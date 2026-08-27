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สื่อดังเมกันตีข่าว “เนเน่ รอยัล” ทำโชว์สุดยอดเยี่ยม ก่อนทะลุเข้ารอบชิงฯ AGT

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 16:08 น.
สื่อดังเมกันตีข่าว "เนเน่ รอยัล" ทำโชว์สุดยอดเยี่ยม ก่อนทะลุเข้ารอบชิงฯ AGT

สื่อดังเมกันตีข่าว “เนเน่ รอยัล” ทำโชว์สุดยอดเยี่ยม ทั้งพลังเสียง-เล่นกีตาร์ ก่อนคว้าปุ่ม Golden Buzzer ทะลุเข้ารอบชิงฯ AGT

เว็บไซต์บิลบอร์ด (Billboard) สื่อด้านดนตรีชื่อดังของสหรัฐอเมริกา รายงานข่าวเกี่ยวกับ “เนเน่ รอยัล” หลังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการ America’s Got Talent จากการแสดงสุดเดือดที่สร้างเสียงชื่นชมไปทั่วโลก โดยรายงานว่า

“เนเน่ รอยัล” สาวน้อยจากจังหวัดภูเก็ต เดินทางไปร่วมแข่งขันในรายการ America’s Got Talent (AGT) ซีซัน 21 ที่สหรัฐอเมริกา โดยโชว์ฝีมือโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าและสไตล์ดนตรีแนวเมทัลสุดดุดัน ดึงดูดความสนใจจากผู้ชมหลายล้านคนตั้งแต่รอบออดิชันด้วยเพลง “Zombie” ของวง The Cranberries ก่อนจัดเต็มต่อเนื่องด้วยการคัฟเวอร์เพลง “Hysteria” ของวง Muse พร้อมโชว์ลูกเล่นกีตาร์และเทคนิคการเล่นที่หลากหลาย

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ล่าสุดในรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อคืนวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา เนเน่ ยกระดับการแสดงขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการหยิบเพลง “Black Hole Sun” ผลงานคลาสสิกยุคกรันจ์ปี 2537 ของวง Soundgarden มาโชว์บนเวที การแสดงที่เต็มไปด้วยพลังและความเร่าร้อนของเธอ ทำให้บรรยากาศทั้งเวทีคึกคักไปด้วยเสียงเชียร์กระหึ่มจากผู้ชม

เนเน่ รอยัล
YT/ America’s Got Talent

ฮาวี แมนเดล หนึ่งในคณะกรรมการ กล่าวชื่นชมว่าช่อง NBC ควรมอบเงินรางวัลจำนวนมากให้กับเนเน่ ขณะที่โซเฟีย เวอร์การา เสริมว่าเนเน่มีสิทธิ์ชนะรายการนี้จริง เนื่องจากทั้งร้องเพลงและเล่นกีตาร์ได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นจนผู้คนตามท้องถนนต่างเข้ามาพูดถึงเธอ

ด้านเมล บี เล่าถึงช่วงที่พบเนเน่หลังเวทีว่า เป็นเด็กสาวที่ดูเงียบขรึม อ่อนน้อมถ่อมตน และน่ารักมาก แต่เมื่อขึ้นเวที พลังงานกลับเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง พร้อมยอมรับว่าแม้ตนจะเป็นคนยุค 90 ที่ชื่นชอบเพลงป็อปมากกว่า และดนตรีแนวนี้อาจไม่ใช่แนวที่คุ้นเคย แต่เสียงร้องและฝีมือการเล่นกีตาร์ของเนเน่ยอดเยี่ยมมาก ทั้งลุค พลังงาน และความรู้สึกภายในที่ถ่ายทอดออกมาล้วนโดดเด่น จึงตัดสินใจกดปุ่มโกลเด้นบัซเซอร์ (Golden Buzzer) ทันที ส่งผลให้กระดาษสีทองโปรยปรายลงมาท่ามกลางน้ำตาแห่งความดีใจและอ้อมกอดสุดอบอุ่น

การกดปุ่มโกลเด้นบัซเซอร์ในครั้งนี้ ส่งให้เนเน่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยทันที ขณะที่ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ ในรอบเดียวกันยังต้องรอลุ้นผลโหวตจากผู้ชมชาวอเมริกันในคืนวันพุธ เพื่อคัดหาอีก 3 การแสดงที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ทั้งนี้ ในวันประกาศผลยังมีการแสดงพิเศษจากสตีฟ เรย์ แลดสัน นักร้องคันทรีจากซีซัน 20 ที่จะขึ้นเวทีร่วมกับ The War and Treaty ศิลปินที่เคยเข้าชิงรางวัลแกรมมีอีกด้วย

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ที่มา: Billboard

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 16:08 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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