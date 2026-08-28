ข่าวต่างประเทศ

เปิดสถานะ งานแต่งเขมร สอดไส้ชุดไทย จ่อขึ้นทะเบียนยูเนสโก ชี้ชะตาปลายปีนี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 10:35 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 10:51 น.
ประเพณีแต่งงานเขมรที่กัมพูชายื่นขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโก

กัมพูชายื่นประเพณีแต่งงานเขมร สอดไส้ชุดไทย ต่อยูเนสโก รายการเดียวของประเทศใน รอพิจารณาปลายปีนี้ คณะกรรมการจะลงมติที่เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน ขณะที่ฝั่งไทยกำลังดันชุดไทย เป็นมรดกโลกเหมือนกัน

คนไทยต้องจับตา งานแต่งเขมร หรือชื่อทางการในเอกสารคือ Traditional Khmer wedding ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก สถานะล่าสุดตามฐานข้อมูลทางการของยูเนสโก จะรู้ผลในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2569 ที่เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน

สิ่งที่กัมพูชายื่นไม่ใช่ “มรดกโลก” อย่างที่หลายคนเรียกกัน มรดกโลกคือแหล่งหรือสถานที่ภายใต้อนุสัญญาอีกฉบับ ส่วนงานแต่งเขมรยื่นเข้าบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ซึ่งครอบคลุมประเพณี พิธีกรรม และภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา เช่นเดียวกับสงกรานต์ของไทยที่ขึ้นทะเบียนไปเมื่อปี 2566

โฆษณา

กัมพูชายื่นอะไร ยื่นเมื่อไหร่

กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชายื่นเอกสารเสนอชื่อต่อสำนักเลขาธิการคณะกรรมการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ในชื่อ “Khmer Marriage, Khmer Wedding” เนื้อหาครอบคลุมการเตรียมงานตามประเพณี ดนตรีและบทเพลงประกอบพิธี เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับในงานแต่งงานแบบเขมร ซึ่งถูกวิจารณ์อย่างมากว่าลอกเลียนแบบชุดไทย

สุม มาบ เลขาธิการรัฐและโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชา แถลงต่อผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 ว่าเป้าหมายหลักคือการอนุรักษ์และปกป้องประเพณีเขมรที่มีมาแต่โบราณ พร้อมนำเสนอวัฒนธรรมการแต่งงานของกัมพูชาสู่สายตาชาวโลก ขณะนั้นเอกสารอยู่ในขั้นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาอย่างเป็นทางการปลายปี 2569

ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 โฆษกคนเดิมยืนยันกับพนมเปญโพสต์ว่าเอกสารทั้งงานแต่งเขมรและสงกรานต์เขมรยื่นครบถ้วนตามขั้นตอนแล้ว โดยกระบวนการจากยื่นถึงขึ้นทะเบียนโดยทั่วไปใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี คณะกรรมการยูเนสโกพิจารณาเอกสารปีละ 40 ถึง 60 รายการจากประเทศสมาชิก

ดราม่ากับไทย เรื่องชุดในเอกสาร

ประเด็นนี้เคยปะทุเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 เมื่อชาวเน็ตไทยสังเกตว่ากัมพูชาใช้ภาพชุดแต่งงานของไทยในเอกสารเสนอชื่อ อย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในขณะนั้น ชี้แจงผ่านรายงานของข่าวสดอิงลิชว่าเอกสารของกัมพูชาไม่มีชุดไทยรวมอยู่ด้วย

เดือนกุมภาพันธ์ 2569 กระแสกลับมาอีกรอบเมื่อโซเชียลไทยพูดถึงการยื่น “สงกรานต์เขมร” จนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชี้แจงว่าตรวจสอบเว็บไซต์ยูเนสโกแล้ว กัมพูชามีรายการในรอบพิจารณาปี 2569 เพียงรายการเดียวคืองานแต่งเขมร ส่วนสงกรานต์เขมรยังอยู่ในกลุ่มรอคิวลำดับศูนย์ ซึ่งต้องรอเข้ารอบพิจารณาในรอบถัดไป

อธิบดียังย้ำว่าสงกรานต์ไทยที่ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2566 ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เพราะอนุสัญญาฉบับนี้ไม่ใช่การรับรองความเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว วัฒนธรรมลักษณะเดียวกันสามารถขึ้นทะเบียนได้หลายประเทศ เช่น เทศกาลติงจันปีใหม่ของเมียนมาที่ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2567

โฆษณา

ด้านซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงเพิ่มเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ว่าไทยกำลังเตรียมชุดไทย มวยไทย ผ้าขาวม้า และลอยกระทงเข้าสู่กระบวนการ โดยชุดไทยมีกำหนดเข้ารอบพิจารณาปลายปี 2569

ใครมีอะไรในมือแล้วบ้าง

กัมพูชามีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 7 รายการ ได้แก่ ระบำราชสำนักกัมพูชาและหนังใหญ่สเบกธม เมื่อปี 2551 ประเพณีชักเย่อ ปี 2558 พิณจาเปยดองเวง ปี 2559 ละครโขลวัดสวายอันเดต ปี 2561 ศิลปะการต่อสู้กุนลโบกาตอร์ ปี 2565 และผ้ากรอมา ปี 2567 นอกจากนี้กัมพูชายังได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลชุดนี้ วาระปี 2569 ถึง 2573 ด้วย

ฝั่งไทยมี 6 รายการ ได้แก่ โขน ปี 2561 นวดไทย ปี 2562 โนรา ปี 2564 สงกรานต์ ปี 2566 ต้มยำกุ้งและเคบายา ปี 2567 โดยเคบายาเป็นการยื่นร่วมกับหลายประเทศ

สรุปสั้นๆ งานแต่งเขมรยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ต้องรอมติที่ประชุมที่เซี่ยเหมินระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2569 ถ้าผ่านจะเป็นรายการที่ 8 ของกัมพูชา และช่วงเวลาไล่เลี่ยกันต้องจับตาความคืบหน้าของชุดไทยที่กำลังเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเช่นกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

พบศพบุคคลปริศนา ติดอยู่ในที่เก็บล้อเครื่องบินในสนามบินมาเลฯ หลังเดินทางจากญี่ปุ่น

7 นาที ที่แล้ว
มาก่อนกาล! ย้อนคลิป &quot;แจ็ค-ป๋อง&quot; เคยพูดอะไรไว้กับ &quot;ต้า-ยัด&quot; ชาวเน็ตแห่เมนต์เพียบ บันเทิง

มาก่อนกาล! ย้อนคลิป “แจ็ค-ป๋อง” เคยพูดอะไรไว้กับ “ต้า-ยัด” ชาวเน็ตแห่เมนต์เพียบ

8 นาที ที่แล้ว
ประเพณีแต่งงานเขมรที่กัมพูชายื่นขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโก ข่าวต่างประเทศ

เปิดสถานะ งานแต่งเขมร สอดไส้ชุดไทย จ่อขึ้นทะเบียนยูเนสโก ชี้ชะตาปลายปีนี้

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คมนาคม ส่ง รฟท. เข้าเจรจา ซี.พี. หลังประกาศหยุดเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ 30 ก.ย.

24 นาที ที่แล้ว
ดิว อริสรา เผยจุดเริ่มต้นรัก วู้ดดี้ ล่ำซำ เข้ามาเอง ข่าวดารา

ดิว อริสรา เล่าจุดเริ่มต้นรัก วู้ดดี้ ล่ำซำ เข้ามาหาเอง เชื่อดวงสมพงษ์ ยืนยันไม่ได้ท้อง

24 นาที ที่แล้ว
ส่องรถบ้าน 2 ล้านของ &quot;ยัต&quot; Bailey Unicorn Valencia หรูครบเหมือนบ้านเคลื่อนที่ บันเทิง

ส่องรถบ้าน 2 ล้านของ “ยัต” รุ่น Bailey Unicorn Valencia หรูครบเหมือนบ้านเคลื่อนที่

34 นาที ที่แล้ว
ไก่ ปริศนา ป่วยมะเร็งระยะ 4 ลุกลามกระดูก-ปอด พ่วง SLE เผยกำลังใจดี เดินหน้ารักษาต่อเนื่อง บันเทิง

ไก่ ปริศนา ป่วยมะเร็งระยะ 4 ลุกลามกระดูก-ปอด พ่วง SLE เผยกำลังใจดี เดินหน้ารักษาต่อเนื่อง

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลย้ำ ประชาชนไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะข้อมูลรถ รีบยื่นทบทวน

52 นาที ที่แล้ว
สถานทูตเตือน อย่าหลงเชื่อลี้ภัยไปญี่ปุ่น อ้างทำงานได้จริง เสี่ยงโดนรวบ-ห้ามเข้าประเทศ ข่าว

สถานทูตเตือน คนไทยยื่นขอลี้ภัยญี่ปุ่น อ้างทำงานได้จริง เสี่ยงโดนรวบ-ห้ามเข้าประเทศ

53 นาที ที่แล้ว
ทนายอาร์ม เผยสาเหตุฟ้อง ต้า เฟ็ดเฟ่ ให้ได้คุยกับยัต ข่าว

ทนายอาร์ม ทำสำเร็จ ถ้าไม่ฟ้อง ต้า เฟ็ดเฟ่ ไม่มีทางได้คุยกับ “ยัต” สองต่อสอง

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับตาคำพิพากษาคณะลูกขุน คดีใหญ่สหรัฐฯ “ลินซีย์ แคลนซี่” รัดคอลูกดับ 3 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งวอลเลย์บอลวันนี้ 28 ส.ค. 69 จีน พบ เวียดนาม รอบ 8 ทีม วอลเลย์บอล

ตารางแข่งวอลเลย์บอลวันนี้ 28 ส.ค. 69 จีน พบ เวียดนาม รอบ 8 ทีม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พุทธ อภิวรรณ โพสต์ปริศนา “ใครทำเว็บเทา” ลั่น โหนกระแสจันทร์นี้มีอึ้ง บันเทิง

พุทธ อภิวรรณ โพสต์ปริศนา “ใครทำเว็บเทา” ลั่น โหนกระแสจันทร์นี้มีอึ้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้า เฟ็ดเฟ่ ถูกทำคลิปโจมตีจนคิดสั้น ข่าว

ต้า เฟ็ดเฟ่ ตัดพ้อ OHANA ถูกทำคลิปโจมตี พาทัวร์มาถล่ม ดิ่งหนักคิดจบชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจบุกทลายคลังแสง พร้อมยึดของกลางเป็นไรเฟิล AR-15 มากกว่า 10 กระบอก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการเพลงเศร้า สูญเสีย &quot;อ้น รณกร&quot; มือเบสวงร็อกชื่อดังในตำนาน วัย 56 ปี เสียชีวิตอย่างสงบ บันเทิง

อาลัย อ้น รณกร เสียชีวิต ด้วยวัย 56 ปี วงการเพลงเศร้า สิ้นมือเบสวงร็อกดังในตำนาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดือดแต่เช้า! นศ. 2 สถาบันใหญ่ ยกพวกตีกันกลางสกายวอล์ค ย่านปทุมวัน ทำคนแตกตื่น ข่าว

เดือดแต่เช้า! นักศึกษา ยกพวกตีกัน กลางสกายวอล์ค ย่านปทุมวัน ทำคนแตกตื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” องุ่นเปรี้ยว สั่งเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทรีโอ หลังเจรจากับแคนาดาล้มเหลว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 28 ส.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 50 บาท ทองแท่งขาย 71,400 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ย้ายจัดงาน เสวนาผู้นำฝ่ายค้าน ไปอาคารรัฐสภาแทน หลังพูลแมนขอยกเลิกจัดงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยอดตายน้ำท่วมเนปาล พุ่ง 389 ศพ สูญหาย 900 ราย หวั่นหายนะซ้ำทะเลสาบแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดังทั่วโลก! แฟนคลับชาวฟิลิปปินส์ร่วมส่ง “เนเน่ รอยัล” ที่สนามบิน ก่อนกลับไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ร้านบาร์โฮส ใช้ปัตตาเลี่ยนโกนศีรษะลูกค้าสาว หลังชักดาบกินแล้วไม่ยอมจ่าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ปีเตอร์ คัลเลน” นักพากย์คนดังเจ้าของเสียง “ออพติมัส ไพร์ม-อียอร์” เสียชีวิตวัย 85 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

iLaw แฉ! เจอเส้นทางโทรศัพท์ “สว.บุรีรัมย์” ต่อสายตรงโทรหา “แสวง บุญมี”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 10:35 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 10:51 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

TIOmarkets เปิดตัวแอปเทรดบนมือถือ ยกระดับการเทรด Forex และ CFD แบบครบวงจร

TIOmarkets เปิดตัวแอปเทรดบนมือถือ ยกระดับการเทรด Forex และ CFD แบบครบวงจร

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569
มาก่อนกาล! ย้อนคลิป &quot;แจ็ค-ป๋อง&quot; เคยพูดอะไรไว้กับ &quot;ต้า-ยัด&quot; ชาวเน็ตแห่เมนต์เพียบ

มาก่อนกาล! ย้อนคลิป “แจ็ค-ป๋อง” เคยพูดอะไรไว้กับ “ต้า-ยัด” ชาวเน็ตแห่เมนต์เพียบ

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569

คมนาคม ส่ง รฟท. เข้าเจรจา ซี.พี. หลังประกาศหยุดเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ 30 ก.ย.

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569
ดิว อริสรา เผยจุดเริ่มต้นรัก วู้ดดี้ ล่ำซำ เข้ามาเอง

ดิว อริสรา เล่าจุดเริ่มต้นรัก วู้ดดี้ ล่ำซำ เข้ามาหาเอง เชื่อดวงสมพงษ์ ยืนยันไม่ได้ท้อง

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569
Back to top button