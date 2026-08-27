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ท่องเที่ยวเนปาล อัปเดตน้ำท่วม-โคลนถล่มเนปาล-ทิเบต สูญหายพุ่ง 644 ราย ยันไม่มีคนไทย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 18:00 น.
ท่องเที่ยวเนปาล อัปเดตน้ำท่วม-โคลนถล่มเนปาล-ทิเบต สูญหายพุ่ง 644 ราย ยันไม่มีคนไทย

บอร์ดท่องเที่ยวเนปาล อัปเดตเหตุน้ำท่วม-ดินถล่ม ยอดสูญหายพุ่ง 644 ราย ยืนยัน ไม่มีคนไทย จนท.เร่งระดมช่วยเหลือและอพยพ พร้อมเปิดเบอร์สายด่วนฉุกเฉิน 24 ชม.

จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งรุนแรงในประเทศเนปาล-ทิเบต เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา สร้างความสูญเสียมหาศาลในหลายพื้นที่ ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ (27 ส.ค. 69) ตามเวลาประเทศไทย ทางคณะกรรมการการท่องเที่ยวเนปาล (Nepal Tourism Board – NTB) ได้เปิดเผยข้อมูลอัปเดตเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ระบุว่า

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“สืบเนื่องจากเหตุน้ำป่าไหลหลากครั้งรุนแรงในแม่น้ำโภเตโกชี (Bhotekoshi) และแม่น้ำตรีศูลี (Trishuli River) บริเวณเขตราซูวา (Rasuwa), นูวาโกต (Nuwakot), ธาดิง (Dhading) และกอร์คา (Gorkha) เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2026 เวลาประมาณ 08.30 น. ทางกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการบินพลเรือนแห่งรัฐบาลเนปาล, การท่องเที่ยวแห่งประเทศเนปาล (Nepal Tourism Board), ตำรวจท่องเที่ยว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนการท่องเที่ยว กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบเบาะแสและสถานะความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมถึงนักเดินทางที่อยู่ในหรือกำลังเดินทางผ่านพื้นที่ประสบภัย ความพยายามทุกฝ่ายกำลังดำเนินไปเพื่อช่วยเหลือและอพยพผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ติดค้างอยู่

บันทึกเบื้องต้นตามรายงานของบริษัทนำเที่ยวและบริษัทท่องเที่ยวต่างๆ ระบุว่ามีนักเดินทาง 644 คน ซึ่งรวมถึงชาวเนปาล 127 คน ที่ถูกรายงานว่าสูญหายจากพื้นที่ประสบภัย ข้อมูลดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับบริษัทนำเที่ยว ไกด์นำเที่ยว เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และหน่วยงานด้านความมั่นคง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบว่า พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำของทั้ง 4 เขตตามแนวแม่น้ำโภเตโกชีและแม่น้ำตรีศูลีได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ขณะที่พื้นที่อื่นๆ ไม่ได้รับผลกระทบ

สำหรับความช่วยเหลือฉุกเฉิน

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– เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินโทรฟรี: 1234

– เบอร์สายด่วน: 1144

– ตำรวจท่องเที่ยว: 9851289445

– แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานด้านความมั่นคง ฝ่ายปกครองท้องถิ่น บริษัทนำเที่ยว ไกด์ หรือผู้จัดนำเที่ยวที่ใกล้ที่สุด

– ขอความกรุณาทุกท่านตั้งสติ ติดตามข้อมูลข่าวสาร และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเป็นทางการ

*ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวยังคงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา”

บอร์ดท่องเที่ยวเนปาล อัปเดตภัยพิบัติ สูญหายพุ่ง 644 ราย ยันไม่มีคนไทย-1 บอร์ดท่องเที่ยวเนปาล อัปเดตภัยพิบัติ สูญหายพุ่ง 644 ราย ยันไม่มีคนไทย-2

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อ้างอิงจาก : IG nepaltourism

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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