ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่อป้ายแดง เสียหลักพลัดตกหม้อต้มน้ำตาลในโรงงานอินเดียเสียชีวิต

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 14:57 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 14:57 น.

พ่อป้ายแดง เสียหลักพลัดตกหม้อต้มน้ำตาลในโรงงานอินเดียเสียชีวิต เผยประวัติสุดเศร้า ทิ้งเมียและลูก 2 เดือน เพื่อหาเลี้ยงใช้หนี้ให้ครอบครัว

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม สำนักข่าว TheMirror รายงายว่า ชายชาวอินเดียวัย 25 ปีพลัดตกหม้อต้มน้ำตาล ภายในโรงงานผลิตน้ำตาล ในรัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย เป็นเหตุให้ชายคนดังกล่าวเสียชีวิต

โดยจากกล้องวงจรปิดพบว่า ชายคนดังกล่าวยืนอยู่ใกล้หม้อต้มน้ำตาล ก่อนที่เขาจะเสียหลักและพลัดตกลงไป ก่อนที่เพื่อนร่วมงานที่ได้ยินเสียงร้องเขาจะรีบวิ่งมาและพยายามดึงเขาขึ้นมาได้ ซึ่งเพื่อนร่วมงานได้เรียกรถพยาบาลและพยายามปฐมพยาบาล แต่ไม่สำเร็จชายคนดังกล่าวเสียชีวิตในเวลาต่อมา

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ทั้งนี้จากการสอบถามเพื่อนร่วมงานทำให้ทราบว่าผู้ตายเดินทางมายังรัฐมหาราษฏระ เพื่อหางานทำใช้หนี้ 24,000 บาท (70,000 รูปีอินเดีย) โดยทิ้งเมียและลูกวัย 2 เดือน

ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าพวกเขาได้ช่วยเหลือในการนำร่างของผู้ตายส่งกลับบ้านเกิด พร้อมกนันี้ระบุด้วยว่ายังไม่มีการแจ้งความแต่อย่างใด

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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