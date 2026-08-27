ส่องชีวิตล่าสุด “เจนนี่ เจนนิเฟอร์” ลงรูปคู่ “อั๋น ศราวุธ” กับลูก ๆ หลังใช้ชีวิตที่อเมริกา ลูกสาวทั้งสามคนเข้าโรงเรียนวันแรก
ภาพความอบอุ่นของครอบครัวอดีตศิลปินดังยุค 90 ยังคงสร้างรอยยิ้มให้แฟนคลับชาวไทยอย่างต่อเนื่อง เจนนี่ เจนนิเฟอร์ โปลิตานนท์ พร้อมด้วย อั๋น ศราวุธ นวแสงอรุณ เผยแพร่ภาพบรรยากาศวันเปิดภาคเรียนวันแรกของลูกสาวทั้งสามคน อดีตคู่รักดาราดังตัดสินใจย้ายถิ่นฐานไปใช้ชีวิตครอบครัวอย่างถาวรที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และมักจะแบ่งปันเรื่องราวชีวิตประจำวันให้ผู้ติดตามได้รับชมอยู่เสมอ
การอัปเดตชีวิตครั้งนี้ทำให้แฟนคลับหลายคนรู้สึกตื่นเต้นและประหลาดใจกับพัฒนาการของเด็ก ๆ ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ลูกสาวคนโตอย่างน้องเอวาลีนก้าวเข้าสู่การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นครั้งแรก ลูกสาวคนกลางน้องเอลีน่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นเกรด 3 ส่วนลูกสาวคนเล็กน้องเอมิลี่เริ่มต้นการศึกษาในระดับชั้นเกรด 1 ตามระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
แม่เจนนี่ เจนนิเฟอร์ โพสต์ข้อความระบุว่า “Day 1 2026!! Ava’s first day of middle school!! Aylina 3rd and Amelie 1st!! Woo hoo!!” ซึ่งแปลได้ว่า “วันแรกของปี 2026! วันแรกของเอวาที่โรงเรียนมัธยม! เอลีน่าเกรด 3 และเอมิลี่เกรด 1! วู้ฮู้!”
ภาพถ่ายที่เผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นถึงรอยยิ้มและความสดใสของสามพี่น้องที่แต่งตัวเตรียมพร้อมไปโรงเรียน บรรยากาศในภาพถ่ายสะท้อนให้เห็นถึงความรักและความอบอุ่นภายในครอบครัว เด็กทั้งสามคนเติบโตขึ้นท่ามกลางการดูแลเอาใจใส่และการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากพ่ออั๋น ศราวุธ และแม่เจนนี่ เจนนิเฟอร์
โพสต์วันเปิดเทอมของครอบครัวนี้เรียกรอยยิ้มจากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียได้อย่างล้นหลาม แฟนคลับชาวไทยต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมความน่ารักของลูกสาวทั้งสามคน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นักแสดงหนุ่ม เตรียมเข้ากรมรับใช้ชาติ ลาวงการนาน 1 ปี ไม่เสียดายรายได้ ถือว่าคุ้มค่า
- รู้แล้ว เศรษฐีใจบุญ ติดต่อ แจ็ค แฟนฉัน ยื่นมือช่วยพ่อ ต้า เฟ็ดเฟ่ คือใคร?
- หาดูยาก! เบิร์ด ธงไชย โชว์เบื้องหลังกองถ่าย เพลงพริกขี้หนู 35 ปีก่อน ลุคนี้เท่มาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: