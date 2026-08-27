ช็อก! อดีตผู้เข้าประกวดไมค์ทองคำ บอมบ์ กันย์ธีร์ เสียชีวิต หลังต่อสู้อาการป่วยมานาน
ช็อกแฟนลูกทุ่ง! อดีตผู้เข้าประกวดไมค์ทองคำ “บอมบ์ กันย์ธีร์” เสียชีวิตกะทันหัน หลังต่อสู้อาการป่วยมานาน
นับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการเพลงลูกทุ่ง เมื่อมีผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์แจ้งข่าวเศร้าของ บอมบ์ กันย์ธีร์ พรมรักษ์ หรือชื่อเดิม บอมบ์ วราเทพ อดีตผู้เข้าประกวดไมค์ทองคำ 3 ฤดู และ ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์ทาเล้นท์ เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบ หลังจากต่อสู้รักษาอาการป่วยมานานหลายปี ท่ามกลางความคอมเมนต์ร่วมแสดงความอาลัยของแฟนคลับ
เมื่อทีมข่าวลองเข้าไปดูโซเชียลของ บอมบ์ กันย์ธีร์ หรือ บอมบ์ วราเทพ ก็พบกับโพสต์สุดท้ายของเขา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา โดย บอมบ์ โพสต์ขอความเมตตาจากทุก ๆ คน โดยเปิดรับบริจาคเงินสำหรับการซื้อแพมเพิส เนื่องจากอาการป่วยของเขาแย่ลงเรื่อย ๆ จนไม่สามารถเดินได้
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อ้างอิงจาก : FB Kanon Thakorn, ไมค์ทองคำ, บอมบ์ กันย์ธีร์ พรมรักษ์
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