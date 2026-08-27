ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ ไต้หวัน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบ 8 ทีม
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่น พบ ไชนีส ไทเป ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ถ่ายทอดสดทาง Monomax และ VBTV ผู้ชนะเข้าไปพบไทย
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 เดินทางเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย วันนี้ 27 สิงหาคม 2569 คู่ที่สองของวันเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับไชนีส ไทเป หรือไต้หวัน ที่สนามเทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม เมืองเทียนจิน ประเทศจีน
ญี่ปุ่นผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม C ด้วยผลงานชนะ 3 นัดรวด ไม่เสียแม้แต่เซตเดียว ส่วนไต้หวันจบอันดับ 3 กลุ่ม A ชนะ 1 แพ้ 2 ก่อนผ่านเข้ารอบในฐานะหนึ่งในทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุด
ผู้ชนะของคู่นี้จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวันที่ 29 สิงหาคม พบทีมชาติไทย
ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ ไต้หวัน ดูช่องไหน
- รายการ: วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026
- รอบ: ก่อนรองชนะเลิศ หรือรอบ 8 ทีมสุดท้าย
- คู่แข่งขัน: ญี่ปุ่น พบ ไชนีส ไทเป (ไต้หวัน)
- วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569
- เวลา: 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
- สนาม: เทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม ประเทศจีน
- ถ่ายทอดสดในประเทศไทย: Monomax ตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ
- ถ่ายทอดสดต่างประเทศ: VBTV
- ผลการแข่งขันสด: Volleyball World
ผลงานญี่ปุ่นก่อนพบไต้หวัน
ญี่ปุ่นทำผลงานดีที่สุดทีมหนึ่งในรอบแบ่งกลุ่ม ลงสนาม 3 นัด ชนะรวด เก็บ 9 คะแนนเต็ม ชนะ 9 เซตและยังไม่เสียเซตให้คู่แข่ง
ผลงานรอบแบ่งกลุ่มของญี่ปุ่น
- ชนะ ฮ่องกง 3-0 เซต
- ชนะ เกาหลีใต้ 3-0 เซต
- ชนะ เวียดนาม 3-0 เซต
เกมกับเกาหลีใต้เป็นบททดสอบหนักที่สุดของญี่ปุ่นในรอบแรก โดยต้องเล่นถึง 33-31 ในเซตเปิด ก่อนชนะอีกสองเซตด้วยคะแนน 25-19 และ 25-20
จุดเด่นของญี่ปุ่นอยู่ที่ความเร็ว การรับบอลแรก กระจายเกมรุก ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมบุกได้รวดเร็ว ทำให้คู่แข่งตั้งบล็อกได้ยาก นอกจากนี้ยังลดความผิดพลาดได้ดีตลอดสามนัดแรก
ผลงานไต้หวันในรอบแบ่งกลุ่ม
ไชนีส ไทเปอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพจีน อิหร่าน และอิรัก เก็บชัยชนะได้หนึ่งนัด มี 3 คะแนน ชนะ 4 เซตและแพ้ 6 เซต
- แพ้ อิหร่าน 1-3 เซต
- ชนะ อิรัก 3-0 เซต
- แพ้ จีน 0-3 เซต
อันดับโลก ญี่ปุ่น พบ ไต้หวัน
ก่อนเริ่มการแข่งขัน ญี่ปุ่นรั้งอันดับ 6 ของโลก มี 335.10 คะแนน ส่วนไต้หวันอยู่อันดับ 37 ของโลก มี 115.90 คะแนน คะแนนสะสมห่างกันถึง 219.20 คะแนน
ความแตกต่างของอันดับทำให้ญี่ปุ่นได้คะแนนเพิ่มไม่มากหากเป็นฝ่ายชนะ แต่จะเสียคะแนนจำนวนมากหากเกิดผลพลิกล็อก ขณะที่ไต้หวันมีโอกาสเก็บคะแนนก้อนใหญ่หากเอาชนะญี่ปุ่นได้
|ผลการแข่งขัน
|คะแนนญี่ปุ่นเพิ่ม/ลด
|คะแนนญี่ปุ่นหลังเกม
|คะแนนไต้หวันเพิ่ม/ลด
|คะแนนไต้หวันหลังเกม
|ญี่ปุ่นชนะ 3-0
|+1.18
|336.28
|-1.18
|114.72
|ญี่ปุ่นชนะ 3-1
|+0.01
|335.11
|-0.01
|115.89
|ญี่ปุ่นชนะ 3-2
|+0.01
|335.11
|-0.01
|115.89
|ไต้หวันชนะ 3-2
|-13.82
|321.28
|+13.82
|129.72
|ไต้หวันชนะ 3-1
|-16.32
|318.78
|+16.32
|132.22
|ไต้หวันชนะ 3-0
|-18.82
|316.28
|+18.82
|134.72
สถิติพบกัน ญี่ปุ่นเหนือกว่าไต้หวัน
ผลงานการพบกันในช่วงหลัง ญี่ปุ่นครองความได้เปรียบและชนะไต้หวันต่อเนื่อง โดยการดวลกันล่าสุดในศึกชิงแชมป์เอเชียตะวันออก 2026 ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายชนะ 3-1 เซต
สถิติพบกันรายการสำคัญช่วงหลัง
- ปี 2569 ชิงแชมป์เอเชียตะวันออก: ญี่ปุ่น ชนะ ไต้หวัน 3-1 เซต
- ปี 2566 เอเชียนเกมส์: ญี่ปุ่น ชนะ ไต้หวัน 3-1 เซต
- ปี 2566 ชิงแชมป์เอเชีย: ญี่ปุ่น ชนะ ไต้หวัน 3-0 เซต
- ปี 2565 เอวีซี คัพ: ญี่ปุ่น ชนะ ไต้หวัน 3-0 เซต
- ปี 2562 ชิงแชมป์เอเชีย: ญี่ปุ่น ชนะ ไต้หวัน 3-0 เซต
จากผลงานในรอบแบ่งกลุ่มและอันดับโลก ญี่ปุ่นเป็นทีมที่ได้เปรียบชัดเจน เป้าหมายของไต้หวันจึงอยู่ที่การกดดันด้วยบอลเสิร์ฟ ลดความเร็วของเกมรุกญี่ปุ่น และพยายามยื้อการแข่งขันให้นานที่สุด
โปรแกรมรอบ 8 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569
- เวลา 13.00 น. ไทย พบ เกาหลีใต้
- เวลา 17.30 น. ญี่ปุ่น พบ ไชนีส ไทเป
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569
- เวลา 14.00 น. อินโดนีเซีย พบ อิหร่าน
- เวลา 18.30 น. จีน พบ เวียดนาม
ทีมที่ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวันที่ 29 สิงหาคม ส่วนรอบชิงอันดับ 3 และรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันวันที่ 30 สิงหาคม 2569
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