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พ่อเลี้ยงทาสยา ซ้อมลูกเลี้ยงวัย 12 น่วม ยายทวดพาหนีตายแจ้งความ วอนหน่วยงานช่วยเหลือ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 16:52 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 16:52 น.
พ่อเลี้ยงทาสยา ซ้อมลูกเลี้ยงวัย 12 น่วม ยายทวดพาหนีตายแจ้งความ วอนหน่วยงานช่วยเหลือ

นรกบนดิน! พ่อเลี้ยงทาสยา ซ้อมลูกเลี้ยงวัย 12 น่วม อ้าง เด็กดี ยายทวดทนเห็นหลานเจ็บไม่ไหวพาหนีตายแจ้งความ วอนหน่วยงานช่วยเหลือ

เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่สร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างมาก เมื่อมีรายงานว่า วันที่ 26 สิงหาคม 2569 เวลา 21.00 น. หน่วยกู้ชีพสว่างมงคลศรัทธาได้รับแจ้งเหตุช่วยเหลือเด็กชายวัย 12 ขวบ มีบาดแผลและร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่ง โดยมีญาติพาตัวหลบหนีออกจากบ้านมาขอความช่วยเหลือที่ป้อมตำรวจน้ำก้อ หมู่ 4 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหล่มสักเพื่อรับการตรวจรักษาทันที

จากการสอบถาม หญิงอายุ 76 ปี ซึ่งเป็นยายทวดของเด็ก และเป็นผู้พาเด็กชายมาขอความช่วยเหลือที่ป้อมตำรวจ เผยว่า “เด็กชายถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายเป็นประจำด้วยด้ามไม้กวาดเพียงเพราะไม่พอใจ หรือบางครั้งก็อ้างว่า เด็กดื้อ โดยพ่อเลี้ยงรายนี้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและดื่มสุรา เพิ่งพ้นจากการถูกควบคุมตัวมาได้ไม่นาน ขณะที่แม่แท้ ๆ ของเด็กเป็นผู้พิการทางการได้ยินและไม่สามารถพูดได้ อีกทั้งแม่ของเด็กเองก็เคยถูกสามีใหม่คนนี้ทำร้ายเช่นกัน แม้ผู้นำชุมชนจะเคยเข้าไปตักเตือนแล้วแต่ก็ยังพฤติกรรมเดิมซ้ำ ๆ”

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ภายหลังแพทย์ทำการรักษาและเด็กออกจากโรงพยาบาลแล้ว ยายทวดได้ตัดสินใจเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.หล่มสัก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวพ่อเลี้ยงมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมกันนี้ยายทวดจะรับตัวเด็กไปพักอาศัยที่บ้านของตนเองเป็นการชั่วคราว เพื่อพาออกจากสภาพแวดล้อมเดิมและป้องกันไม่ให้ถูกทำร้ายซ้ำ

ขณะที่ทางด้าน นายประจิตร สุขะวัฒนะ นายกสมาคมกู้ชีพสว่างมงคลศรัทธา แสดงความห่วงใยต่อสภาพจิตใจและความปลอดภัยของเด็ก พร้อมประสานหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เข้ามาตรวจสอบและให้ความคุ้มครองอย่างจริงจัง เนื่องจากเด็กไม่มีพ่อแม่และพี่น้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะที่เจ้าหน้าที่เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการประเมินความเสี่ยงและแยกเด็กออกจากพื้นที่อันตรายตามหลักการคุ้มครองเด็ก

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อ้างอิงจาก : honekrasae

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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