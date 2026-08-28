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สถานทูตเตือน คนไทยยื่นขอลี้ภัยญี่ปุ่น อ้างทำงานได้จริง เสี่ยงโดนรวบ-ห้ามเข้าประเทศ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 09:58 น.
สถานทูตเตือน อย่าหลงเชื่อลี้ภัยไปญี่ปุ่น อ้างทำงานได้จริง เสี่ยงโดนรวบ-ห้ามเข้าประเทศ

สถานทูต เตือนคนไทย อย่าหลงเชื่อคำชวนขอลี้ภัยในญี่ปุ่น เพื่อหวังทำงาน กางสถิติ 5 ปีไม่มีใครผ่านอนุมัติ เสี่ยงถูกจับกุม-ห้ามเข้าประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โพสต์เตือนชาวไทยเกี่ยวกับการยื่นคำขอลี้ภัยเพื่อทำงานในประเทศญี่ปุ่่น โดยระบุว่า การยื่นคำร้องขอลี้ภัย ไม่ได้ทำให้ได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยอัตโนมัติ และไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการรับรองสถานะผู้ลี้ภัยเสมอไป เพราะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางการญี่ปุ่นกำหนด

สถานเอกอัครราชทูต เผยว่า ในช่วง 5 ปี พ.ศ. 2564 – 2568 ไม่มีชาวไทยได้รับการรับรองสถานะผู้ลี้ภัยจากทางการญี่ปุ่นเลย ขณะที่ปี พ.ศ. 2568 ทางการญี่ปุ่นปฏิเสธคำร้องขอสถานะผู้ลี้ภัยชาวไทย 977 ราย และชาวไทยยกเลิกคำร้องขอสถานะผู้ลี้ภัยด้วยตนเอง 1,757 ราย

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เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศ “แผนขจัดผู้พำนักผิดกฎหมายให้เป็นศูนย์ เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประชาชน” (Zero Illegal Foreign Residents Plan for the Safety and Security of People in Japan) ซึ่งรวมถึงมาตรการการลดระยะเวลาการพิจารณาคำร้องขอลี้ภัย เพื่อป้องกันการใช้ช่องทางการขอลี้ภัยในทางที่ผิด การติดตามผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อป้องกันการทำงานอย่างผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตระบุด้วยว่า ปี พ.ศ. 2568 มีชาวไทยขอลี้ภัยในญี่ปุ่นสูงเป็นอันดับ 1 (1,556 ราย) ของชาวต่างชาติที่ยื่นขอลี้ภัยทั้งหมด จากปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีชาวไทยขอลี้ภัยในญี่ปุ่นเพียง 2 ราย

สถานเอกอัครราชทูต เตือนว่า โปรดอย่าหลงเชื่อคำชักชวนว่า “เพียงยื่นคำร้องขอลี้ภัย ก็จะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย”

  • อย่าหลงเชื่อคำชักชวนขอลี้ภัย เพื่อจะได้ทำงานในประเทศญี่ปุ่น เพราะกว่า 5 ปีที่ผ่านมา ยังไม่มีคนไทยได้รับสถานะผู้ลี้ภัยเลย
  • พำนักอย่างผิดกฎหมาย เสี่ยงต่อการถูกจับกุม ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นในอนาคต
สถานเอกอัครราชทูตไทยประกาศเตือนคนไทยอย่าหลงเชื่อคำชักชวนขอลี้ภัยในญี่ปุ่น
FB/ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น – 在東京タイ王国大使館

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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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