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ชื่นชม! ผู้ใจบุญบริจาค 100 ล้านบาท มอบ รพ.พัทยาปัทมคุณ แห่สาธุบุญใหญ่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 16:37 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 16:39 น.
ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 100 ล้านบาท ให้ รพ.พัทยาปัทมคุณ

รพ.พัทยาปัทมคุณ จ.ชลบุรี ขอบคุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคเงิน 100 ล้านบาท สร้างตึกผู้ป่วยนอก-ใน แบบพรีเมียม โซเชียลแห่ชื่นชม สาธุบุญใหญ่

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569 โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โพสต์ข้อความแจ้งข่าวดีว่า มีผู้มีจิตศรัทธาท่านหนึ่ง ซึ่งขอสงวนสิทธิ์ไม่ประสงค์ออกนาม ได้นำเงินสดจำนวน 100 ล้านบาท มามอบให้กับทางโรงพยาบาล

จุดประสงค์ของการบริจาคเงินก้อนใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อนำไปสมทบทุนก่อสร้างอาคารบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (แบบพรีเมียม) ความสูง 6 ชั้น ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 4,350 ตารางเมตร โดยมี นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ ทางโรงพยาบาลได้กราบขอบพระคุณในความเมตตาของผู้บริจาคเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

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หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและร่วมอนุโมทนาบุญกับมหากุศลในครั้งนี้ อาทิ

“อนุโมทนาบุญด้วย ถ้ามีเงินเยอะก็อยากแบ่งปันแบบนี้บ้าง ขอให้ผู้บริจาคสุขภาพดี มีความสุขกายสุขใจทุกวัน ไม่เจ็บป่วย”

“สาธุกับมหากุศลที่ท่านสร้างเพื่อประโยชน์แก่ทุก ๆ ชีวิต ขอให้ผลบุญปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัว”

“อนุโมทนาบุญใหญ่ ขอให้ผู้ให้มีความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดให้สมใจหมาย”

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“ขอให้สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุด หอบบุญกลับคืนไปเป็นพันล้าน”

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน 100 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ
ภาพจาก Facebook : โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ
โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณขอบคุณคนบริจาคเงินร้อยล้าน
ภาพจาก Facebook : โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ
ชาวเน็ตชมผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน 100 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ
ภาพจาก Facebook : โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ

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นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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