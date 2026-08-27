บันเทิง

ประกาศเลื่อนจัดคอนเสิร์ต Post Malone ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เปิดช่องทางคืนเงิน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 15:16 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 15:16 น.

ประกาศเลื่อนจัดคอนเสิร์ต Post Malone ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หลังจากที่มีกำหนดเดิมจะขึ้นแสดงในวันที่ 22 ก.ย. เปิดช่องทางคืนเงิน

เพจเฟซบุ๊ก Live Nation Tero ได้ออกมาประกาศข่าวว่าทางผู้จัดการได้ขอเลื่อนคอนเสิร์ต Post Malone Presents The BIG ASS Stadium World Tour ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

โดยทางแถลงการณ์ระบุว่า “เรามีความเสียใจอย่างยิ่งที่จะประกาศว่า “Post Malone Presents The BIG ASS Stadium World Tour” ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 ก.ย. 2569 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน มีความจำเป็นต้องเลื่อนการแสดงออกไปอย่างไม่มีกำหนด

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ลูกค้าที่ซื้อบัตรเข้าชมการแสดงนี้ไปแล้ว จะได้รับเงินคืนผ่านช่องทางที่ลูกค้าทำการซื้อบัตร โดยมีข้อมูลการคืนเงิน ดังนี้

1. การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต: ระบบจะดำเนินการคืนเงินโดยอัตโนมัติกลับไปยังช่องทาง การชำระเงินเดิม ภายในระยะเวลาประมาณ 2 รอบบัญชี โดยผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ
2. การชำระเงินผ่านช่องทางอื่น “ผู้ซื้อทุกท่านต้องยื่นคำร้องขอคืนเงิน” ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569 ในวันและเวลาทำการปกติ
– ซื้อบัตรที่จุดจำหน่าย: นำบัตรการแสดงไปคืนได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 11 สาขาหลัก ในวันและเวลาทำการปกติ พร้อมแจ้งชื่อ–นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี เพื่อรับเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 15 วันทำการ
– ซื้อบัตรผ่านเว็บไซต์: กรุณายื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านเว็บไซต์ http://thaiticketmajor.com เพื่อกรอกข้อมูลรับเงินคืน

สอบถามข้อมูลผ่านทาง http://thaiticketmajor.com โทร 02 262 3456 หรือที่อีเมล cs@thaiticketmajor.com และสามารถติดตามช่องทางทางการของศิลปินสำหรับข่าวสารและอัปเดตเพิ่มเติม

ขอบคุณที่เข้าใจและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 15:16 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 15:16 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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