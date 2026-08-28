เปิดสถานะ งานแต่งเขมร สอดไส้ชุดไทย จ่อขึ้นทะเบียนยูเนสโก ชี้ชะตาปลายปีนี้
กัมพูชายื่นประเพณีแต่งงานเขมร สอดไส้ชุดไทย ต่อยูเนสโก รายการเดียวของประเทศใน รอพิจารณาปลายปีนี้ คณะกรรมการจะลงมติที่เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน ขณะที่ฝั่งไทยกำลังดันชุดไทย เป็นมรดกโลกเหมือนกัน
คนไทยต้องจับตา งานแต่งเขมร หรือชื่อทางการในเอกสารคือ Traditional Khmer wedding ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก สถานะล่าสุดตามฐานข้อมูลทางการของยูเนสโก จะรู้ผลในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2569 ที่เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน
สิ่งที่กัมพูชายื่นไม่ใช่ “มรดกโลก” อย่างที่หลายคนเรียกกัน มรดกโลกคือแหล่งหรือสถานที่ภายใต้อนุสัญญาอีกฉบับ ส่วนงานแต่งเขมรยื่นเข้าบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ซึ่งครอบคลุมประเพณี พิธีกรรม และภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา เช่นเดียวกับสงกรานต์ของไทยที่ขึ้นทะเบียนไปเมื่อปี 2566
กัมพูชายื่นอะไร ยื่นเมื่อไหร่
กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชายื่นเอกสารเสนอชื่อต่อสำนักเลขาธิการคณะกรรมการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ในชื่อ “Khmer Marriage, Khmer Wedding” เนื้อหาครอบคลุมการเตรียมงานตามประเพณี ดนตรีและบทเพลงประกอบพิธี เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับในงานแต่งงานแบบเขมร ซึ่งถูกวิจารณ์อย่างมากว่าลอกเลียนแบบชุดไทย
สุม มาบ เลขาธิการรัฐและโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชา แถลงต่อผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 ว่าเป้าหมายหลักคือการอนุรักษ์และปกป้องประเพณีเขมรที่มีมาแต่โบราณ พร้อมนำเสนอวัฒนธรรมการแต่งงานของกัมพูชาสู่สายตาชาวโลก ขณะนั้นเอกสารอยู่ในขั้นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาอย่างเป็นทางการปลายปี 2569
ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 โฆษกคนเดิมยืนยันกับพนมเปญโพสต์ว่าเอกสารทั้งงานแต่งเขมรและสงกรานต์เขมรยื่นครบถ้วนตามขั้นตอนแล้ว โดยกระบวนการจากยื่นถึงขึ้นทะเบียนโดยทั่วไปใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี คณะกรรมการยูเนสโกพิจารณาเอกสารปีละ 40 ถึง 60 รายการจากประเทศสมาชิก
ดราม่ากับไทย เรื่องชุดในเอกสาร
ประเด็นนี้เคยปะทุเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 เมื่อชาวเน็ตไทยสังเกตว่ากัมพูชาใช้ภาพชุดแต่งงานของไทยในเอกสารเสนอชื่อ อย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในขณะนั้น ชี้แจงผ่านรายงานของข่าวสดอิงลิชว่าเอกสารของกัมพูชาไม่มีชุดไทยรวมอยู่ด้วย
เดือนกุมภาพันธ์ 2569 กระแสกลับมาอีกรอบเมื่อโซเชียลไทยพูดถึงการยื่น “สงกรานต์เขมร” จนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชี้แจงว่าตรวจสอบเว็บไซต์ยูเนสโกแล้ว กัมพูชามีรายการในรอบพิจารณาปี 2569 เพียงรายการเดียวคืองานแต่งเขมร ส่วนสงกรานต์เขมรยังอยู่ในกลุ่มรอคิวลำดับศูนย์ ซึ่งต้องรอเข้ารอบพิจารณาในรอบถัดไป
อธิบดียังย้ำว่าสงกรานต์ไทยที่ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2566 ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เพราะอนุสัญญาฉบับนี้ไม่ใช่การรับรองความเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว วัฒนธรรมลักษณะเดียวกันสามารถขึ้นทะเบียนได้หลายประเทศ เช่น เทศกาลติงจันปีใหม่ของเมียนมาที่ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2567
ด้านซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงเพิ่มเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ว่าไทยกำลังเตรียมชุดไทย มวยไทย ผ้าขาวม้า และลอยกระทงเข้าสู่กระบวนการ โดยชุดไทยมีกำหนดเข้ารอบพิจารณาปลายปี 2569
ใครมีอะไรในมือแล้วบ้าง
กัมพูชามีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 7 รายการ ได้แก่ ระบำราชสำนักกัมพูชาและหนังใหญ่สเบกธม เมื่อปี 2551 ประเพณีชักเย่อ ปี 2558 พิณจาเปยดองเวง ปี 2559 ละครโขลวัดสวายอันเดต ปี 2561 ศิลปะการต่อสู้กุนลโบกาตอร์ ปี 2565 และผ้ากรอมา ปี 2567 นอกจากนี้กัมพูชายังได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลชุดนี้ วาระปี 2569 ถึง 2573 ด้วย
ฝั่งไทยมี 6 รายการ ได้แก่ โขน ปี 2561 นวดไทย ปี 2562 โนรา ปี 2564 สงกรานต์ ปี 2566 ต้มยำกุ้งและเคบายา ปี 2567 โดยเคบายาเป็นการยื่นร่วมกับหลายประเทศ
สรุปสั้นๆ งานแต่งเขมรยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ต้องรอมติที่ประชุมที่เซี่ยเหมินระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2569 ถ้าผ่านจะเป็นรายการที่ 8 ของกัมพูชา และช่วงเวลาไล่เลี่ยกันต้องจับตาความคืบหน้าของชุดไทยที่กำลังเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเช่นกัน
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