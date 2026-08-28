ย้ายจัดงาน เสวนาผู้นำฝ่ายค้าน ไปอาคารรัฐสภาแทน หลังพูลแมนขอยกเลิกจัดงาน
ไอติม แจ้งย้ายจัดงาน เสวนาผู้นำฝ่ายค้าน 29 ส.ค. 69 ไปอาคารรัฐสภาแทน หลังพูลแมนขอยกเลิกจัดงาน เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่ม
จากกรณีที่โรงแรมพูลแมน ส่งหนังสือถึงเลขาฯ สภาฯ แจ้งขอยกเลิกจัดงาน ‘เสวนาผู้นำฝ่ายค้าน’ ในวันที่ 29 ส.ค. 69 พร้อมแจงสาเหตุแขกเข้าพักเยอะ หวั่นความปลอดภัย-โยงการเมือง ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) เปิดเผยว่าได้ย้ายมาอาคารรัฐสภา ชั้น B1 ห้อง B1-1 แทน
พร้อมระบุว่า ใครที่ลงทะเบียนไปแล้วก่อนหน้านี้ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ โดยท่านสามารถไปร่วมงานที่อาคารรัฐสภาได้เลย เนื่องจากห้องที่รัฐสภาสามารถรองรับคนได้มากขึ้นกว่าสถานที่เดิมเล็กน้อย ทางเราได้เปิดให้มีการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ (https://forms.gle/UQug5zyTNP37MkbE7) โดยแบบฟอร์มจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีคนลงทะเบียนครบตามจำนวนที่ห้องรองรับได้
ด้วยที่นั่งอันจำกัด ทางผู้จัดจะขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วมงาน ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น – แต่หากเลยเวลา 10.00 น. ไปแล้ว และมีผู้ที่ลงทะเบียนที่ยังไม่มาร่วมงาน จะขออนุญาตเปิดให้กับผู้อื่นเข้าร่วมงานได้ตามจำนวนที่นั่งในห้องที่เหลือ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โรงแรมพูลแมน แจงเหตุยกเลิกจัดงานเสวนาผู้นำฝ่ายค้าน หวั่นโยงการเมือง
- “ไอติม พริษฐ์” กางหลักฐานภาคต่อคดีโกง สว. จี้ถามบุคคลในคลิปเสียงคือใคร?
- พรรคประชาชน ยื่น กกต. ตรวจสอบกรณีมีคลิป AI ตั้งใจดิสเครดิต-ใส่ร้ายผู้สมัคร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: