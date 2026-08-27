หวยลาว

ตรวจหวยลาว 27/8/69 สถิติวันพฤหัสบดีย้อนหลัง วิเคราะห์แนวทางเลขซ้ำ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 19:01 น.
หวยลาว 27 สิงหาคม 2569

ถ่ายทอดสดหวยลาวพัฒนา งวด 27 สิงหาคม 2569 ส่องสถิติหวยลาวย้อนหลังวันพฤหัสบดี วิเคราะห์เลขซ้ำออกบ่อย

กองสลาก สปป.ลาว เตรียมออกรางวัล สลากพัฒนา หรือ หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569 ในช่วงค่ำวันนี้ ผู้ที่รอติดตามผลรางวัลเลข 6 ตัว สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการหมุนวงล้อผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ Laolottery Live ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ผลหวยลาวพัฒนา 27 สิงหาคม 2569

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :
  • เลข 1 ตัว :

 

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สถิติหวยลาวออกย้อนหลังวันพฤหัสบดี

ก่อนลุ้นผลคืนนี้ ย้อนดูผลหวยลาวพัฒนาที่ออกตรงกับวันพฤหัสบดี 20 งวดย้อนหลัง ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2569 มีเลขชุดใดเคยกลับมาออกซ้ำ

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
20/8/69 4900 900 00 0
13/8/69 3606 606 06 6
6/8/69 7634 634 34 4
30/7/69 0702 702 02 2
23/7/69 6276 276 76 6
16/7/69 6395 395 95 5
9/7/69 2891 891 91 1
2/7/69 9460 460 60 0
25/6/69 9179 179 79 9
18/6/69 3430 430 30 0
11/6/69 5411 411 11 1
4/6/69 3026 026 26 6
28/5/69 2415 415 15 5
21/5/69 8769 769 69 9
14/5/69 9996 996 96 6
7/5/69 9700 700 00 0
30/4/69 5292 292 92 2
23/4/69 2179 179 79 9
9/4/69 1478 478 78 8
2/4/69 0643 643 43 3

หวยลาววันพฤหัสบดีเลข 2 ตัว เลขไหนออกซ้ำ

เมื่อนำผลเลข 2 ตัวทั้ง 20 งวดมาเทียบกัน พบว่ามีเพียง 2 ชุดที่ออกซ้ำเต็มตัวเลข ได้แก่ 00 และ 79 ที่ออกมาแล้ว 2 ครั้ง หากแยกดูเฉพาะเลขหลักหน่วย พบว่า เลข 0 และเลข 6 ปรากฏบ่อยที่สุด อย่างละ 4 งวด ขณะที่เลข 9 ปรากฏ 3 งวด

ตัวเลข 2 ตัวที่ลงท้ายด้วย 6 ในช่วงดังกล่าว ได้แก่ 06, 76, 26 และ 96 ส่วนกลุ่มที่ลงท้ายด้วย 0 ได้แก่ 00, 60, 30 และ 00

ดังนั้น หากใช้เฉพาะข้อมูลย้อนหลังมาจัดกลุ่มเป็นแนวทาง งวดวันที่ 27 สิงหาคม 2569 เลขที่มีประวัติออกซ้ำชัดที่สุดยังอยู่ที่

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  • เลขซ้ำเด่น : 00 – 79
  • กลุ่มเลขลงท้าย 6 ที่พบค่อนข้างบ่อย : 06 – 76 – 26 – 96
  • กลุ่มเลขลงท้าย 0 : 00 – 60 – 30

อย่างไรก็ดี สถิติย้อนหลังเป็นเพียงข้อมูลของผลรางวัลที่เคยเกิดขึ้น ไม่สามารถยืนยันหรือเพิ่มโอกาสว่าตัวเลขเดิมจะกลับมาออกอีกครั้งในงวดถัดไป ผู้ติดตามสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบก่อนรอผลหวยลาวพัฒนา งวดวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

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ตรวจหวยลาว 27/8/69 สถิติวันพฤหัสบดีย้อนหลัง วิเคราะห์แนวทางเลขซ้ำ

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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