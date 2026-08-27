ข่าวดาราบันเทิง

ส่องชีวิตล่าสุด “เจนนี่ เจนนิเฟอร์” ลงรูปคู่ “อั๋น ศราวุธ” กับลูก ๆ หลังใช้ชีวิตที่อเมริกา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 20:01 น.
ส่องชีวิตล่าสุด "เจนนี่ เจนนิเฟอร์" ลงรูปคู่ "อั๋น ศราวุธ" กับลูก ๆ หลังใช้ชีวิตที่อเมริกา

ส่องชีวิตล่าสุด “เจนนี่ เจนนิเฟอร์” ลงรูปคู่ “อั๋น ศราวุธ” กับลูก ๆ หลังใช้ชีวิตที่อเมริกา ลูกสาวทั้งสามคนเข้าโรงเรียนวันแรก

ภาพความอบอุ่นของครอบครัวอดีตศิลปินดังยุค 90 ยังคงสร้างรอยยิ้มให้แฟนคลับชาวไทยอย่างต่อเนื่อง เจนนี่ เจนนิเฟอร์ โปลิตานนท์ พร้อมด้วย อั๋น ศราวุธ นวแสงอรุณ เผยแพร่ภาพบรรยากาศวันเปิดภาคเรียนวันแรกของลูกสาวทั้งสามคน อดีตคู่รักดาราดังตัดสินใจย้ายถิ่นฐานไปใช้ชีวิตครอบครัวอย่างถาวรที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และมักจะแบ่งปันเรื่องราวชีวิตประจำวันให้ผู้ติดตามได้รับชมอยู่เสมอ

การอัปเดตชีวิตครั้งนี้ทำให้แฟนคลับหลายคนรู้สึกตื่นเต้นและประหลาดใจกับพัฒนาการของเด็ก ๆ ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ลูกสาวคนโตอย่างน้องเอวาลีนก้าวเข้าสู่การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นครั้งแรก ลูกสาวคนกลางน้องเอลีน่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นเกรด 3 ส่วนลูกสาวคนเล็กน้องเอมิลี่เริ่มต้นการศึกษาในระดับชั้นเกรด 1 ตามระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

โฆษณา

แม่เจนนี่ เจนนิเฟอร์ โพสต์ข้อความระบุว่า “Day 1 2026!! Ava’s first day of middle school!! Aylina 3rd and Amelie 1st!! Woo hoo!!” ซึ่งแปลได้ว่า “วันแรกของปี 2026! วันแรกของเอวาที่โรงเรียนมัธยม! เอลีน่าเกรด 3 และเอมิลี่เกรด 1! วู้ฮู้!”

เจนนี่ เจนนิเฟอร์ โพสต์ภาพครอบครัวสุดอบอุ่นในวันเปิดภาคเรียน
IG/ jennyavafah

ภาพถ่ายที่เผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นถึงรอยยิ้มและความสดใสของสามพี่น้องที่แต่งตัวเตรียมพร้อมไปโรงเรียน บรรยากาศในภาพถ่ายสะท้อนให้เห็นถึงความรักและความอบอุ่นภายในครอบครัว เด็กทั้งสามคนเติบโตขึ้นท่ามกลางการดูแลเอาใจใส่และการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากพ่ออั๋น ศราวุธ และแม่เจนนี่ เจนนิเฟอร์

โพสต์วันเปิดเทอมของครอบครัวนี้เรียกรอยยิ้มจากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียได้อย่างล้นหลาม แฟนคลับชาวไทยต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมความน่ารักของลูกสาวทั้งสามคน

IG/ jennyavafah
IG/ jennyavafah
IG/ jennyavafah

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ข่าว

หัวหน้าโหด สั่งพนง.สาว ลุกนั่ง 200 ครั้ง เหตุทำงานไม่ถึงเป้า จนกล้ามเนื้อสลาย

46 นาที ที่แล้ว
คนงานวิ่นหนีโคลนถล่มชายแดนเนปาลทิเบต ข่าวต่างประเทศ

ภาพน่ากลัว คนงานวิ่งหนีตาย คลื่นโคลน 50 ฟุตถล่มเนปาล ภัยพิบัติคร่า 270 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องชีวิตล่าสุด &quot;เจนนี่ เจนนิเฟอร์&quot; ลงรูปคู่ &quot;อั๋น ศราวุธ&quot; กับลูก ๆ หลังใช้ชีวิตที่อเมริกา บันเทิง

ส่องชีวิตล่าสุด “เจนนี่ เจนนิเฟอร์” ลงรูปคู่ “อั๋น ศราวุธ” กับลูก ๆ หลังใช้ชีวิตที่อเมริกา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 27 สิงหาคม 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 27/8/69 สถิติวันพฤหัสบดีย้อนหลัง วิเคราะห์แนวทางเลขซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่องเที่ยวเนปาล อัปเดตน้ำท่วม-โคลนถล่มเนปาล-ทิเบต สูญหายพุ่ง 644 ราย ยันไม่มีคนไทย ข่าว

ท่องเที่ยวเนปาล อัปเดตน้ำท่วม-โคลนถล่มเนปาล-ทิเบต สูญหายพุ่ง 644 ราย ยันไม่มีคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงแรมพูลแมน แจงเหตุยกเลิกจัดงานเสวนาผู้นำฝ่ายค้าน หวั่นโยงการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเลี้ยงทาสยา ซ้อมลูกเลี้ยงวัย 12 น่วม ยายทวดพาหนีตายแจ้งความ วอนหน่วยงานช่วยเหลือ ข่าว

พ่อเลี้ยงทาสยา ซ้อมลูกเลี้ยงวัย 12 น่วม ยายทวดพาหนีตายแจ้งความ วอนหน่วยงานช่วยเหลือ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 100 ล้านบาท ให้ รพ.พัทยาปัทมคุณ ข่าว

ชื่นชม! ผู้ใจบุญบริจาค 100 ล้านบาท มอบ รพ.พัทยาปัทมคุณ แห่สาธุบุญใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อดังเมกันตีข่าว &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ทำโชว์สุดยอดเยี่ยม ก่อนทะลุเข้ารอบชิงฯ AGT ข่าวต่างประเทศ

สื่อดังเมกันตีข่าว “เนเน่ รอยัล” ทำโชว์สุดยอดเยี่ยม ก่อนทะลุเข้ารอบชิงฯ AGT

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ริว วชิรวิชญ์ เตรียมลาจอเข้ากรมรับใช้ชาติ 2 พ.ย. 69 ข่าวดารา

นักแสดงหนุ่ม เตรียมเข้ากรมรับใช้ชาติ ลาวงการนาน 1 ปี ไม่เสียดายรายได้ ถือว่าคุ้มค่า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! อดีตผู้เข้าประกวดไมค์ทองคำ บอมบ์ กันย์ธีร์ เสียชีวิต หลังต่อสู้อาการป่วยมานาน บันเทิง

ช็อก! อดีตผู้เข้าประกวดไมค์ทองคำ บอมบ์ กันย์ธีร์ เสียชีวิต หลังต่อสู้อาการป่วยมานาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยทำได้ ชนะเกาหลีใต้ 3 เซตรวด ลิ่วเข้ารอบรอง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 คาดเจอญี่ปุ่น วอลเลย์บอล

ไทยทำได้ ชนะเกาหลีใต้ 3 เซตรวด ลิ่วเข้ารอบรอง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 คาดเจอญี่ปุ่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ ไต้หวัน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบ 8 ทีม วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ ไต้หวัน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบ 8 ทีม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประกาศเลื่อนจัดคอนเสิร์ต Post Malone ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เปิดช่องทางคืนเงิน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุภณัฐ แฉภัยเงียบ Data Center ซุกน้ำมันเกือบ 5 แสนลิตร จี้หน่วยงานแก้ผังเมือง ข่าวการเมือง

ศุภณัฐ แฉภัยเงียบ Data Center ซุกน้ำมันเกือบ 5 แสนลิตร จี้หน่วยงานแก้ผังเมือง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่อป้ายแดง เสียหลักพลัดตกหม้อต้มน้ำตาลในโรงงานอินเดียเสียชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
พายุฝนถล่มตอนกลางประเทศญี่ปุ่น ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นอ่วม! พายุฝนถล่มหนัก น้ำท่วม-ดินถล่ม เร่งอพยพ 1.8 แสนชีวิตหนีภัย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวตลาดนาคา ภูเก็ต ตามรอย “เนเน่ รอยัล” นักดนตรีเปิดหมวก สู่รอบชิง AGT 2026 ท่องเที่ยว

เที่ยวตลาดนาคา ภูเก็ต ตามรอย “เนเน่ รอยัล” นักดนตรีเปิดหมวก สู่รอบชิง AGT 2026

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเงินรางวัล AGT 2026 หาก เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์เวทีระดับโลกสำเร็จ ได้สูงสุดกี่บาท บันเทิง

เปิดเงินรางวัล AGT 2026 หาก เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์เวทีระดับโลกสำเร็จ ได้สูงสุดกี่บาท

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกค้าเศร้า! ร้านอาหารชื่อดัง เตรียมปิดตำนาน ชวนกลับมากินเมนูโปรด ก่อนอำลา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำป่าถล่มชายแดนทิเบต-เนปาล ดับแล้ว 160 ราย ข่าวต่างประเทศ

สาเหตุ มวลน้ำถล่มชายแดนทิเบต-เนปาล ซัดนักท่องเที่ยวดับ 160 ชีวิต สูญหายนับร้อย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รู้แล้ว เศรษฐีใจบุญ ติดต่อ แจ็ค แฟนฉัน ยื่นมือช่วยพ่อ ต้า เฟ็ดเฟ่ คือใคร?

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! คนร้ายใช้วัตถุระเบิด บุกปล้นทอง ห้างโลตัส จ.สระแก้ว ตำรวจเร่งล่าตัว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด ธงไชย เผยเบื้องหลังกองถ่าย MV เพลงพริกขี้หนู ข่าวดารา

หาดูยาก! เบิร์ด ธงไชย โชว์เบื้องหลังกองถ่าย เพลงพริกขี้หนู 35 ปีก่อน ลุคนี้เท่มาก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสอบปมวัยรุ่นสาวออสเตรเลียดับ สันนิษฐานถูกบีบคอขณะมีเพศสัมพันธ์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 20:01 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าโหด สั่งพนง.สาว ลุกนั่ง 200 ครั้ง เหตุทำงานไม่ถึงเป้า จนกล้ามเนื้อสลาย

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569
คนงานวิ่นหนีโคลนถล่มชายแดนเนปาลทิเบต

ภาพน่ากลัว คนงานวิ่งหนีตาย คลื่นโคลน 50 ฟุตถล่มเนปาล ภัยพิบัติคร่า 270 ศพ

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569
หวยลาว 27 สิงหาคม 2569

ตรวจหวยลาว 27/8/69 สถิติวันพฤหัสบดีย้อนหลัง วิเคราะห์แนวทางเลขซ้ำ

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569
ท่องเที่ยวเนปาล อัปเดตน้ำท่วม-โคลนถล่มเนปาล-ทิเบต สูญหายพุ่ง 644 ราย ยันไม่มีคนไทย

ท่องเที่ยวเนปาล อัปเดตน้ำท่วม-โคลนถล่มเนปาล-ทิเบต สูญหายพุ่ง 644 ราย ยันไม่มีคนไทย

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569
Back to top button