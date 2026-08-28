อาลัย อ้น รณกร เสียชีวิต ด้วยวัย 56 ปี วงการเพลงเศร้า สิ้นมือเบสวงร็อกดังในตำนาน

วงการเพลงเศร้า สูญเสีย “อ้น รณกร” มือเบสวงร็อกชื่อดังในตำนาน เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว ในวัย 56 ปี ครอบครัวแจ้งกำหนดการพิธีสวดอภิธรรม
นับเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับวงการบันเทิงไทยอย่างต่อเนื่องเลย เมื่อเพจเฟซบุ๊ก สาระพันธุ์ร็อก โพสต์แจ้งข่าวการเสียชีวิตของ อ้น ไอ-สครีม หรือ รณกร ครรภาฉาย มือเบสวงร็อกชื่อดังในตำนาน สิ้นใจอย่างสงบด้วยโรคประจำตัว สิริอายุ 56 ปี
“ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งต่อการจากไปของ “อ้น (รณกร ครรภาฉาย)” มือเบสคณะ “ไอ-สครีม” เจ้าของเพลงฮิต ไม่อยากหายใจ, เธอ, ความรัก, ช่างหัวมันเถอะ ฯลฯ เสียชีวิตแล้วอย่างสงบ”
สำหรับกำหนดการรดน้ำศพ สวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจ อ้น รณกร หรือ อ้น ไอ-สครีม นั้น ทางครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ที่ วัดบ้านน้ำซับ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
วันที่ 27 สิงหาคม 2569
- เวลา 14.00 น. รดน้ำศพ
- เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรมศพ
วันที่ 28-29 สิงหาคม 2569
- เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรมศพ
วันที่ 30 สิงหาคม 2569
- เวลา 14.00 น. พิธีฌาปนกิจ
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อ้างอิงจาก : FB สาระพันธุ์ร็อก
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