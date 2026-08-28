ร้านบาร์โฮส ใช้ปัตตาเลี่ยนโกนศีรษะลูกค้าสาว หลังชักดาบกินแล้วไม่ยอมจ่าย
ร้านบาร์โฮส ใช้ปัตตาเลี่ยนโกนศีรษะลูกค้าสาว หลังชักดาบกินแล้วไม่ยอมจ่าย ทางร้านเผย ลูกค้าใช้บริการไป 60,000 ก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้ง
กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กระบุว่า “มึคนส่งคลิปผู้จัดการร้านบาร์โฮสแห่งหนึ่ง ใช้ปัตตาเลี่ยนโกนศีรษะลูกค้าสาว หลังจากโกนเสร็จได้นำตัวหญิงสาวรายนี้ไปโรงพักและแจ้งความว่า ผู้หญิงคนนี้กินแล้วไม่จ่าย
อยากทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกับทั้ง 2 ฝั่ง ว่าคืออะไรหากน้องผู้หญิงจงใจชักดาบจริงแต่ในคลิปก็ถือว่าน่าตกใจอยู่ หากทั้ง2ฝ่ายอยากให้ข้อมูลทักมานะคะ หากเป็นจริงทุกคนคิดเห็นว่าอย่างไร
กด 1 สมควรโดนแล้วเพราะกินไม่จ่าย
กด 2 ไม่สมควร ดูรุนแรงเกินไป ใช้กฏหมายจัดการดีกว่า เพราะคนทำก็เสี่ยงโดนคดีอาญาเช่นกัน และน่าจะหลายข้อหาอีกด้วย”
ก่อนที่ในเวลาต่อมาทาง ต้นอ้อ จะระบุว่า “ทางร้านบาร์โฮสติดต่อมาแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ (27 ส.ค. 69) จะมาลงเรื่องราวและหลักฐานที่ทางร้านส่งมาให้ทราบอีกที คืนนี้ขอนอนก่อน ฝันดีจ้า”
ทั้งนี้สำนักข่าว Amarin รายงานเพิ่มเติมว่า ทางร้านก็ได้ติดต่อกลับมาเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา โดยทางร้านเล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่ผ่านมา น้องผู้หญิงคนนี้เข้ามาเที่ยว ใช้บริการไปเกือบ 60,000 บาท แต่ไม่มีเงินจ่าย และยังพบว่าใช้ ‘บัตรประชาชนปลอม’ ในการเข้าร้านด้วย ทางร้านแจ้งว่าน้องมีพฤติกรรมไปเที่ยวหลายสถานที่แล้ว “กินแล้วไม่จ่าย” ในลักษณะนี้มาหลายครั้งแล้ว
ทางผู้จัดการร้านจึงให้น้องทำสัญญาซื้อขายเส้นผมเป็นเงิน 3,000 บาท เพื่อหักค่าน้ำและค่าบริการ โดยในสัญญาระบุว่ายินยอมให้ตัดและโกนผม ตนจึงถามกลับไปว่า ‘ทำไมไม่พาไปแจ้งความดำเนินคดีเลย และ ‘ถ้าจะเอาผมไปบริจาค ทำไมต้องโกนศีรษะน้องขนาดนั้น แต่ทางร้านกลับอ้างว่า เอาผมให้น้องในร้านไปบริจาค แต่ไม่ได้ระบุสถานที่ชัดเจน
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