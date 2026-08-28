ส่องรถบ้าน 2 ล้านของ “ยัต” รุ่น Bailey Unicorn Valencia หรูครบเหมือนบ้านเคลื่อนที่
เปิดสเปกรถบ้าน Bailey Unicorn Valencia ของ “ยัต กิตติศักดิ์ เวชประสาร” ราคารวมบิวท์อิน ประมาณ 2 ล้านบาท
ความขัดแย้งระหว่าง ต้า เฟ็ดเฟ่ หรือ ลิขิต สิทธิพันธุ์ กับอดีตเพื่อนสนิท ยัต ชัยโสโร หรือ กิตติศักดิ์ เวชประสาร ยังเป็นที่จับตา หลังทั้งคู่มีข้อพิพาทเรื่องหุ้น ทรัพย์สิน และการบริหารบริษัท จนนำไปสู่การฟ้องร้องหลายคดี
หนึ่งในทรัพย์สินที่ถูกพูดถึงคือ รถบ้านราคา 2 ล้านบาท ต้าเปิดเผยในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมว่า รถคันนี้ซื้อมาไว้ที่ออฟฟิศและใส่ชื่อยัต โดยเชื่อมโยงกับเงินจากการขายบ้านที่เคยใช้เป็นสำนักงาน ก่อนกลายเป็นประเด็นเรื่องการแบ่งทรัพย์สินหลังทั้งคู่แยกทางกัน
ต่อมา วันที่ 27 สิงหาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก iremixbeer เปิดข้อมูลว่า รถบ้านที่ยัตใช้งานเป็น Bailey Unicorn Valencia Series 2 คาราวานระดับบนจาก Bailey of Bristol ประเทศอังกฤษ ผลิตในช่วงปี 2012 ถึง 2014 รองรับผู้พักอาศัยได้ 4 คน พร้อมพื้นที่นอน ครัว และห้องน้ำภายในครบครัน มีราคา 21,010 ปอนด์ หรือประมาณเกือบ 1 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมราคาบิวท์อินไปด้วยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ 2 ล้านบาท
รถมีความยาวรวมประมาณ 7.34 เมตร กว้าง 2.28 เมตร และสูงประมาณ 2.61 เมตร น้ำหนักตัวรถพร้อมอุปกรณ์พื้นฐานอยู่ที่ 1,343 กิโลกรัม ขณะที่น้ำหนักสูงสุดเมื่อบรรทุกสัมภาระอยู่ที่ 1,497 กิโลกรัม ถือเป็นคาราวานขนาดใหญ่ที่ต้องใช้รถยนต์ซึ่งรองรับน้ำหนักลากจูงในระดับเหมาะสม
พื้นที่ภายในถูกแบ่งเป็นสัดส่วนคล้ายห้องพักขนาดย่อม ด้านหน้ามีชุดโซฟาสำหรับนั่งพักและรับประทานอาหาร ก่อนปรับเป็นพื้นที่นอนได้เมื่อจำเป็น ส่วนอีกด้านมีเตียงคู่ติดตั้งถาวร พร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระใต้เตียง
ครัวติดตั้งอุปกรณ์สำหรับทำอาหารครบทั้งเตาประกอบอาหาร เตาอบ เตาย่าง ไมโครเวฟ อ่างล้างจาน และตู้เย็นขนาดประมาณ 103 ลิตรพร้อมช่องแช่แข็ง จึงสามารถเตรียมอาหารภายในรถได้โดยไม่ต้องพึ่งครัวภายนอก
ห้องน้ำแยกออกจากพื้นที่พักอาศัย มีโถสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า และพื้นที่อาบน้ำเป็นสัดส่วน นอกจากนี้ยังมีตู้และช่องเก็บสัมภาระกระจายอยู่หลายตำแหน่งภายในรถ เพื่อใช้พื้นที่ซึ่งมีจำกัดให้ได้มากที่สุด
Unicorn Series 2 ยังติดตั้งระบบ Alde Hydronic Compact 3010 สำหรับทำความร้อนภายในและผลิตน้ำร้อน ซึ่งออกแบบมาสำหรับการเดินทางและพักอาศัยในสภาพอากาศหนาว ส่วนอุปกรณ์ความบันเทิงในสเปกเดิมมีโทรทัศน์และระบบเครื่องเสียงให้ใช้งานระหว่างพักอาศัย
รถประเภทนี้ไม่มีเครื่องยนต์และไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองเหมือน Motorhome เจ้าของต้องใช้รถยนต์ลากไปยังสถานที่ต่าง ๆ ก่อนจอดเป็นที่พัก ข้อดีคือเมื่อถึงจุดหมายสามารถถอดรถลากออกแล้วใช้รถยนต์เดินทางต่อได้ โดยทิ้งคาราวานไว้เป็นที่พัก
หากเทียบกับราคาจำหน่ายในอังกฤษ Bailey Unicorn Valencia รุ่นปี 2013 เคยมีราคาอยู่ที่ประมาณ 19,995 ปอนด์ โดยราคาของรถแต่ละคันหลังนำมาใช้งานในไทยสามารถแตกต่างกันได้ตามปีผลิต สภาพรถ ค่าขนส่ง ภาษี การนำเข้า และอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติม
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แหล่งอ้างอิง
Bailey of Bristol: Unicorn Valencia Series 2
Bailey of Bristol: Unicorn Series 2
Practical Caravan: Bailey Unicorn Valencia 2013
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