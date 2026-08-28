จับตาคำพิพากษาคณะลูกขุน คดีใหญ่สหรัฐฯ “ลินซีย์ แคลนซี่” รัดคอลูกดับ 3 ศพ
จับตาคำพิพากษาคณะลูกขุน คดีใหญ่สหรัฐฯ ลินซีย์ แคลนซี่ รัดคอลูกน้อยดับ 3 ศพ ทางทนายแย้งว่าเธอป่วยจิต หลังคลอดลูก
เมื่อวันที่ 28 จับตาคำพิพากษาคณะลูกขุนสิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานถึงคดีที่ได้รับการจับตามองในประเทศสหรัฐอเมริกากับคดีของ ลินซีย์ แคลนซี่ ภายหลังจากที่เธอก่อเหตุฆ่ารัดคอลูกสามคน ประกอบไปด้วยลูกสาว 5 ขวบ, ลูกชาย 3 และ ทารกวัย 8 เดือน ก่อนที่เธอพยายามจะฆ่าตัวตาย แต่ไม่สำเร็จ ซึ่งในช่วงเวลาเกิดเหตุสามีไม่อยู่บ้านเนื่องจากภรรยาออกอุบายให้ออกไปซื้อของนอกบ้าน
ซึ่งจากการขึ้นศาลกันมาตลอด 5 สัปดาห์ ทางทนายของนางแคลนซี่อ้างว่าเธอ ขณะก่อเหตุ เธอกำลังเผชิญภาวะโรคจิตหลังคลอดลูก ซึ่งส่งผลต่อสภาพจิตใจของเธอ ด้านอัยการโต้แย้งว่าเธอได้วางแผนและเจตนาฆ่าลูกๆของเธอ ขณะที่นางแคลนซี่ไม่ได้ปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ฆ่าลูกทั้ง 3 คนของ
ซึ่งหลังจากนี้คณะลูกขุนในรัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้หญิง 9 คน และผู้ชาย 3 คน จะเป็นคนตัดสินว่าเธอผิดฐานฆาตกรรมโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่ จากการเสียชีวิตของบุตรทั้งสามคนของเธอ ซึ่งหากคณะลูกขุนตัดสินว่าเธอผิดฐานฆาตกรรมโดยเจตนา เธอจะถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต
ทั้งนี้คณะลูกขุนอาจจะเลือกลดโทษหรือพิพากษาให้ไม่มีความผิดได้ และหากเธอถูกพิพากษาไม่มีความผิด โดยให้เหตุผลวิกลจริต เธอจะถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลจิตเวชแทน ทั้งนี้คณะลูกขุนได้เสร็จสิ้นการพิจารณาคดีในวันแรกแล้ว และจะพิจารณาคดีอีกครั้งในวันนี้
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