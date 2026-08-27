บันเทิง

ช็อก! อดีตผู้เข้าประกวดไมค์ทองคำ บอมบ์ กันย์ธีร์ เสียชีวิต หลังต่อสู้อาการป่วยมานาน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 15:39 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 15:39 น.
ช็อก! อดีตผู้เข้าประกวดไมค์ทองคำ บอมบ์ กันย์ธีร์ เสียชีวิต หลังต่อสู้อาการป่วยมานาน
ภาพจาก : FB ไมค์ทองคำ

ช็อกแฟนลูกทุ่ง! อดีตผู้เข้าประกวดไมค์ทองคำ “บอมบ์ กันย์ธีร์” เสียชีวิตกะทันหัน หลังต่อสู้อาการป่วยมานาน

นับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการเพลงลูกทุ่ง เมื่อมีผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์แจ้งข่าวเศร้าของ บอมบ์ กันย์ธีร์ พรมรักษ์ หรือชื่อเดิม บอมบ์ วราเทพ อดีตผู้เข้าประกวดไมค์ทองคำ 3 ฤดู และ ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์ทาเล้นท์ เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบ หลังจากต่อสู้รักษาอาการป่วยมานานหลายปี ท่ามกลางความคอมเมนต์ร่วมแสดงความอาลัยของแฟนคลับ

ช็อก! อดีตผู้เข้าประกวดไมค์ทองคำ บอมบ์ กันย์ธีร์ เสียชีวิต หลังต่อสู้อาการป่วยมานาน-2

เมื่อทีมข่าวลองเข้าไปดูโซเชียลของ บอมบ์ กันย์ธีร์ หรือ บอมบ์ วราเทพ ก็พบกับโพสต์สุดท้ายของเขา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา โดย บอมบ์ โพสต์ขอความเมตตาจากทุก ๆ คน โดยเปิดรับบริจาคเงินสำหรับการซื้อแพมเพิส เนื่องจากอาการป่วยของเขาแย่ลงเรื่อย ๆ จนไม่สามารถเดินได้

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ช็อก! อดีตผู้เข้าประกวดไมค์ทองคำ บอมบ์ กันย์ธีร์ เสียชีวิต หลังต่อสู้อาการป่วยมานาน-4
ภาพจาก : FB บอมบ์ กันย์ธีร์ พรมรักษ์
ช็อก! อดีตผู้เข้าประกวดไมค์ทองคำ บอมบ์ กันย์ธีร์ เสียชีวิต หลังต่อสู้อาการป่วยมานาน-3
ภาพจาก : FB ไมค์ทองคำ

แฟนคลับร่วมอาลัย แฟนคลับร่วมอาลัย-1

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อ้างอิงจาก : FB Kanon Thakorn, ไมค์ทองคำ, บอมบ์ กันย์ธีร์ พรมรักษ์

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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