เดือดแต่เช้า! นักศึกษา ยกพวกตีกัน กลางสกายวอล์ค ย่านปทุมวัน ทำคนแตกตื่น
เดือดแต่เช้า! นักศึกษา 2 สถาบันใหญ่ ยกพวกตีกันกลางสกายวอล์ค ย่านปทุมวัน ทำคนแตกตื่น บาดเจ็บ 4 ราย ล่าสุดตำรวจรวบผู้ก่อเหตุได้แล้ว
28 ส.ค. 2569 เมื่อเวลา 07.50 น. ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุสน.ปทุมวัน ได้รับรายงานเหตุกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นนักศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายกันอย่างรุนแรง บริเวณกลางสกายวอล์ค แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงเกิดความตื่นตระหนก
หลังรับแจ้ง สายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน ตำรวจนครบาลปทุมวัน ได้รุดเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วน พบกลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังทำร้ายร่างกายกัน จึงเข้าเข้าระงับเหตุและสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทั้งหมด 8 ราย พร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพและอาสาสมัครมูลนิธิเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
จากตรวจสอบเบื้องต้น พบผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุจำนวน 4 ราย มีบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกาย เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลหัวเฉียว
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปทุมวัน ได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง 8 ราย ไปยังสถานีตำรวจเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียด และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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