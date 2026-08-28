ทนายอาร์ม ทำสำเร็จ ถ้าไม่ฟ้อง ต้า เฟ็ดเฟ่ ไม่มีทางได้คุยกับ “ยัต” สองต่อสอง
ทนายอาร์ม เผยสาเหตุฟ้อง ต้า เฟ็ดเฟ่ ต้องการให้ได้ตุยกับ ยัต ชัยโสโร แบบสองต่อสอง ชี้ทำสำเร็จแล้ว
ออกมาเคลื่อนไหวต่อเนื่องสำหรับ ทนายอาร์ม ทนายความของ ยัต ชัยโสโร ที่ก่อนหน้านี้ออกมาตั้งข้อสังเกตกับ ต้า เฟ็ดเฟ่ อ้างว่าเคยเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท โดยถามหาใบหุ้นและหลักฐานซื้อหุ้นบริษัท พร้อมทิ้งท้ายว่า “สติไม่ดีแต่เล่าเรื่องได้หมด”
ก่อนหน้านี้ต้าออกมาชี้แจงเรื่องทรัพย์และหุ้นของบริษัท ยืนยันว่าไม่ได้มีการเซ็นยกหุ้นให้ ขณะที่ ยัต ชัยโสโร เผยว่าหลักฐานต่าง ๆ อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของศาลแล้ว อยากให้ศาลเป็นผู้พิจารณาจากหลักฐาน แล้วตนจะขอออกมาชี้แจงพร้อมเอกสารต่าง ๆ ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคมนี้ เพราะวันที่ 26-28 ส.ค. ต้องเดินทางไปศาล
ล่าสุด ทนายอาร์ม ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง เผยสาเหตุที่มีการฟ้องร้อง ต้า เฟ็ดเฟ่ ตั้งคำถามว่าหากตนไม่ฟ้องต้าและยัตจะได้คุยกันสองต่อสองหรือไม่ ซึ่งในวันนี้ตนเองทำสำเร็จเพราะทำให้ทั้งคู่ได้เจอกัน แต่คนอื่นกลับเข้าใจไปอีกแบบ
“ถ้าผมไม่ฟ้อง พี่ยัตกับพี่ต้าจะไม่มีทางได้คุยกันสองต่อสองไหม และแล้วผมทำสำเร็จให้เขาสองคนได้เจอกัน แต่ความเข้าใจของคนอื่นไปอีกแบบ”
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