พุทธ อภิวรรณ โพสต์ปริศนา “ใครทำเว็บเทา” ลั่น โหนกระแสจันทร์นี้มีอึ้ง
พุทธ อภิวรรณ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ทิ้งปริศนาถึงประเด็นที่จะเกิดขึ้นในรายการโหนกระแส วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569 โดยระบุว่ามีคนท้า หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย หากนำข้อมูลออกมาเปิดเผยแล้วอีกฝ่ายไม่ดำเนินคดี จะเปิดข้อมูลต่อว่า “ใครทำเว็บเทา”
พุทธเขียนว่า “มีคนท้า พี่หนุ่ม กรรชัย ถ้าแฉแล้วอีกฝ่ายไม่ฟ้อง ‘ผมจะเปิด ใครทำเว็บเทา’ #โหนกระแส จันทร์นี้มีอึ้ง”
จากนั้นยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใต้โพสต์ โดยยืนยันว่าจะมีหลักฐานถูกนำออกมาเปิดเผย พร้อมระบุว่า “ฟันธงงานนี้มีติดคุกชัวร์” และคาดว่าการพูดคุยในโหนกระแสวันจันทร์จะเป็นไปอย่างเข้มข้น
อย่างไรก็ตาม พุทธยังไม่ได้เปิดชื่อคนที่ท้า หนุ่ม กรรชัย รวมถึงไม่ได้ระบุว่าใครคือบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในประเด็น “เว็บเทา” จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อความทั้งหมดหมายถึงใคร หรือเกี่ยวข้องกับคดีใด
โพสต์นี้ได้รับความสนใจในช่วงที่ผู้ชมกำลังรอติดตามโหนกระแสวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม ซึ่ง ยัต ชัยโสโร หรือ กิตติศักดิ์ เวชประสาร มีกำหนดเข้าชี้แจงข้อพิพาทกับ ต้า เฟ็ดเฟ่ หรือ ลิขิต สิทธิพันธุ์ หลังต้าออกมาเล่าเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับหุ้น ทรัพย์สิน และคดีความผ่านรายการก่อนหน้านี้
ระหว่างการโฟนอินเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ยัตยังไม่ตอบรับข้อเสนอเรื่องแบ่งหุ้น และขอนำหลักฐานมาชี้แจงด้วยตัวเองในวันจันทร์ ขณะที่ทนายความของยัตเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าเตรียมเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินและการโอนหุ้นมาอธิบายในรายการ
ด้านผู้ใช้โซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังโพสต์ของพุทธเผยแพร่ บางส่วนต้องการรอติดตามข้อมูลในวันจันทร์ ขณะที่อีกส่วนมองว่าควรฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายก่อนตัดสิน โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นว่า “เหรียญมี 2 ด้านเสมอครับ อย่าด่วนตัดสินใจ” ขณะที่บางคนบอกว่าอยากให้ถึงวันจันทร์เร็ว ๆ เพื่อรอดูว่าข้อมูลที่ถูกเกริ่นไว้คือเรื่องอะไร
ทั้งนี้ คำกล่าวเรื่อง “มีติดคุก” เป็นความเห็นของพุทธก่อนการเปิดเผยข้อมูล โดยปัจจุบันยังไม่มีการเปิดชื่อบุคคลหรือรายละเอียดของข้อกล่าวหาที่พุทธกล่าวถึง
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