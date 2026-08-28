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ตารางแข่งวอลเลย์บอลวันนี้ 28 ส.ค. 69 จีน พบ เวียดนาม รอบ 8 ทีม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 09:45 น.
ตารางแข่งวอลเลย์บอลวันนี้ 28 ส.ค. 69 จีน พบ เวียดนาม รอบ 8 ทีม

วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้แข่งรอบก่อนรองชนะเลิศ 2 คู่ อินโดนีเซียพบอิหร่าน เวลา ก่อนจีนดวลเวียดนาม ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX

โปรแกรมวอลเลย์บอลวันนี้ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน เดินทางมาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศวันสุดท้าย มีการแข่งขัน 2 คู่ เพื่อหาทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ

วันนี้ทีมชาติไทยไม่มีโปรแกรมลงสนาม หลังเอาชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พร้อมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบญี่ปุ่น ซึ่งชนะไชนีส ไทเป 3-0 เซตเช่นกัน

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โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงวันนี้ 28 สิงหาคม 2569

เวลาไทย คู่แข่งขัน รอบ ถ่ายทอดสด
14.00 น. อินโดนีเซีย พบ อิหร่าน รอบ 8 ทีมสุดท้าย MONOMAX
18.30 น. จีน พบ เวียดนาม รอบ 8 ทีมสุดท้าย MONOMAX, MONOMAX SPORTS ช่อง 29

แฟนวอลเลย์บอลสามารถรับชมทั้งสองคู่ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน MONOMAX ส่วนคู่ระหว่างจีนกับเวียดนามมีถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ดิจิทัล MONOMAX SPORTS ช่อง 29 เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง

อินโดนีเซีย พบ อิหร่าน

คู่แรกของวันเป็นการพบกันระหว่างอินโดนีเซีย รองแชมป์กลุ่ม B กับอิหร่าน รองแชมป์กลุ่ม A เริ่มแข่งขันเวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

อินโดนีเซียจบรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลงานชนะ 2 นัด แพ้ 1 นัด มี 6 คะแนน โดยความพ่ายแพ้เพียงเกมเดียวเกิดขึ้นในนัดพบไทย 0-3 เซต ส่วนอิหร่านเก็บชัยชนะได้ 2 จาก 3 นัด และผ่านเข้ารอบมาในอันดับ 2 ของกลุ่มเช่นกัน

คู่นี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของทั้งสองชาติในการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการชิงแชมป์เอเชีย ผู้ชนะจะเข้าไปพบผู้ชนะระหว่างจีนกับเวียดนามในวันที่ 29 สิงหาคม 2569

จีน พบ เวียดนาม เวลา

คู่ปิดท้ายรอบก่อนรองชนะเลิศ จีน เจ้าภาพและแชมป์กลุ่ม A พบเวียดนาม ทีมอันดับ 3 จากกลุ่ม C เริ่มแข่งขันเวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ MONOMAX SPORTS ช่อง 29

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จีนผ่านรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลงานชนะ 3 นัดรวด มี 9 คะแนนเต็ม และไม่เสียแม้แต่เซตเดียว ขณะที่เวียดนามชนะ 1 นัด แพ้ 2 นัด ก่อนผ่านเข้ารอบ 8 ทีมในฐานะหนึ่งในทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุด

เจ้าภาพถูกมองว่าเป็นฝ่ายได้เปรียบจากผลงานในรอบแรกและการเล่นต่อหน้าแฟนบอลในเทียนจิน ส่วนเวียดนามต้องเน้นเกมรับ เสิร์ฟกดดัน และลดความผิดพลาด หากหวังสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

ไทยรอพบญี่ปุ่น รอบรองชนะเลิศ

รอบก่อนรองชนะเลิศสองคู่แรกเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต ด้วยคะแนน 25-20, 25-18 และ 25-21 ส่วนญี่ปุ่นชนะไชนีส ไทเป 3-0 เซต 25-14, 25-21 และ 25-13

ผลดังกล่าวทำให้ไทยกับญี่ปุ่นผ่านเข้าไปพบกันในรอบรองชนะเลิศวันที่ 29 สิงหาคม ขณะที่อีกคู่จะเป็นการพบกันระหว่างผู้ชนะของสองแมตช์วันนี้

การแข่งขันรอบชิงอันดับ 3 และรอบชิงชนะเลิศมีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 30 สิงหาคม 2569 โดยแชมป์เอเชียครั้งนี้จะคว้าสิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ส่วนสามทีมแรกได้สิทธิ์แข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 09:45 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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