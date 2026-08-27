นักแสดงหนุ่ม เตรียมเข้ากรมรับใช้ชาติ ลาวงการนาน 1 ปี ไม่เสียดายรายได้ ถือว่าคุ้มค่า

ริว วชิรวิชญ์ เตรียมเข้ากรมรับใช้ชาติ 2 พ.ย.นี้ ไม่หวั่นหายจากวงการนาน 1 ปี มองเป็นโอกาสที่คุ้มค่า ไม่เสียดายรายได้ เร่งฟิตร่างกายก่อนฝึก
พระเอกหนุ่มสุดฮอต ริว วชิรวิชญ์ อรัญญเวศ เผยความพร้อมถึงภารกิจครั้งสำคัญกับการเตรียมตัวเข้ากรมรับใช้ชาติเป็นทหารกองประจำการ ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 2 เดือนเท่านั้น เจ้าตัวระบุว่ามีกำหนดรายงานตัวเข้าค่ายทหารใน วันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ ปัจจุบันกำลังเร่งถ่ายทำซีรีส์และละครให้แล้วเสร็จภายในช่วงเดือนตุลาคม เพื่อจัดสรรเวลาเข้ากรมอย่างเป็นระบบ คาดว่าจะปลดประจำการในช่วงเดือนเมษายนปีหน้าพอดี
เมื่อถูกถามถึงการตัดสินใจสมัครเป็นทหารโดยไม่รอจับใบดำใบแดง หนุ่มริวเผยว่า เนื่องจากตนเองเรียนการศึกษานอกระบบ (กศน.) ในช่วงมัธยมปลาย ซึ่งทาง กศน. ไม่มีการส่งเรียนวิชาทหาร (รด.) ทำให้เขาเตรียมใจมาตั้งแต่อายุ 16 ปีแล้วว่าจะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
ปัจจุบันในวัย 25 ปี เขาได้ใช้สิทธิ์ผ่อนผันจนครบกำหนดแล้ว ประกอบกับเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หากสมัครใจเป็นทหารจะทำหน้าที่เพียง 6 เดือน ขณะที่หากเลือกจับสลากก็จะต้องเป็นทหาร 1 ปี นอกเหนือจากหน้าที่แล้ว ในฐานะลูกผู้ชาย เขาก็อยากเข้าไปหาประสบการณ์ใหม่ ๆ และเจอเพื่อนฝูงสักครั้งในชีวิต
อีกทั้งยังเผยความหลังในวัยเด็กว่าตนชื่นชอบละครเรื่อง “ผู้กองยอดรัก” จนทำให้มีความฝันอยากสัมผัสชีวิตทหาร และมีความคิดอยากลองเล่นเป็นพระเอกทหารดูสักครั้ง การตัดสินใจในครั้งนี้ได้ผ่านการพูดคุยกับครอบครัวไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงไม่ได้มีความลังเลใจเลย
สำหรับกระแสตอบรับหลังมีข่าวว่าริวเลือกสมัครทหารนั้น เจ้าตัวได้รับเสียงชื่นชมจากแฟน ๆ อย่างมาก เนื่องจากมีหลายคนกังวลเรื่องการเกณฑ์ทหาร โดยเฉพาะกลุ่มนักแสดงที่อาจเสียโอกาสในการทำงาน หนุ่มริวได้ชี้แจงประเด็นเรื่องรายได้และการสูญเสียโอกาสว่า ตนเองมองว่ามีความคุ้มค่าเนื่องจากได้วางแผนล่วงหน้าและจัดสรรตารางงานรวมถึงรายได้ไว้หมดแล้วจึงไม่รู้สึกเสียดายโอกาสใด ๆ
ริว มองว่า คนที่มีโรคประจำตัวหรือมีภาระทางบ้านต่างก็มีเหตุผลและความจำเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันไป แต่สำหรับตนนั้น ร่างกายมีความพร้อมและแผนงานในอนาคตลงตัวแล้วจึงตัดสินใจเดินหน้าทำหน้าที่
หน่วยทหารที่เลือกเข้าประจำการ คือ ทหารบก แม้ว่าในตอนแรกริวจะอยากสมัครเป็น ทหารเรือ เนื่องจากความชอบส่วนตัวจากการ์ตูนเรื่อง “One Piece” ที่มีเรือรบและเกาะประจำการต่าง ๆ ที่ดูเท่มากในวัยเด็ก แต่คุณพ่อได้บอกว่าเอาแค่นี้พอ ซึ่งเจ้าตัวก็ชื่นชอบทหารบกเช่นกันเพราะมีความคิดอยากเป็น “ผู้กอง” และอยากเข้าไปฝึกฝนเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในกรม
สำหรับการเตรียมความพร้อมทางร่างกาย นักแสดงหนุ่มยอมรับว่าตอนนี้ความฟิตยังไม่ถึง 100% แต่พยายามเตรียมตัวล่วงหน้าด้วยการออกกำลังกายและวิ่ง เพื่อไม่ให้เหนื่อยจนเกินไปเมื่อต้องเข้าค่ายจริง พร้อมทั้งส่งข้อความถึงเพื่อน ๆ ที่จะเข้าประจำการผลัด 2 ด้วยกัน ให้เริ่มวิ่งและซ้อมร่างกายรอไว้เลยเพื่อที่จะได้สู้ไปด้วยกันและไม่ต้องโดนลงโทษ
ส่วนประเด็นการตัดผมเกรียน ริวยอมรับตามตรงว่ารู้สึกใจหายอยู่เหมือนกันเนื่องจากอุตส่าห์ไว้ผมยาวมานาน แต่ก็เข้าใจว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ
ในระหว่างการฝึกทหาร ริวเปิดเผยว่าจะไม่มีผลงานละครออนแอร์เลย เนื่องจากเขาจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทหารอย่างเต็มตัว ส่วนละครที่ถ่ายทำอยู่ในปัจจุบันจะปิดกล้องในเดือนตุลาคมแต่น่าจะไม่ออนแอร์ในปีหน้า
อย่างไรก็ดี หนุ่มริวเผยว่ามีแผนจัดการสิ่งต่าง ๆ ที่ตั้งใจไว้ให้เสร็จสิ้นในวัย 26 ปี ก่อนจะกลับมาลุยงานแสดงละครอีกครั้ง และได้ฝากอ้อนแฟน ๆ ว่า “อย่าเพิ่งลืมกัน”
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