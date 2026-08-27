สลด พ่อป้ายแดง เสียหลักพลัดตกหม้อต้มน้ำตาลในโรงงานอินเดียเสียชีวิต
พ่อป้ายแดง เสียหลักพลัดตกหม้อต้มน้ำตาลในโรงงานอินเดียเสียชีวิต เผยประวัติสุดเศร้า ทิ้งเมียและลูก 2 เดือน เพื่อหาเลี้ยงใช้หนี้ให้ครอบครัว
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม สำนักข่าว TheMirror รายงายว่า ชายชาวอินเดียวัย 25 ปีพลัดตกหม้อต้มน้ำตาล ภายในโรงงานผลิตน้ำตาล ในรัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย เป็นเหตุให้ชายคนดังกล่าวเสียชีวิต
โดยจากกล้องวงจรปิดพบว่า ชายคนดังกล่าวยืนอยู่ใกล้หม้อต้มน้ำตาล ก่อนที่เขาจะเสียหลักและพลัดตกลงไป ก่อนที่เพื่อนร่วมงานที่ได้ยินเสียงร้องเขาจะรีบวิ่งมาและพยายามดึงเขาขึ้นมาได้ ซึ่งเพื่อนร่วมงานได้เรียกรถพยาบาลและพยายามปฐมพยาบาล แต่ไม่สำเร็จชายคนดังกล่าวเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทั้งนี้จากการสอบถามเพื่อนร่วมงานทำให้ทราบว่าผู้ตายเดินทางมายังรัฐมหาราษฏระ เพื่อหางานทำใช้หนี้ 24,000 บาท (70,000 รูปีอินเดีย) โดยทิ้งเมียและลูกวัย 2 เดือน
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าพวกเขาได้ช่วยเหลือในการนำร่างของผู้ตายส่งกลับบ้านเกิด พร้อมกนันี้ระบุด้วยว่ายังไม่มีการแจ้งความแต่อย่างใด
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