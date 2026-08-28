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ดังทั่วโลก! แฟนคลับชาวฟิลิปปินส์ร่วมส่ง “เนเน่ รอยัล” ที่สนามบิน ก่อนกลับไทย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 08:20 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 08:20 น.
ขอบคุณภาพจาก : ร้านเด็ด อเมริกา - Landed America

แฟนคลับชาวฟิลิปปินส์ร่วมส่ง เนเน่ รอยัล ที่สนามบิน ก่อนกลับไทย แฟนคลับต่างแดนเผยไม่พลาด ไปร่วมส่งกำลังใจรอบชิงแน่นอน

เพจเฟซบุ๊ก ร้านเด็ดอเมริกา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเล่าว่า “เดินทางกลับไทยโดยสวัสดิภาพครับ น้องเนเน่ และครอบครัว

เช้านี้มีปังปอนด์จาก Luv2Eat Thai Bistro , สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ , ตัวแทนชุมชนไทยในลอสแอนเจลิส และแฟนๆชาวไทยและฟิลิปปินส์ เดินทางมาให้กำลังใจด้วยครับ”

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ก่อนที่ทางร้านจะเล่าต่อว่า “แฟนคลับน้องเนเน่ชาวฟิลิปินส์ชื่อคุณดิมีทรัส Demetrius V. ที่ผมได้ไปเจอที่รายการ AGT สมหวังแล้ว เมื่อได้ลายเซ็นและเจอน้องเนเน่ที่สนามบิน หลังจากเคยไปที่ภูเก็ตแล้วคลาดกัน คุณ Demetrius บอกว่าเค้าชอบคนไทยมาก ความมีมิตรไมตรี คนไทยใจดี เค้าหลงรักประเทศไทย อยากไปอยู่เมืองไทยตอนเกษียณ

ผมถามในสัมภาษณ์ว่า รู้จักหรือเป็นแฟนรายการ AGT มาก่อนหรือไม่ เค้าบอกว่าไม่เคยเลย จนเจอเนเน่ เนเน่ทำให้ผมร้องไห้ตั้งแต่รอบออดิชั่น เนเน่มีความสามารถด้านดนตรี ปลุกดนตรีแนวร็อคกลับมาอีกครั้ง เค้ามีความสุขมากที่ได้ไปชมในรอบ Live Show วันนั้น แล้วบอกผมว่าอยากเจอน้องมากๆ ผมถึงช่วยแนะให้ไปส่งน้องที่สนามบินเช้านี้

คุณ Demetrius พูดกับผมแบบติดตลกว่า “ฮ่าฮ่า โคตรเจ๋งเลยครับ ผมได้เจอเนเน่ก่อนที่เธอจะดังเปรี้ยงไปมากกว่านี้ ตอนนี้เนเน่คือระดับซุปเปอร์สตาร์ไปแล้ว ผมได้ลายเซ็นน้องบนเสื้อของผม ผมหวังว่าจะได้ลายเซ็นบนน้องบนเสื้อของน้องที่ทำออกมา”

คุณ Demetrius บอกว่ารอบชิงจะไม่พลาดไปเชียร์แน่นอน พร้อมชื่นชมกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งในงานวันนั้นว่ามีน้ำใจ พูดคุยกับเขาที่มาคนเดียว เลยได้เป็นเพื่อนกันในวันนั้น นี่คือนิสัยคนไทยที่พร้อมอ้าแขนรับ”

สำหรับ เนเน่ รอยัล พร้อมครอบครัวและผู้จัดการส่วนตัว มีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทย คาดว่าจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต วันที่ 28 ส.ค. 2569 เวลาประมาณ 21.45 น.

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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