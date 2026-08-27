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ภาพน่ากลัว คนงานวิ่งหนีตาย คลื่นโคลน 50 ฟุตถล่มเนปาล ภัยพิบัติคร่า 270 ศพ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 20:31 น.
คนงานวิ่นหนีโคลนถล่มชายแดนเนปาลทิเบต

นาทีชีวิต กลุ่มคนงานก่อสร้างในเนปาลวิ่งหนีตาย ขณะมวลน้ำป่าและโคลน 50 ฟุตถล่มไซต์งาน ภัยพิบัติชายแดนคร่าแล้ว 270 ศพ สูญหายกว่าพันชีวิต

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์ ณ ไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในประเทศเนปาล จู่ ๆ มวลน้ำป่าและโคลนความสูงกว่า 50 ฟุต พุ่งถล่มพื้นที่ด้วยความเร็วสูง คลิปวิดีโอจากหนึ่งในคนงานเผยให้เห็นวินาทีที่กลุ่มคนงานต้องทิ้งงานบริเวณสะพานริมแม่น้ำ แล้ววิ่งหนีตายขึ้นที่สูง โดยมีเสียงตะโกน “วิ่ง! วิ่ง!” ท่ามกลางความตื่นตระหนก ก่อนที่มวลน้ำมหาศาลจะซัดทำลายทุกอย่างขวางหน้าพร้อมหอบเศษซากปรักหักพังไปด้วย

ชายคนที่ถ่ายคลิปเปิดเผยในภายหลังว่า เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยรับตัวเขาออกมาได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งแชร์คลิปที่สองซึ่งเผยให้เห็นสภาพความเสียหายยับเยินของไซต์งานหลังมวลน้ำพัดผ่านไป

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จากสถานกาณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณชายแดนทิเบตและเนปาลตั้งแต่วันพุธที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา สร้างความสูญเสียอย่างหนักและกลืนชีวิตผู้คนจำนวนมาก เจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 270 ราย และมีผู้สูญหายรวมกว่า 1,500 คน

ในจำนวนผู้สูญหาย มีชาวต่างชาติกว่า 800 คน รวมถึงชาวอเมริกัน 47 คน ชาวอังกฤษ 33 คน และพลเรือนอินเดียอย่างน้อย 133 คน รวมทั้งมีรายงานว่าเด็กหญิงชาวอังกฤษวัย 13 ปี พร้อมพ่อและแม่ ซึ่งอยู่ในกลุ่มนักเดินป่า 17 คน หายตัวไปขณะข้ามพรมแดนเนปาล-จีน

คนงานหนีน้ำท่วมเนปาล-3
ภาพจาก : surajit_ghosh2

กระแสน้ำและตะกอนโคลนซัดทำลายหมู่บ้าน ถนน และโครงสถานสร้างพื้นฐานสำคัญพังเสียหายยับเยิน ในเขตจี่หรง (Gyirong) ของทิเบตมีดินโคลนทับถมลึกเกือบ 1.5 เมตร กินระยะทางยาว 2.5 กิโลเมตรจากจุดข้ามแดน สถานีโทรทัศน์ CCTV ของรัฐบาลจีนรายงานว่าอุปสรรคนี้ทำให้การกู้ภัยล่าช้าอย่างมาก

รัฐบาลเนปาลและจีนประกาศภาวะฉุกเฉินทันที พร้อมขอการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอินเดียและจีน ภารกิจกู้ภัยเผชิญความยากลำบากอย่างมาก เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถลงจอดในพื้นที่วิกฤตได้เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำสูงกว่าปกติมาก

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ปัจจุบัน องค์การสหประชาชาติ (UN) ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าช่วยเหลือภารกิจค้นหาในหมู่บ้านที่ราบเป็นหน้ากลองตามแนวแม่น้ำ Bhotekoshi ด้านอินเดียส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้เนปาลแล้ว ขณะที่สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดา ยืนยันพร้อมให้ความช่วยเหลือทีมกู้ภัยอย่างเต็มที่

คนงานหนีน้ำท่วมเนปาล-2
ภาพจาก : surajit_ghosh2
คนงานหนีน้ำท่วมเนปาล
ภาพจาก : surajit_ghosh2

ข้อมูลจาก : thesun

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 20:31 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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