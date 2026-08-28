ตำรวจบุกทลายคลังแสง พร้อมยึดของกลางเป็นไรเฟิล AR-15 มากกว่า 10 กระบอก
ตำรวจบุกทลายคลังแสง พร้อมยึดของกลางเป็นไรเฟิล AR-15 มากกว่า 10 กระบอก และปืนพกอีกหลายชนิด รวบตัวเจ้าของดำเนินคดี
เจ้าหน้าที่กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.) ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรนครหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ตามหมายค้น หลังสืบสวนพบเบาะแสว่าบ้านหลังดังกล่าวอาจมีการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมนายเอ (นามสมมติ) อายุ 29 ปี พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนไรเฟิลแบบ AR-15 ไม่มีทะเบียน จำนวน 11 กระบอก รวมถึงอาวุธปืนพกสั้นหลายรายการ มีทั้งชนิดใช้แมกกาซีน และ ชนิดแบบลูกโม่ รวม 4 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนมากกว่า 1,000 นัด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควบคุมตัว ผู้ต้องหาพร้อมยึดของกลางไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พร้อมเร่งสอบสวนขยายผลถึงที่มาของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนทั้งหมด และจะทำการตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นหรือเครือข่ายเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนดังอีกหรือไม่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ได้หรอ? โบสถ์เทนเนสซี แจกปืนไรเฟิล ฉลองวันชาติสหรัฐฯ
- สั่งปิดสนามยิงปืน อ.บางบัวทอง เป็นระยะเวลา 30 วัน หลังมีคนใช้อาวุธปืนยิงตัวตาย
- มาเฟียอิสราเอลรายใหญ่ โดนปืนจ่อยิงหลังศีรษะดับกลางปั๊ม ตำรวจเร่งตามล่าคนร้าย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: