรา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: