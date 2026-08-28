“ทรัมป์” องุ่นเปรี้ยว สั่งเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทรีโอ หลังเจรจากับแคนาดาล้มเหลว
โดนัลด์ ทรัมป์ องุ่นเปรี้ยว สั่งเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทรีโอ หลังเจรจากับแคนาดาล้มเหลว โดยให้เปลี่ยนชื่อเป็นทะเลสาบอเมริกาแทน
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศเซ็นลงนามเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทรีโอ เป็นทะเลสาบอเมริกาแทน ภายหลังจากที่การเจรจาทางการค้าระหว่างแคนาดาและสหรัฐฯล่มเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
นายทรัมป์กล่าวว่า คำสั่งดังกล่าวมีผลทันที และทางรัฐบาลของเขาได้กรอกเอกสารสำคัญหมดแล้ว ซึ่งในคำสั่งกำหนดให้กระทรวงมหาดไทยสหรัฐฯ มีเวลา 30 วันในการปรับปรุงข้อมูลการเปลี่ยนชื่อในระบบฐานข้อมูลชื่อทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลอย่างเป็นทางการสำหรับชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร์ภายในประเทศของสหรัฐฯ
ขณะที่นายมาร์ค คาร์นีย์ นายกรัฐมนตรีแคนาดา กล่าวโต้กลับว่าชื่อทะเลสาบออนแทรีโอนั้นสามารถย้อนกลับไปได้ไกลถึง 400 ปี พร้อมระบุด้วยว่าประชาชนแคนาดาทุกคนจะเรียกชื่อทะเลสาบออนแทรีโอไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือตลอดไป
ทั้งนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายทรัมป์เปลี่ยนชื่อสถานที่ โดยก่อนหน้านี้เขาก็เคยประกาศเป็นชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอเมริกามาแล้ว
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