ยอดตายน้ำท่วมเนปาล พุ่ง 389 ศพ สูญหาย 900 ราย หวั่นหายนะซ้ำทะเลสาบแตก
ยอดตายน้ำท่วมเนปาล พุ่ง 389 ศพ และยอดผู้สูญหาย 900 ราย หวั่นหายนะซ้ำทะเลสาบแตก ซึ่งอาจจะทำให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติม
ความคืบหน้าน้ำท่วมฉับพลันบริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบต ซึ่งทางการเนปาลระบุว่าเป็นผลพวงจากดินถล่มจากที่น้ำแข่งจากเขาถล่มลงมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากนั้น
โดยสำนักข่าว BBC รายงานว่าทางการเนปาลระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 389 ศพ และสูญหายทะลุ 900 ราย ขณะที่ทางทิเบตระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 3 ศพ และสูญหาย 550 ราย อย่างก็ไม่ตามยังไม่ยืนยันว่าตัวเลขดังกล่าวมีการทับซ้อนกันหรือไม่
ทั้งนี้สถานการณ์ยังน่ากังวลเนื่องจาก ทะเลสาบที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลาก มีความเสี่ยงสูงที่คันกั้นน้ำจะพังทลาย จนน้ำไหลทะลักลงไปยังพื้นที่ท้ายน้ำ
คาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ทะเลสาบอาจสูงถึงราว 3 ล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วง 3 วันข้างหน้า ท่ามกลางฝนที่ยังคงตกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทียบเท่ากับน้ำในสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิกราว 1,200 สระ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติม
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