บันเทิง

พุทธ อภิวรรณ โพสต์ปริศนา “ใครทำเว็บเทา” ลั่น โหนกระแสจันทร์นี้มีอึ้ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 09:39 น.
พุทธ อภิวรรณ โพสต์ปริศนา “ใครทำเว็บเทา” ลั่น โหนกระแสจันทร์นี้มีอึ้ง

พุทธ อภิวรรณ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ทิ้งปริศนาถึงประเด็นที่จะเกิดขึ้นในรายการโหนกระแส วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569 โดยระบุว่ามีคนท้า หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย หากนำข้อมูลออกมาเปิดเผยแล้วอีกฝ่ายไม่ดำเนินคดี จะเปิดข้อมูลต่อว่า “ใครทำเว็บเทา”

พุทธเขียนว่า “มีคนท้า พี่หนุ่ม กรรชัย ถ้าแฉแล้วอีกฝ่ายไม่ฟ้อง ‘ผมจะเปิด ใครทำเว็บเทา’ #โหนกระแส จันทร์นี้มีอึ้ง”

จากนั้นยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใต้โพสต์ โดยยืนยันว่าจะมีหลักฐานถูกนำออกมาเปิดเผย พร้อมระบุว่า “ฟันธงงานนี้มีติดคุกชัวร์” และคาดว่าการพูดคุยในโหนกระแสวันจันทร์จะเป็นไปอย่างเข้มข้น

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งานนี้มีคุก
Facebook พุทธ อภิวรรณ

อย่างไรก็ตาม พุทธยังไม่ได้เปิดชื่อคนที่ท้า หนุ่ม กรรชัย รวมถึงไม่ได้ระบุว่าใครคือบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในประเด็น “เว็บเทา” จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อความทั้งหมดหมายถึงใคร หรือเกี่ยวข้องกับคดีใด

โพสต์นี้ได้รับความสนใจในช่วงที่ผู้ชมกำลังรอติดตามโหนกระแสวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม ซึ่ง ยัต ชัยโสโร หรือ กิตติศักดิ์ เวชประสาร มีกำหนดเข้าชี้แจงข้อพิพาทกับ ต้า เฟ็ดเฟ่ หรือ ลิขิต สิทธิพันธุ์ หลังต้าออกมาเล่าเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับหุ้น ทรัพย์สิน และคดีความผ่านรายการก่อนหน้านี้

พุทธโพสต์มีอึ่งแน่นอนจันทร์นี้
Facebook พุทธ อภิวรรณ

ระหว่างการโฟนอินเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ยัตยังไม่ตอบรับข้อเสนอเรื่องแบ่งหุ้น และขอนำหลักฐานมาชี้แจงด้วยตัวเองในวันจันทร์ ขณะที่ทนายความของยัตเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าเตรียมเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินและการโอนหุ้นมาอธิบายในรายการ

ด้านผู้ใช้โซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังโพสต์ของพุทธเผยแพร่ บางส่วนต้องการรอติดตามข้อมูลในวันจันทร์ ขณะที่อีกส่วนมองว่าควรฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายก่อนตัดสิน โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นว่า “เหรียญมี 2 ด้านเสมอครับ อย่าด่วนตัดสินใจ” ขณะที่บางคนบอกว่าอยากให้ถึงวันจันทร์เร็ว ๆ เพื่อรอดูว่าข้อมูลที่ถูกเกริ่นไว้คือเรื่องอะไร

ทั้งนี้ คำกล่าวเรื่อง “มีติดคุก” เป็นความเห็นของพุทธก่อนการเปิดเผยข้อมูล โดยปัจจุบันยังไม่มีการเปิดชื่อบุคคลหรือรายละเอียดของข้อกล่าวหาที่พุทธกล่าวถึง

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แหล่งอ้างอิง

Facebook พุทธ อภิวรรณ

Facebook บันเทิงหน้าตุ๊ด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 09:39 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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