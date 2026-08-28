“ปีเตอร์ คัลเลน” นักพากย์คนดังเจ้าของเสียง “ออพติมัส ไพร์ม-อียอร์” เสียชีวิตวัย 85 ปี
ปีเตอร์ คัลเลน นักพากย์ชาวแคนาดาคนดัง เจ้าของเสียง ออพติมัส ไพร์ม และ อียอร์ เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 85 ปี ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม สำนักข่าว AP รายงานว่า ปีเตอร์ คัลเลน (Peter Cullen) นักพากย์เสียงชาวแคนาดาชื่อดัง เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 85 ปี ที่บ้านพักของเขาในนครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย
โดยนายคัลเลนนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในนักพากย์ที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่ง โดยเขาเป็นนักพากย์ ออพติมัส ไพร์ม ตัวละครดังจาก Transformers และ อียอร์ จาก Winnie the Pooh นอกจากนี้เขายังมีผลงานจากซีรีย์อื่นๆเช่น Invincible, G.I. Joe ด้วย
เบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต อย่างไรก็ตามทางครอบครัวขอให้แฟนๆ ครอบครัวของเขาขอให้ทุกคนร่วมสืบสานสิ่งดีงามที่เขาได้สร้างไว้ ด้วยการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนของตนเอง และเป็นผู้นำผู้อื่นด้วยความเมตตา ความซื่อสัตย์ และความภักดี พร้อมทั้งจดจำคำกล่าวที่ว่า “จงเข้มแข็งมากพอที่จะอ่อนโยน” อยู่เสมอ
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