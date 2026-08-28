ไก่ ปริศนา ป่วยมะเร็งระยะ 4 ลุกลามกระดูก-ปอด พ่วง SLE เผยกำลังใจดี เดินหน้ารักษาต่อเนื่อง

ส่งกำลังใจ ไก่ ปริศนา ป่วยมะเร็งระยะ 4 ลุกลามกระดูก-ปอด พ่วงโรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) เผยกำลังใจดี ลุยเดินหน้ารักษาต่อเนื่อง
ต้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับหมอลำและนักแสดงอาวุโสชื่อดัง ไก่ ปริศนา วงศ์ศิริ ที่ล่าสุดได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับทาง เที่ยงบันเทิงสด ทาง CH7 โดยเปิดเผยอาการป่วยในปัจจุบันระบุว่า
“ตอนแรกเจอมะเร็งที่เต้านม รักษามาสักพัก แต่ปรากฎว่าตอนนี้มะเร็งกลับลุกลามไปทั่ว ทั้งที่ต่อมน้ำเหลือง กระดูก และปอด ปัจจุบันทำการรักษาโดยการให้คีโม ซึ่งผลข้างเคียงที่เห็นได้ชัดในช่วงนี้เลยก็คือ เริ่มเดินปวดเท้า เป็นรองช้ำ และมือบวมอ แต่ก็ยืนยันว่ายังสดใส มีความสุขกับงาน เพราะหมอบอกว่า มะเร็งไม่ชอบความทุกข์ ความเศร้า แต่มันจะแพ้คนที่มีความสุข ทุกวันนี้ก็ดูแลตัวเองอย่างดี พยายามไม่คิดมาก ไปหาหมอ และปฏิบัติตามคำสั่งหมออย่างเคร่งครัด แม้ว่าจะต้องทำการรักษาทั้งมะเร็งระยะ 4 ร่วมกับโรคประจำตัวอย่าง SLE หรือ โรคแพ้ภูมิตัวเอง ไปด้วยก็ตาม”
ประวัติ ไก่ ปริศนา
สำหรับ ไก่ ปริศนา เกิดเมื่อ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 ที่จังหวัดสกลนคร เคยได้รับตำแหน่งนางงามท้องถิ่นและรองนางสาวไทยจักรวาลปี พ.ศ. 2520 เธอเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิง เมื่ออายุได้ 19 ปี ขณะเข้ามาเรียนที่ โรงเรียนเสริมสวยเกศสยาม กทม. ขณะนั้น สมชาย จันทวังโส ไปพบเข้าก่อนจะชักชวนให้ ไก่ ปริศนา ไปถ่ายภาพลงปกหนังสือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520
ต่อมา สมชาย จันทวังโส ก็พาไปเข้าพบ ไพรัช สังวริบุตร ให้แสดงละครโทรทัศน์สังกัดช่อง 7 เรื่องแรก คือ ขุนแผนผจญภัย จนกระทั่งได้รับบทนางเอกเรื่องแรก จากเรื่อง แก้วหน้าม้า ประสบความสำเร็จอย่างมาก ต่อมาก็ได้แสดงเป็นนางเอกในละครจักร ๆ วงศ์ ๆ จนถึงภาพยนตร์ 16 มิลลิเมตร เรื่อง แม่นากพระโขนง คู่กับ ชานนท์ มณีฉาย ทางช่อง 7
และได้แสดงนำในภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น จุฬาตรีคูณ, โก๋บ้านนอกกี๋บางกอก, หยาดพิรุณ, ตึงนั้ง, แข่งรถแข่งรัก ฯลฯ ก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง
แม้ว่า ไก่ ปริศนา จะประสบความสำเร็จในวงการการแสดง แต่ด้านเสริมสวยก็ไม่ทิ้ง และเรียนจนจบ เพราะทาง ยุพา นพวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมีความเมตตาให้เรียนฟรีตลอดชีวิต เพราะขณะเรียน ไก่ ปริศนา ได้เสียสละเป็นนางแบบทรงผมทุกสไตร์
จากนั้นในปี พ.ศ. 2527 ไก่ ปริศนา ได้ผันตัวมาเป็นนักร้อง เพลงแรกที่โด่งดังคือ สาวนาหารัก โดยบันทึกแผ่นเสียงมาเรื่อย ๆ มีโอกาสได้ตั้งวงดนตรีลูกทุ่งร่วมกับสุพรรณ สันติชัยเจ้าของเพลง ยืนร้องไห้คอยใคร นาคเดือนแปด พี่คอยที่ซอยบุฟผา
ส่วนใหญ่จะรับเชิญไปกับวงของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังร่วมสมัยหลายคน เช่น สายัณห์ สัญญา, เพลิน พรหมแดน, ศรชัย เมฆวิเชียร, ยอดรัก สลักใจ, จีระพันธ์ วีระพงษ์ เป็นต้น
ไก่ ปริศนา เคยผ่านการสมรสมาแล้วครั้งหนึ่ง มีลูก 2 คน เป็นหญิง 1 ชาย 1 แต่เพราะปัญหาในชีวิตคู่ จึงได้เลิกรากัน ทำให้กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมานานกว่า 10 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 จึงได้สมรสอีกครั้งกับ นายสุจินต์ พิทักษ์ ผู้พิพากษาศาลสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรสาคร และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มเซรามิก
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อ้างอิงจาก : news.ch7, th.wikipedia
ภาพจาก : FB ปริศนา วงศ์ศิริ
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