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ตำรวจบุกทลายคลังแสง พร้อมยึดของกลางเป็นไรเฟิล AR-15 มากกว่า 10 กระบอก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 09:25 น.

ตำรวจบุกทลายคลังแสง พร้อมยึดของกลางเป็นไรเฟิล AR-15 มากกว่า 10 กระบอก และปืนพกอีกหลายชนิด รวบตัวเจ้าของดำเนินคดี

เจ้าหน้าที่กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.) ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรนครหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ตามหมายค้น หลังสืบสวนพบเบาะแสว่าบ้านหลังดังกล่าวอาจมีการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย

จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมนายเอ (นามสมมติ) อายุ 29 ปี พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนไรเฟิลแบบ AR-15 ไม่มีทะเบียน จำนวน 11 กระบอก รวมถึงอาวุธปืนพกสั้นหลายรายการ มีทั้งชนิดใช้แมกกาซีน และ ชนิดแบบลูกโม่ รวม 4 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนมากกว่า 1,000 นัด

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เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควบคุมตัว ผู้ต้องหาพร้อมยึดของกลางไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พร้อมเร่งสอบสวนขยายผลถึงที่มาของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนทั้งหมด และจะทำการตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นหรือเครือข่ายเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนดังอีกหรือไม่

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 09:25 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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