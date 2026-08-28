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ต้า เฟ็ดเฟ่ ตัดพ้อ OHANA ถูกทำคลิปโจมตี พาทัวร์มาถล่ม ดิ่งหนักคิดจบชีวิต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 09:28 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 09:28 น.
ต้า เฟ็ดเฟ่ ถูกทำคลิปโจมตีจนคิดสั้น

ต้า เฟ็ดเฟ่ โต้ปมเกมไพ่ เผยที่มาจากกองถ่ายหนัง GTH ตอนฝึกงาน 18 ปีที่แล้ว ตัดพ้อ OHANA ถูกทำคลิปโจมตี-พาทัวร์แฟนคลับมาถล่มจนคิดจบชีวิต

จากกรณีความขัดแย้งทางธุรกิจระหว่างอดีตสองเพื่อนรัก ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ยัต ชัยโสโร ที่ลุกลามจนกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ ล่าสุดเรื่องราวได้บานปลายไปถึงยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่าง “อาร์ม OHANA” ที่ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ว่าเลือกข้าง

หลังจากเกิดกระแสวิจารณ์ อาร์ม OHANA ได้ออกมาโพสต์ขอโทษ ต้า เฟ็ดเฟ่ ยอมรับว่าตนเองด่วนตัดสินใจโพสต์ข้อความไปทั้งที่ยังไม่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงหรือไม่ และเป็นการฟังความข้างเดียว พร้อมระบุว่าหากสิ่งที่ต้าพูดเป็นเรื่องจริง ตนคงไม่สามารถมองหน้าพี่ยัดได้อีก เพราะรู้สึกเหมือนถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือ โดยอาร์มยืนยันว่าจากนี้จะไม่ขอตัดสินใครและจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนสำคัญ

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ล่าสุด ต้า เฟ็ดเฟ่ ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็น “เกมจับไพ่” ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการดิสเครดิตทีม OHANA แต่ต้องการอธิบายความจริงที่น้อง ๆ อาจยังไม่เคยทราบมาก่อน

“ขออนุญาตชี้แจงก่อนนะครับ โพสต์นี้แค่อยากเล่า fact ความจริง ไม่ได้อยากจะดิสเครดิตน้อง ๆ OHANA ซึ่งน้อง ๆ ก็ไม่เคยรู้เรื่องจริงอันนี้มาก่อนจึงอาจให้ความสำคัญผิดต่อกัน

ภาพนี้มาจากคลิป FEDFE TOUR ep.51 ตราด – 9ปีที่แล้ว ฉากนี้ FEDFE เล่นเกม ชื่อเกมจับไพ่ บางที่เรียก ไพ่โดเรม่อน เป็นเกมที่ FEDFE เล่นกันเป็นประจำในวงเหล้าและเอาไว้เล่นรับแขก เวลามาอ็อฟฟิศ ตามงานปาร์ตี้ เอาท์ติ้ง

โดยจุดเริ่มเกมนี้ ผมไปเจอมาจากวงเหล้ากองถ่ายหนังค่าย GTH ตอนฝึกงานเมื่อ 18 ปีที่แล้ว จำได้ว่าพี่ ๆ เค้านั่งกินเหล้ากัน แล้วหยิบไพ่มา บอกชื่อเกมจับไพ่ บอกโจทย์กติกา ไพ่แต่ละเลขมีคำสั่งให้กินเหล้า ทั้งคืนเล่นกันโครตฮา ต้องบอกว่าเกมนี้โกงมาก ใครเล่นก็ฮา เพราะคนคิดกติกาเก่งมาก บวกกับอารมณ์สนุกในวงเหล้า

จากนั้นผมก็จำกติมา เอามาชวนเพื่อน FEDFE เล่นกัน ก็มันส์ฮากันไป

จากนั้นครั้งหนึ่ง เบียร์สด นำเกมจับไพ่ไปสอน OHANA เล่นในวงเหล้า ตอนพักอยู่กาญจนบุรี ถ่ายโปรเจค fedfeXohana น้อง ๆสนุกชอบเกมนี้ติดใจกัน

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ผ่านเวลามา OHANA ขอนำเกมจับไพ่ หรือไพ่โดเรม่อน มาทำเป็นรายการประจำ พวกเรา FEDFE บอกว่าเราไม่ใช่คนคิดเกม ทำได้เลยไม่ต้องขอ จากนั้น OHANA ชวนต้ายัตไปเป็นแขกรับเชิญเปิดตัว EP1 ต้ายัตคนเคยเล่นเกมนี้มาเป็นร้อยรอบ ช่วยอธิบายกติกาและรันเล่นให้เป็นตัวอย่าง

ถ่ายวันนั้นคลิปโครตฮา ผมมั่นใจเลยว่ารายการนี้ของน้อง ๆ ต้องดัง วิวพุ่งแน่นอน โดยที่ผมสนับสนุนเต็มที่ ผมรักน้อง ๆ กลุ่มนี้มาก ๆ งาน OHANA MC MEETING ผมทำ presentation ขอสปอนเซอร์ให้เองกะมือ ฟรี ๆ มันเสียใจมาก ๆ ครับ

ผมก็เป็นแฟนคลับ OHANA คนนึง ผมเปิดคลิป ohana ดูประจำตอนกินข้าว นั่งขำจำได้ทุกมุกในเเบบคนดูธรรมดาคนหนึ่ง ไม่อยากจะเชื่อครับว่าวันหนึ่งน้อง ๆ ออกคลิปโจมตีให้ผมเป็นคนดูแย่ พาทัวร์แฟนคลับตัวเองมาถล่มผม จนคิดฆตต”

ต้า เฟ็ดเฟ่ แจงปมเกมการ์ด
ภาพจาก Facebook : ต้า เฟ็ดเฟ่
ต้า เฟ็ดเฟ่ โต้ปมเกมไพ่ ถูกทำคลิปโจมตีจนคิดสั้น
ภาพจาก Facebook : ต้า เฟ็ดเฟ่

ยัต ชัยโสโร และ ต้า เฟ็ดเฟ่

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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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