ข่าวการเมือง

iLaw แฉ! เจอเส้นทางโทรศัพท์ “สว.บุรีรัมย์” ต่อสายตรงโทรหา “แสวง บุญมี”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 07:26 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 07:26 น.

iLaw แฉ เจอเส้นทางโทรศัพท์ ปราณีต เกรัมย์ สว.บุรีรัมย์ ต่อสายตรงโทรหา แสวง บุญมี ก่อนศาลยกคำร้องเรื่องคุณสมบัติ สว.

เพจ iLaw โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “พบเส้นทางการโทรศัพท์ “สว.บุรีรัมย์” โทรหา “แสวง บุญมี” เลขาธิการ กกต.

จากข้อมูลเส้นทางการโทรศัพท์ของผู้สมัคร สว. พบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของ “ปราณีต เกรัมย์” สว. กลุ่ม 16 จังหวัดบุรีรัมย์ อดีตคนขับรถของ ชัย ชิดชอบ โทรหา “แสวง บุญมี” เลขาธิการ กกต. ในวันที่ 12 สิงหาคม 2567 ระยะเวลาการโทร 39 วินาที

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ปราณีต เกรัมย์ สว. กลุ่ม 16 จังหวัดบุรีรัมย์ อดีตคนขับรถของ ชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภา บิดาของ เนวิน ชิดชอบ ครูใหญ่พรรคภูมิใจไทย หนึ่งใน 14 สว. จากบุรีรัมย์ และเป็น สว. ที่ได้คะแนนรอบเลือกไขว้ล้นกระดานที่ 54 คะแนน

ในปี 2567 ปราณีตเคยถูกยื่นคำร้องต่อ กกต. กรณีสมัคร สว. โดยรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติเนื่องจากมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่สมัครไม่ถึงสิบปี อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 (พ.ร.ป. สว.ฯ) มาตรา 11 (16), 13 (3), และ 74

ปราณีต ระบุในเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร (สว.3) ว่าเป็น “นักกีฬาฟุตบอลอาวุโส พ.ศ. 2527-2547” ซึ่งเมื่อคำนวนจากอายุพบว่า ในปี 2567 ปราณีตมีอายุ 61 ปี หมายความว่าระหว่างปี 2527-2547 ปราณีตมีอายุ 21-41 ปี ในขณะที่ข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนดให้นักกีฬาอาวุโสต้องมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป เท่ากับว่า หากพิจารณาประสบการณ์ในฐานะนักกีฬาอาวุโสเพียงอย่างเดียว ปราณีตจะมีประสบการณ์สูงสุดเพียง 6 ปี คือระหว่างอายุ 35 – 41 ปี ระหว่างปี 2541 ถึง 2547 ซึ่งไม่ครบ 10 ปีตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัคร

อย่างไรก็ดี ในกระบวนการไต่สวน ปราณีตชี้แจงว่า มีประสบการณ์เป็นนักฟุตบอลเกิน 10 ปี โดยเริ่มแข่งขันระดับตำบลตั้งแต่อายุ 16 ปี และได้รับการคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลของกองพันระหว่างรับราชการทหารในปี 2527 ก่อนจะแข่งขันระดับตำบลและอำเภอต่อเนื่องถึงปี 2547

แต่ในการสมัคร สว. ปราณีตไม่ได้เป็นคนกรอกใบสมัครเองให้แต่ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้บันทึกข้อมูลให้ แต่เนื่องจากวันนั้นไม่ได้นำแว่นตาไปด้วยทำให้เซ็นรับรองความถูกต้องคลาดเคลื่อนไป โดยยืนยันว่าได้แจ้งเพียงว่าเป็นนักฟุตบอลตั้งแต่ปี 2527 ถึง 2547 แต่เจ้าหน้าที่ได้เติมคำว่าอาวุโสลงไปเอง

ต่อมาในวันที่ 24 ธันวาคม 2567 กกต.ได้มีคำวินิจฉัยที่ 251/2567 ให้ยกคำร้องโดยระบุว่า ผู้ถูกร้องเป็นนักกีฬาฟุตบอลจริงและกรณีที่เขียนใบสมัครคลาดเคลื่อนจาากความเป็นจริงเห็นว่าเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน และไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหาจึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 07:26 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 07:26 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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