รัฐบาลย้ำ ประชาชนไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะข้อมูลรถ รีบยื่นทบทวน
รัฐบาลย้ำ ประชาชนไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะข้อมูลรถ รีบยื่นทบทวน รักษาสิทธิของตนเอง ภายในวันที่ 31 ส.ค. 69
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถ หากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติม ขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง
ล่าสุด ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2569 กรมการขนส่งทางบกรายงานว่า มีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 370,207 คน ครอบคลุมยานพาหนะ 663,040 คัน โดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนด
สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Service (OSS) ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 และยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2569 กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิวันที่ 30 กันยายน 2569 และผู้ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569
“ขอให้ประชาชนที่ได้รับแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการฯด้วยเรื่องรถ หากเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติม รีบตรวจสอบและยื่นทบทวนสิทธิภายในวันที่กำหนด เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการได้รับสิทธิที่พึงได้รับ” นางสาวรัชดา กล่าว
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