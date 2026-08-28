ต้า เฟ็ดเฟ่ ตัดพ้อ OHANA ถูกทำคลิปโจมตี พาทัวร์มาถล่ม ดิ่งหนักคิดจบชีวิต
ต้า เฟ็ดเฟ่ โต้ปมเกมไพ่ เผยที่มาจากกองถ่ายหนัง GTH ตอนฝึกงาน 18 ปีที่แล้ว ตัดพ้อ OHANA ถูกทำคลิปโจมตี-พาทัวร์แฟนคลับมาถล่มจนคิดจบชีวิต
จากกรณีความขัดแย้งทางธุรกิจระหว่างอดีตสองเพื่อนรัก ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ยัต ชัยโสโร ที่ลุกลามจนกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ ล่าสุดเรื่องราวได้บานปลายไปถึงยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่าง “อาร์ม OHANA” ที่ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ว่าเลือกข้าง
หลังจากเกิดกระแสวิจารณ์ อาร์ม OHANA ได้ออกมาโพสต์ขอโทษ ต้า เฟ็ดเฟ่ ยอมรับว่าตนเองด่วนตัดสินใจโพสต์ข้อความไปทั้งที่ยังไม่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงหรือไม่ และเป็นการฟังความข้างเดียว พร้อมระบุว่าหากสิ่งที่ต้าพูดเป็นเรื่องจริง ตนคงไม่สามารถมองหน้าพี่ยัดได้อีก เพราะรู้สึกเหมือนถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือ โดยอาร์มยืนยันว่าจากนี้จะไม่ขอตัดสินใครและจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนสำคัญ
ล่าสุด ต้า เฟ็ดเฟ่ ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็น “เกมจับไพ่” ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการดิสเครดิตทีม OHANA แต่ต้องการอธิบายความจริงที่น้อง ๆ อาจยังไม่เคยทราบมาก่อน
“ขออนุญาตชี้แจงก่อนนะครับ โพสต์นี้แค่อยากเล่า fact ความจริง ไม่ได้อยากจะดิสเครดิตน้อง ๆ OHANA ซึ่งน้อง ๆ ก็ไม่เคยรู้เรื่องจริงอันนี้มาก่อนจึงอาจให้ความสำคัญผิดต่อกัน
ภาพนี้มาจากคลิป FEDFE TOUR ep.51 ตราด – 9ปีที่แล้ว ฉากนี้ FEDFE เล่นเกม ชื่อเกมจับไพ่ บางที่เรียก ไพ่โดเรม่อน เป็นเกมที่ FEDFE เล่นกันเป็นประจำในวงเหล้าและเอาไว้เล่นรับแขก เวลามาอ็อฟฟิศ ตามงานปาร์ตี้ เอาท์ติ้ง
โดยจุดเริ่มเกมนี้ ผมไปเจอมาจากวงเหล้ากองถ่ายหนังค่าย GTH ตอนฝึกงานเมื่อ 18 ปีที่แล้ว จำได้ว่าพี่ ๆ เค้านั่งกินเหล้ากัน แล้วหยิบไพ่มา บอกชื่อเกมจับไพ่ บอกโจทย์กติกา ไพ่แต่ละเลขมีคำสั่งให้กินเหล้า ทั้งคืนเล่นกันโครตฮา ต้องบอกว่าเกมนี้โกงมาก ใครเล่นก็ฮา เพราะคนคิดกติกาเก่งมาก บวกกับอารมณ์สนุกในวงเหล้า
จากนั้นผมก็จำกติมา เอามาชวนเพื่อน FEDFE เล่นกัน ก็มันส์ฮากันไป
จากนั้นครั้งหนึ่ง เบียร์สด นำเกมจับไพ่ไปสอน OHANA เล่นในวงเหล้า ตอนพักอยู่กาญจนบุรี ถ่ายโปรเจค fedfeXohana น้อง ๆสนุกชอบเกมนี้ติดใจกัน
ผ่านเวลามา OHANA ขอนำเกมจับไพ่ หรือไพ่โดเรม่อน มาทำเป็นรายการประจำ พวกเรา FEDFE บอกว่าเราไม่ใช่คนคิดเกม ทำได้เลยไม่ต้องขอ จากนั้น OHANA ชวนต้ายัตไปเป็นแขกรับเชิญเปิดตัว EP1 ต้ายัตคนเคยเล่นเกมนี้มาเป็นร้อยรอบ ช่วยอธิบายกติกาและรันเล่นให้เป็นตัวอย่าง
ถ่ายวันนั้นคลิปโครตฮา ผมมั่นใจเลยว่ารายการนี้ของน้อง ๆ ต้องดัง วิวพุ่งแน่นอน โดยที่ผมสนับสนุนเต็มที่ ผมรักน้อง ๆ กลุ่มนี้มาก ๆ งาน OHANA MC MEETING ผมทำ presentation ขอสปอนเซอร์ให้เองกะมือ ฟรี ๆ มันเสียใจมาก ๆ ครับ
ผมก็เป็นแฟนคลับ OHANA คนนึง ผมเปิดคลิป ohana ดูประจำตอนกินข้าว นั่งขำจำได้ทุกมุกในเเบบคนดูธรรมดาคนหนึ่ง ไม่อยากจะเชื่อครับว่าวันหนึ่งน้อง ๆ ออกคลิปโจมตีให้ผมเป็นคนดูแย่ พาทัวร์แฟนคลับตัวเองมาถล่มผม จนคิดฆตต”
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