วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ ไต้หวัน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบ 8 ทีม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 15:31 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 15:31 น.
ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ ไต้หวัน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบ 8 ทีม

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่น พบ ไชนีส ไทเป ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ถ่ายทอดสดทาง Monomax และ VBTV ผู้ชนะเข้าไปพบไทย

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 เดินทางเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย วันนี้ 27 สิงหาคม 2569 คู่ที่สองของวันเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับไชนีส ไทเป หรือไต้หวัน ที่สนามเทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม เมืองเทียนจิน ประเทศจีน

ญี่ปุ่นผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม C ด้วยผลงานชนะ 3 นัดรวด ไม่เสียแม้แต่เซตเดียว ส่วนไต้หวันจบอันดับ 3 กลุ่ม A ชนะ 1 แพ้ 2 ก่อนผ่านเข้ารอบในฐานะหนึ่งในทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุด

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ผู้ชนะของคู่นี้จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวันที่ 29 สิงหาคม พบทีมชาติไทย

ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ ไต้หวัน ดูช่องไหน

  • รายการ: วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026
  • รอบ: ก่อนรองชนะเลิศ หรือรอบ 8 ทีมสุดท้าย
  • คู่แข่งขัน: ญี่ปุ่น พบ ไชนีส ไทเป (ไต้หวัน)
  • วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569
  • เวลา: 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
  • สนาม: เทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม ประเทศจีน
  • ถ่ายทอดสดในประเทศไทย: Monomax ตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ
  • ถ่ายทอดสดต่างประเทศ: VBTV
  • ผลการแข่งขันสด: Volleyball World

ผลงานญี่ปุ่นก่อนพบไต้หวัน

ญี่ปุ่นทำผลงานดีที่สุดทีมหนึ่งในรอบแบ่งกลุ่ม ลงสนาม 3 นัด ชนะรวด เก็บ 9 คะแนนเต็ม ชนะ 9 เซตและยังไม่เสียเซตให้คู่แข่ง

ผลงานรอบแบ่งกลุ่มของญี่ปุ่น

  • ชนะ ฮ่องกง 3-0 เซต
  • ชนะ เกาหลีใต้ 3-0 เซต
  • ชนะ เวียดนาม 3-0 เซต

เกมกับเกาหลีใต้เป็นบททดสอบหนักที่สุดของญี่ปุ่นในรอบแรก โดยต้องเล่นถึง 33-31 ในเซตเปิด ก่อนชนะอีกสองเซตด้วยคะแนน 25-19 และ 25-20

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จุดเด่นของญี่ปุ่นอยู่ที่ความเร็ว การรับบอลแรก กระจายเกมรุก ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมบุกได้รวดเร็ว ทำให้คู่แข่งตั้งบล็อกได้ยาก นอกจากนี้ยังลดความผิดพลาดได้ดีตลอดสามนัดแรก

ผลงานไต้หวันในรอบแบ่งกลุ่ม

ไชนีส ไทเปอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพจีน อิหร่าน และอิรัก เก็บชัยชนะได้หนึ่งนัด มี 3 คะแนน ชนะ 4 เซตและแพ้ 6 เซต

  • แพ้ อิหร่าน 1-3 เซต
  • ชนะ อิรัก 3-0 เซต
  • แพ้ จีน 0-3 เซต

อันดับโลก ญี่ปุ่น พบ ไต้หวัน

ก่อนเริ่มการแข่งขัน ญี่ปุ่นรั้งอันดับ 6 ของโลก มี 335.10 คะแนน ส่วนไต้หวันอยู่อันดับ 37 ของโลก มี 115.90 คะแนน คะแนนสะสมห่างกันถึง 219.20 คะแนน

ความแตกต่างของอันดับทำให้ญี่ปุ่นได้คะแนนเพิ่มไม่มากหากเป็นฝ่ายชนะ แต่จะเสียคะแนนจำนวนมากหากเกิดผลพลิกล็อก ขณะที่ไต้หวันมีโอกาสเก็บคะแนนก้อนใหญ่หากเอาชนะญี่ปุ่นได้

ผลการแข่งขัน คะแนนญี่ปุ่นเพิ่ม/ลด คะแนนญี่ปุ่นหลังเกม คะแนนไต้หวันเพิ่ม/ลด คะแนนไต้หวันหลังเกม
ญี่ปุ่นชนะ 3-0 +1.18 336.28 -1.18 114.72
ญี่ปุ่นชนะ 3-1 +0.01 335.11 -0.01 115.89
ญี่ปุ่นชนะ 3-2 +0.01 335.11 -0.01 115.89
ไต้หวันชนะ 3-2 -13.82 321.28 +13.82 129.72
ไต้หวันชนะ 3-1 -16.32 318.78 +16.32 132.22
ไต้หวันชนะ 3-0 -18.82 316.28 +18.82 134.72

สถิติพบกัน ญี่ปุ่นเหนือกว่าไต้หวัน

ผลงานการพบกันในช่วงหลัง ญี่ปุ่นครองความได้เปรียบและชนะไต้หวันต่อเนื่อง โดยการดวลกันล่าสุดในศึกชิงแชมป์เอเชียตะวันออก 2026 ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายชนะ 3-1 เซต

สถิติพบกันรายการสำคัญช่วงหลัง

  • ปี 2569 ชิงแชมป์เอเชียตะวันออก: ญี่ปุ่น ชนะ ไต้หวัน 3-1 เซต
  • ปี 2566 เอเชียนเกมส์: ญี่ปุ่น ชนะ ไต้หวัน 3-1 เซต
  • ปี 2566 ชิงแชมป์เอเชีย: ญี่ปุ่น ชนะ ไต้หวัน 3-0 เซต
  • ปี 2565 เอวีซี คัพ: ญี่ปุ่น ชนะ ไต้หวัน 3-0 เซต
  • ปี 2562 ชิงแชมป์เอเชีย: ญี่ปุ่น ชนะ ไต้หวัน 3-0 เซต

จากผลงานในรอบแบ่งกลุ่มและอันดับโลก ญี่ปุ่นเป็นทีมที่ได้เปรียบชัดเจน เป้าหมายของไต้หวันจึงอยู่ที่การกดดันด้วยบอลเสิร์ฟ ลดความเร็วของเกมรุกญี่ปุ่น และพยายามยื้อการแข่งขันให้นานที่สุด

โปรแกรมรอบ 8 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569

  • เวลา 13.00 น. ไทย พบ เกาหลีใต้
  • เวลา 17.30 น. ญี่ปุ่น พบ ไชนีส ไทเป

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569

  • เวลา 14.00 น. อินโดนีเซีย พบ อิหร่าน
  • เวลา 18.30 น. จีน พบ เวียดนาม

ทีมที่ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวันที่ 29 สิงหาคม ส่วนรอบชิงอันดับ 3 และรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันวันที่ 30 สิงหาคม 2569

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 15:31 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 15:31 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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