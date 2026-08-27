โรงแรมพูลแมน แจงเหตุยกเลิกจัดงานเสวนาผู้นำฝ่ายค้าน หวั่นโยงการเมือง
โรงแรมพูลแมน ส่งหนังสือถึงเลขาฯ สภาฯ แจ้งขอยกเลิกจัดงาน ‘เสวนาผู้นำฝ่ายค้าน’ พร้อมแจงสาเหตุแขกเข้าพักเยอะ หวั่นความปลอดภัย-โยงการเมือง
จากกรณีที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เผยว่า โรงแรมพูลแมน แจ้งยกเลิกการขอใช้พื้นที่จัดเสวนา เวทีผู้นำฝ่ายค้าน หัวข้อ “การเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่น : ความจริงที่สังคมต้องการคำตอบ” ทำให้ฝ่ายค้านต้องเปลี่ยนสถานที่มาใช้ในสภาฯแทนนั้น
ล่าสุด โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ได้ส่งหนังสือ ถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แจ้งการไม่ดำเนินการจัดงานสัมมนา ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ระบุว่า
“ตามที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ได้รับการยืนยันการจัดงานสัมมนา ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 สำหรับผู้เข้าร่วมงานจำนวน 150 ท่าน โดยทางโรงแรมฯ ได้รับทราบข้อมูลและการยืนยันในการจัดงานครั้งนี้ ว่างานดังกล่าวเป็นการประชุมของหน่วยงานภาครัฐตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและสาธารณชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีข้อมูลและบริบทที่ปรากฏต่อสาธารณะ ซึ่งอาจทำให้ลักษณะของงานถูกเข้าใจและถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง ประกอบกับในช่วงวันดังกล่าวนี้ ทางโรงแรมฯ มีอัตราการเข้าพักสูง มีแขกผู้เข้าพักและลูกค้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทางโรงแรมฯ จึงให้ความสำคัญสูงสุดในความมั่นคงและปลอดภัยของแขกผู้เข้าพักและลูกค้าผู้มาใช้บริการทุกท่าน ดังนั้น หลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทางโรงแรมฯ จึงมีความจำเป็นที่ต้องตัดสินใจ ไม่ดำเนินการจัดงานดังกล่าว
ทั้งนี้ โรงแรมฯ ขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนผู้จัดงานในช่วงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยทางโรงแรมฯ ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เป็นเหตุอันควรที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจนี้ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการ ติดต่อ ประสานงาน เพื่อจัดหาสถานที่จัดงานแห่งใหม่ที่มีความเหมาะสมอย่างที่สุด
อนึ่ง การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นโดยคำนึงถึง ความมั่นคง ปลอดภัย ของผู้เข้าพักและผู้ใช้บริการของโรงแรมฯ เป็นสำคัญ โดยมิได้มีเจตนาหรือมีวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากเหตุผลดังกล่าว โรงแรมฯ จึงใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดพิจารณาและทำความเข้าใจการพิจารณาครั้งนี้ภายใต้บริบทของความปลอดภัยและคำนึงถึงผลประโยชน์ของแขกผู้เข้าพักและลูกค้าผู้มาใช้บริการทุกท่านอย่างเป็นสำคัญ
ทางโรงแรมฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ ขอขอบพระคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของท่าน ทั้งนี้ โรงแรมฯ พร้อมให้การสนับสนุนและประสานงานอย่างเต็มที่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขอแสดงความนับถือ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ”
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อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ
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