สถานทูตเตือน คนไทยยื่นขอลี้ภัยญี่ปุ่น อ้างทำงานได้จริง เสี่ยงโดนรวบ-ห้ามเข้าประเทศ
สถานทูต เตือนคนไทย อย่าหลงเชื่อคำชวนขอลี้ภัยในญี่ปุ่น เพื่อหวังทำงาน กางสถิติ 5 ปีไม่มีใครผ่านอนุมัติ เสี่ยงถูกจับกุม-ห้ามเข้าประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โพสต์เตือนชาวไทยเกี่ยวกับการยื่นคำขอลี้ภัยเพื่อทำงานในประเทศญี่ปุ่่น โดยระบุว่า การยื่นคำร้องขอลี้ภัย ไม่ได้ทำให้ได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยอัตโนมัติ และไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการรับรองสถานะผู้ลี้ภัยเสมอไป เพราะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางการญี่ปุ่นกำหนด
สถานเอกอัครราชทูต เผยว่า ในช่วง 5 ปี พ.ศ. 2564 – 2568 ไม่มีชาวไทยได้รับการรับรองสถานะผู้ลี้ภัยจากทางการญี่ปุ่นเลย ขณะที่ปี พ.ศ. 2568 ทางการญี่ปุ่นปฏิเสธคำร้องขอสถานะผู้ลี้ภัยชาวไทย 977 ราย และชาวไทยยกเลิกคำร้องขอสถานะผู้ลี้ภัยด้วยตนเอง 1,757 ราย
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศ “แผนขจัดผู้พำนักผิดกฎหมายให้เป็นศูนย์ เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประชาชน” (Zero Illegal Foreign Residents Plan for the Safety and Security of People in Japan) ซึ่งรวมถึงมาตรการการลดระยะเวลาการพิจารณาคำร้องขอลี้ภัย เพื่อป้องกันการใช้ช่องทางการขอลี้ภัยในทางที่ผิด การติดตามผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อป้องกันการทำงานอย่างผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตระบุด้วยว่า ปี พ.ศ. 2568 มีชาวไทยขอลี้ภัยในญี่ปุ่นสูงเป็นอันดับ 1 (1,556 ราย) ของชาวต่างชาติที่ยื่นขอลี้ภัยทั้งหมด จากปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีชาวไทยขอลี้ภัยในญี่ปุ่นเพียง 2 ราย
สถานเอกอัครราชทูต เตือนว่า โปรดอย่าหลงเชื่อคำชักชวนว่า “เพียงยื่นคำร้องขอลี้ภัย ก็จะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย”
- อย่าหลงเชื่อคำชักชวนขอลี้ภัย เพื่อจะได้ทำงานในประเทศญี่ปุ่น เพราะกว่า 5 ปีที่ผ่านมา ยังไม่มีคนไทยได้รับสถานะผู้ลี้ภัยเลย
- พำนักอย่างผิดกฎหมาย เสี่ยงต่อการถูกจับกุม ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นในอนาคต
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