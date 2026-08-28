บันเทิง

ส่องรถบ้าน 2 ล้านของ “ยัต” รุ่น Bailey Unicorn Valencia หรูครบเหมือนบ้านเคลื่อนที่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 10:35 น.
ส่องรถบ้าน 2 ล้านของ "ยัต" Bailey Unicorn Valencia หรูครบเหมือนบ้านเคลื่อนที่
ภาพจาก : Bailey of Bristol: Unicorn Valencia Series 2

เปิดสเปกรถบ้าน Bailey Unicorn Valencia ของ “ยัต กิตติศักดิ์ เวชประสาร” ราคารวมบิวท์อิน ประมาณ 2 ล้านบาท

ความขัดแย้งระหว่าง ต้า เฟ็ดเฟ่ หรือ ลิขิต สิทธิพันธุ์ กับอดีตเพื่อนสนิท ยัต ชัยโสโร หรือ กิตติศักดิ์ เวชประสาร ยังเป็นที่จับตา หลังทั้งคู่มีข้อพิพาทเรื่องหุ้น ทรัพย์สิน และการบริหารบริษัท จนนำไปสู่การฟ้องร้องหลายคดี

หนึ่งในทรัพย์สินที่ถูกพูดถึงคือ รถบ้านราคา 2 ล้านบาท ต้าเปิดเผยในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมว่า รถคันนี้ซื้อมาไว้ที่ออฟฟิศและใส่ชื่อยัต โดยเชื่อมโยงกับเงินจากการขายบ้านที่เคยใช้เป็นสำนักงาน ก่อนกลายเป็นประเด็นเรื่องการแบ่งทรัพย์สินหลังทั้งคู่แยกทางกัน

โฆษณา
ภายในรถยัต
ภาพจาก : Bailey of Bristol: Unicorn Valencia Series 2

ต่อมา วันที่ 27 สิงหาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก iremixbeer เปิดข้อมูลว่า รถบ้านที่ยัตใช้งานเป็น Bailey Unicorn Valencia Series 2 คาราวานระดับบนจาก Bailey of Bristol ประเทศอังกฤษ ผลิตในช่วงปี 2012 ถึง 2014 รองรับผู้พักอาศัยได้ 4 คน พร้อมพื้นที่นอน ครัว และห้องน้ำภายในครบครัน มีราคา 21,010 ปอนด์ หรือประมาณเกือบ 1 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมราคาบิวท์อินไปด้วยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ 2 ล้านบาท

รถหรูของยัต
ภาพจาก : Bailey of Bristol: Unicorn Valencia Series 2

รถมีความยาวรวมประมาณ 7.34 เมตร กว้าง 2.28 เมตร และสูงประมาณ 2.61 เมตร น้ำหนักตัวรถพร้อมอุปกรณ์พื้นฐานอยู่ที่ 1,343 กิโลกรัม ขณะที่น้ำหนักสูงสุดเมื่อบรรทุกสัมภาระอยู่ที่ 1,497 กิโลกรัม ถือเป็นคาราวานขนาดใหญ่ที่ต้องใช้รถยนต์ซึ่งรองรับน้ำหนักลากจูงในระดับเหมาะสม

พื้นที่ภายในถูกแบ่งเป็นสัดส่วนคล้ายห้องพักขนาดย่อม ด้านหน้ามีชุดโซฟาสำหรับนั่งพักและรับประทานอาหาร ก่อนปรับเป็นพื้นที่นอนได้เมื่อจำเป็น ส่วนอีกด้านมีเตียงคู่ติดตั้งถาวร พร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระใต้เตียง

ครัวติดตั้งอุปกรณ์สำหรับทำอาหารครบทั้งเตาประกอบอาหาร เตาอบ เตาย่าง ไมโครเวฟ อ่างล้างจาน และตู้เย็นขนาดประมาณ 103 ลิตรพร้อมช่องแช่แข็ง จึงสามารถเตรียมอาหารภายในรถได้โดยไม่ต้องพึ่งครัวภายนอก

ห้องน้ำแยกออกจากพื้นที่พักอาศัย มีโถสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า และพื้นที่อาบน้ำเป็นสัดส่วน นอกจากนี้ยังมีตู้และช่องเก็บสัมภาระกระจายอยู่หลายตำแหน่งภายในรถ เพื่อใช้พื้นที่ซึ่งมีจำกัดให้ได้มากที่สุด

Unicorn Series 2 ยังติดตั้งระบบ Alde Hydronic Compact 3010 สำหรับทำความร้อนภายในและผลิตน้ำร้อน ซึ่งออกแบบมาสำหรับการเดินทางและพักอาศัยในสภาพอากาศหนาว ส่วนอุปกรณ์ความบันเทิงในสเปกเดิมมีโทรทัศน์และระบบเครื่องเสียงให้ใช้งานระหว่างพักอาศัย

โฆษณา

รถประเภทนี้ไม่มีเครื่องยนต์และไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองเหมือน Motorhome เจ้าของต้องใช้รถยนต์ลากไปยังสถานที่ต่าง ๆ ก่อนจอดเป็นที่พัก ข้อดีคือเมื่อถึงจุดหมายสามารถถอดรถลากออกแล้วใช้รถยนต์เดินทางต่อได้ โดยทิ้งคาราวานไว้เป็นที่พัก

ราคารถยัต2ล้าน
ภาพจาก : Bailey of Bristol: Unicorn Valencia Series 2

หากเทียบกับราคาจำหน่ายในอังกฤษ Bailey Unicorn Valencia รุ่นปี 2013 เคยมีราคาอยู่ที่ประมาณ 19,995 ปอนด์ โดยราคาของรถแต่ละคันหลังนำมาใช้งานในไทยสามารถแตกต่างกันได้ตามปีผลิต สภาพรถ ค่าขนส่ง ภาษี การนำเข้า และอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งอ้างอิง

Bailey of Bristol: Unicorn Valencia Series 2

Bailey of Bristol: Unicorn Series 2

โฆษณา

Practical Caravan: Bailey Unicorn Valencia 2013

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

พบศพบุคคลปริศนา ติดอยู่ในที่เก็บล้อเครื่องบินในสนามบินมาเลฯ หลังเดินทางจากญี่ปุ่น

7 นาที ที่แล้ว
มาก่อนกาล! ย้อนคลิป &quot;แจ็ค-ป๋อง&quot; เคยพูดอะไรไว้กับ &quot;ต้า-ยัด&quot; ชาวเน็ตแห่เมนต์เพียบ บันเทิง

มาก่อนกาล! ย้อนคลิป “แจ็ค-ป๋อง” เคยพูดอะไรไว้กับ “ต้า-ยัด” ชาวเน็ตแห่เมนต์เพียบ

7 นาที ที่แล้ว
ประเพณีแต่งงานเขมรที่กัมพูชายื่นขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโก ข่าวต่างประเทศ

เปิดสถานะ งานแต่งเขมร สอดไส้ชุดไทย จ่อขึ้นทะเบียนยูเนสโก ชี้ชะตาปลายปีนี้

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คมนาคม ส่ง รฟท. เข้าเจรจา ซี.พี. หลังประกาศหยุดเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ 30 ก.ย.

24 นาที ที่แล้ว
ดิว อริสรา เผยจุดเริ่มต้นรัก วู้ดดี้ ล่ำซำ เข้ามาเอง ข่าวดารา

ดิว อริสรา เล่าจุดเริ่มต้นรัก วู้ดดี้ ล่ำซำ เข้ามาหาเอง เชื่อดวงสมพงษ์ ยืนยันไม่ได้ท้อง

24 นาที ที่แล้ว
ส่องรถบ้าน 2 ล้านของ &quot;ยัต&quot; Bailey Unicorn Valencia หรูครบเหมือนบ้านเคลื่อนที่ บันเทิง

ส่องรถบ้าน 2 ล้านของ “ยัต” รุ่น Bailey Unicorn Valencia หรูครบเหมือนบ้านเคลื่อนที่

34 นาที ที่แล้ว
ไก่ ปริศนา ป่วยมะเร็งระยะ 4 ลุกลามกระดูก-ปอด พ่วง SLE เผยกำลังใจดี เดินหน้ารักษาต่อเนื่อง บันเทิง

ไก่ ปริศนา ป่วยมะเร็งระยะ 4 ลุกลามกระดูก-ปอด พ่วง SLE เผยกำลังใจดี เดินหน้ารักษาต่อเนื่อง

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลย้ำ ประชาชนไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะข้อมูลรถ รีบยื่นทบทวน

51 นาที ที่แล้ว
สถานทูตเตือน อย่าหลงเชื่อลี้ภัยไปญี่ปุ่น อ้างทำงานได้จริง เสี่ยงโดนรวบ-ห้ามเข้าประเทศ ข่าว

สถานทูตเตือน คนไทยยื่นขอลี้ภัยญี่ปุ่น อ้างทำงานได้จริง เสี่ยงโดนรวบ-ห้ามเข้าประเทศ

53 นาที ที่แล้ว
ทนายอาร์ม เผยสาเหตุฟ้อง ต้า เฟ็ดเฟ่ ให้ได้คุยกับยัต ข่าว

ทนายอาร์ม ทำสำเร็จ ถ้าไม่ฟ้อง ต้า เฟ็ดเฟ่ ไม่มีทางได้คุยกับ “ยัต” สองต่อสอง

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับตาคำพิพากษาคณะลูกขุน คดีใหญ่สหรัฐฯ “ลินซีย์ แคลนซี่” รัดคอลูกดับ 3 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งวอลเลย์บอลวันนี้ 28 ส.ค. 69 จีน พบ เวียดนาม รอบ 8 ทีม วอลเลย์บอล

ตารางแข่งวอลเลย์บอลวันนี้ 28 ส.ค. 69 จีน พบ เวียดนาม รอบ 8 ทีม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พุทธ อภิวรรณ โพสต์ปริศนา “ใครทำเว็บเทา” ลั่น โหนกระแสจันทร์นี้มีอึ้ง บันเทิง

พุทธ อภิวรรณ โพสต์ปริศนา “ใครทำเว็บเทา” ลั่น โหนกระแสจันทร์นี้มีอึ้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้า เฟ็ดเฟ่ ถูกทำคลิปโจมตีจนคิดสั้น ข่าว

ต้า เฟ็ดเฟ่ ตัดพ้อ OHANA ถูกทำคลิปโจมตี พาทัวร์มาถล่ม ดิ่งหนักคิดจบชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจบุกทลายคลังแสง พร้อมยึดของกลางเป็นไรเฟิล AR-15 มากกว่า 10 กระบอก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการเพลงเศร้า สูญเสีย &quot;อ้น รณกร&quot; มือเบสวงร็อกชื่อดังในตำนาน วัย 56 ปี เสียชีวิตอย่างสงบ บันเทิง

อาลัย อ้น รณกร เสียชีวิต ด้วยวัย 56 ปี วงการเพลงเศร้า สิ้นมือเบสวงร็อกดังในตำนาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดือดแต่เช้า! นศ. 2 สถาบันใหญ่ ยกพวกตีกันกลางสกายวอล์ค ย่านปทุมวัน ทำคนแตกตื่น ข่าว

เดือดแต่เช้า! นักศึกษา ยกพวกตีกัน กลางสกายวอล์ค ย่านปทุมวัน ทำคนแตกตื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” องุ่นเปรี้ยว สั่งเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทรีโอ หลังเจรจากับแคนาดาล้มเหลว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 28 ส.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 50 บาท ทองแท่งขาย 71,400 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ย้ายจัดงาน เสวนาผู้นำฝ่ายค้าน ไปอาคารรัฐสภาแทน หลังพูลแมนขอยกเลิกจัดงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยอดตายน้ำท่วมเนปาล พุ่ง 389 ศพ สูญหาย 900 ราย หวั่นหายนะซ้ำทะเลสาบแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดังทั่วโลก! แฟนคลับชาวฟิลิปปินส์ร่วมส่ง “เนเน่ รอยัล” ที่สนามบิน ก่อนกลับไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ร้านบาร์โฮส ใช้ปัตตาเลี่ยนโกนศีรษะลูกค้าสาว หลังชักดาบกินแล้วไม่ยอมจ่าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ปีเตอร์ คัลเลน” นักพากย์คนดังเจ้าของเสียง “ออพติมัส ไพร์ม-อียอร์” เสียชีวิตวัย 85 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

iLaw แฉ! เจอเส้นทางโทรศัพท์ “สว.บุรีรัมย์” ต่อสายตรงโทรหา “แสวง บุญมี”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 10:35 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

TIOmarkets เปิดตัวแอปเทรดบนมือถือ ยกระดับการเทรด Forex และ CFD แบบครบวงจร

TIOmarkets เปิดตัวแอปเทรดบนมือถือ ยกระดับการเทรด Forex และ CFD แบบครบวงจร

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569

พบศพบุคคลปริศนา ติดอยู่ในที่เก็บล้อเครื่องบินในสนามบินมาเลฯ หลังเดินทางจากญี่ปุ่น

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569
ประเพณีแต่งงานเขมรที่กัมพูชายื่นขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโก

เปิดสถานะ งานแต่งเขมร สอดไส้ชุดไทย จ่อขึ้นทะเบียนยูเนสโก ชี้ชะตาปลายปีนี้

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569

คมนาคม ส่ง รฟท. เข้าเจรจา ซี.พี. หลังประกาศหยุดเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ 30 ก.ย.

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569
Back to top button