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“ปีเตอร์ คัลเลน” นักพากย์คนดังเจ้าของเสียง “ออพติมัส ไพร์ม-อียอร์” เสียชีวิตวัย 85 ปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 07:52 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 07:53 น.

ปีเตอร์ คัลเลน นักพากย์ชาวแคนาดาคนดัง เจ้าของเสียง ออพติมัส ไพร์ม และ อียอร์ เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 85 ปี ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม สำนักข่าว AP รายงานว่า ปีเตอร์ คัลเลน (Peter Cullen) นักพากย์เสียงชาวแคนาดาชื่อดัง เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 85 ปี ที่บ้านพักของเขาในนครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย

โดยนายคัลเลนนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในนักพากย์ที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่ง โดยเขาเป็นนักพากย์ ออพติมัส ไพร์ม ตัวละครดังจาก Transformers และ อียอร์ จาก Winnie the Pooh นอกจากนี้เขายังมีผลงานจากซีรีย์อื่นๆเช่น Invincible, G.I. Joe ด้วย

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เบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต อย่างไรก็ตามทางครอบครัวขอให้แฟนๆ ครอบครัวของเขาขอให้ทุกคนร่วมสืบสานสิ่งดีงามที่เขาได้สร้างไว้ ด้วยการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนของตนเอง และเป็นผู้นำผู้อื่นด้วยความเมตตา ความซื่อสัตย์ และความภักดี พร้อมทั้งจดจำคำกล่าวที่ว่า “จงเข้มแข็งมากพอที่จะอ่อนโยน” อยู่เสมอ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 07:52 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 07:53 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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