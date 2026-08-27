วอลเลย์บอล

ไทยทำได้ ชนะเกาหลีใต้ 3 เซตรวด ลิ่วเข้ารอบรอง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 คาดเจอญี่ปุ่น

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 15:36 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 15:36 น.
ไทยทำได้ ชนะเกาหลีใต้ 3 เซตรวด ลิ่วเข้ารอบรอง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 คาดเจอญี่ปุ่น

ผลวอลเลย์บอลไทย ชนะ เกาหลีใต้ 3-0 ลิ่วรอบรองฯ ชิงแชมป์เอเชีย 2026เก็บเพิ่ม 7.25 คะแนน ขยับขึ้นอันดับ 16 ของโลกชั่วคราว

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบก่อนรองชนะเลิศ วันนี้ 27 สิงหาคม 2569 ทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต ด้วยคะแนน 25-20, 25-18 และ 25-21 ที่สนามเทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม ประเทศจีน

ชัยชนะนัดนี้ส่งให้ไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศตามเป้าหมาย ยังรักษาสถิติชนะรวดในทัวร์นาเมนต์เป็นนัดที่ 4 ติดต่อกัน เสียให้คู่แข่งเพียงเซตเดียว

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ไทยต้องรอพบผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นกับไชนีส ไทเป หรือไต้หวัน ลงสนามในวันที่ 27 สิงหาคม เวลา 17.30 น. ส่วนการแข่งขันรอบรองชนะเลิศมีกำหนดในวันที่ 29 สิงหาคม 2569

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาตไทย เกาหลีใต้
Volleyball World

เซตแรก ทั้งสองทีมเล่นกันอย่างสูสีในช่วงต้น ก่อนที่ไทยจะใช้เกมบุกริมเสาและลูกเสิร์ฟสร้างระยะห่าง เก็บเซตไปก่อน 25-20

เซตที่สอง ไทยควบคุมบอลแรกได้ดีขึ้น เปิดทางให้พรพรรณ เกิดปราชญ์ กระจายบอลไปยังผู้เล่นหลายตำแหน่ง ขณะที่เกาหลีใต้มีปัญหาในการรับมือเกมรุกของพิมพิชยา ก๊กรัมย์ และศศิภาพร จันทวิสูตร ไทยชนะเพิ่ม 25-18 นำห่าง 2-0 เซต

เกาหลีใต้พยายามกลับมาสู้ในเซตที่สาม แต่ไทยยังรักษาความแน่นอนของเกมรับและทำคะแนนสำคัญได้ต่อเนื่อง ก่อนปิดเซต 25-21 จบการแข่งขันด้วยชัยชนะ 3 เซตรวด

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พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ทำคะแนนสูงสุด 19 คะแนน ตามด้วยศศิภาพร จันทวิสูตร 16 คะแนน รวมกันทำให้ไทยได้ถึง 35 คะแนน

ฝั่งเกาหลีใต้ นา ฮยอนซู ทำได้ 12 คะแนน ส่วนคัง โซฮวี กัปตันทีม ทำเพิ่ม 10 คะแนน

สถิติจาก Volleyball World แสดงให้เห็นว่าไทยทำคะแนนจากเกมรุกได้มากกว่าเกาหลีใต้ 12 คะแนน และได้เอซมากกว่าถึง 5 คะแนน ขณะที่เกมบล็อกของทั้งสองทีมทำได้เท่ากัน

สถิติ ไทย เกาหลีใต้
คะแนนจากการโจมตี 51 39
คะแนนจากการบล็อก 5 5
คะแนนจากลูกเสิร์ฟ 6 1
คะแนนจากความผิดพลาดคู่แข่ง 13 14
คะแนนรวม 75 59

เกมรุกเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไทยควบคุมการแข่งขัน คิดเป็น 51 จาก 75 คะแนนทั้งหมด ขณะที่ลูกเสิร์ฟช่วยทำลายบอลแรกของเกาหลีใต้จนไม่สามารถเปิดเกมเร็วได้เต็มที่

อันดับโลกไทยล่าสุด ขึ้นอันดับ 16 ของโลก

ก่อนลงสนาม ไทยอยู่อันดับ 17 ของโลก มี 199.12 คะแนน ส่วนเกาหลีใต้อยู่อันดับ 28 มี 149.98 คะแนน

การชนะ 3-0 เซต ทำให้ไทยได้เพิ่ม 7.25 คะแนน ยอดสะสมขยับเป็น 206.37 คะแนน และแซงเบลเยียมซึ่งมี 201.20 คะแนน ขึ้นสู่อันดับ 16 ของโลกในตารางชั่วคราว

ส่วนเกาหลีใต้เสีย 7.25 คะแนน คะแนนลดจาก 149.98 เหลือ 142.73 คะแนน โดยอันดับอย่างเป็นทางการอาจเปลี่ยนแปลงตามผลการแข่งขันของชาติอื่นในช่วงเดียวกัน

หากญี่ปุ่นผ่านเข้ารอบ จะเป็นการกลับมาพบกับไทยอีกครั้งหลังรอบรองชนะเลิศชิงแชมป์เอเชีย 2023 ซึ่งไทยเอาชนะญี่ปุ่น 3-2 เซต ก่อนคว้าแชมป์รายการดังกล่าว

ทีมชาติไทยยังอยู่บนเส้นทางป้องกันแชมป์เอเชีย พร้อมลุ้นโควตาสำคัญ แชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์แข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ส่วนสามทีมอันดับแรกจะผ่านเข้าสู่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 15:36 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 15:36 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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