ตรวจหวยลาว 27/8/69 สถิติวันพฤหัสบดีย้อนหลัง วิเคราะห์แนวทางเลขซ้ำ
ถ่ายทอดสดหวยลาวพัฒนา งวด 27 สิงหาคม 2569 ส่องสถิติหวยลาวย้อนหลังวันพฤหัสบดี วิเคราะห์เลขซ้ำออกบ่อย
กองสลาก สปป.ลาว เตรียมออกรางวัล สลากพัฒนา หรือ หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569 ในช่วงค่ำวันนี้ ผู้ที่รอติดตามผลรางวัลเลข 6 ตัว สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการหมุนวงล้อผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ Laolottery Live ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผลหวยลาวพัฒนา 27 สิงหาคม 2569
- เลข 6 ตัว :
- เลข 5 ตัว :
- เลข 4 ตัว :
- เลข 3 ตัว :
- เลข 2 ตัว :
- เลข 1 ตัว :
สถิติหวยลาวออกย้อนหลังวันพฤหัสบดี
ก่อนลุ้นผลคืนนี้ ย้อนดูผลหวยลาวพัฒนาที่ออกตรงกับวันพฤหัสบดี 20 งวดย้อนหลัง ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2569 มีเลขชุดใดเคยกลับมาออกซ้ำ
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|20/8/69
|4900
|900
|00
|0
|13/8/69
|3606
|606
|06
|6
|6/8/69
|7634
|634
|34
|4
|30/7/69
|0702
|702
|02
|2
|23/7/69
|6276
|276
|76
|6
|16/7/69
|6395
|395
|95
|5
|9/7/69
|2891
|891
|91
|1
|2/7/69
|9460
|460
|60
|0
|25/6/69
|9179
|179
|79
|9
|18/6/69
|3430
|430
|30
|0
|11/6/69
|5411
|411
|11
|1
|4/6/69
|3026
|026
|26
|6
|28/5/69
|2415
|415
|15
|5
|21/5/69
|8769
|769
|69
|9
|14/5/69
|9996
|996
|96
|6
|7/5/69
|9700
|700
|00
|0
|30/4/69
|5292
|292
|92
|2
|23/4/69
|2179
|179
|79
|9
|9/4/69
|1478
|478
|78
|8
|2/4/69
|0643
|643
|43
|3
หวยลาววันพฤหัสบดีเลข 2 ตัว เลขไหนออกซ้ำ
เมื่อนำผลเลข 2 ตัวทั้ง 20 งวดมาเทียบกัน พบว่ามีเพียง 2 ชุดที่ออกซ้ำเต็มตัวเลข ได้แก่ 00 และ 79 ที่ออกมาแล้ว 2 ครั้ง หากแยกดูเฉพาะเลขหลักหน่วย พบว่า เลข 0 และเลข 6 ปรากฏบ่อยที่สุด อย่างละ 4 งวด ขณะที่เลข 9 ปรากฏ 3 งวด
ตัวเลข 2 ตัวที่ลงท้ายด้วย 6 ในช่วงดังกล่าว ได้แก่ 06, 76, 26 และ 96 ส่วนกลุ่มที่ลงท้ายด้วย 0 ได้แก่ 00, 60, 30 และ 00
ดังนั้น หากใช้เฉพาะข้อมูลย้อนหลังมาจัดกลุ่มเป็นแนวทาง งวดวันที่ 27 สิงหาคม 2569 เลขที่มีประวัติออกซ้ำชัดที่สุดยังอยู่ที่
- เลขซ้ำเด่น : 00 – 79
- กลุ่มเลขลงท้าย 6 ที่พบค่อนข้างบ่อย : 06 – 76 – 26 – 96
- กลุ่มเลขลงท้าย 0 : 00 – 60 – 30
อย่างไรก็ดี สถิติย้อนหลังเป็นเพียงข้อมูลของผลรางวัลที่เคยเกิดขึ้น ไม่สามารถยืนยันหรือเพิ่มโอกาสว่าตัวเลขเดิมจะกลับมาออกอีกครั้งในงวดถัดไป ผู้ติดตามสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบก่อนรอผลหวยลาวพัฒนา งวดวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
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