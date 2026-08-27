ศุภณัฐ แฉภัยเงียบ Data Center ซุกน้ำมันเกือบ 5 แสนลิตร จี้หน่วยงานแก้ผังเมือง
ศุภณัฐ แฉภัยเงียบ Data Center ใช้ช่องโหว่กฎหมาย ซุกน้ำมันเกือบ 5 แสนลิตร เผยส่งเรื่องไปก็เงียบ จี้หน่วยงานแก้ผังเมือง
นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับ Data Center โดยระบุว่า “เปิดสาเหตุทำไม Data Center สร้างกระจายอยู่ทั่วกรุงฯ ไร้การกำกับ ที่สำคัญบางแห่งตุนน้ำมันเกือบ 500,000 ลิตร
รู้หรือไม่ ที่ data center สร้างกระจายทั่วกทม. และในหลายๆจังหวัดแบบไร้การควบคุม ส่วนหนึ่งก็เพราะยังไม่มีการนิยามว่า data center เป็นอาคารประเภทใด ทั้งนิยามตามกฎหมายควบคุมอาคาร และนิยามตามกฎหมายผังเมือง นี่จึงทำให้มีการสร้าง data center มั่วไปหมด โดยอ้างว่าเป็นอาคารประเภทเดียวกับ คลังสินค้าบ้าง, สำนักงานบ้าง หรือ อาคารพาณิชย์บ้าง ที่น่ากลัวกว่านั้นคือ Data Center จะมีการตุนน้ำมันดีเซลไว้ เพื่อเป็นพลังงานสำรองให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
อย่าง data center แห่งหนึ่งในซอย รามคำแหง 28 เขตบางกะปิ ก็มีการเก็บน้ำมันดีเซลไว้สูงถึง 429,000 ลิตร เทียบเท่าปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ 3-4 ปั๊ม แต่เอามายัดไว้ในอาคารเดียว ซึ่งถ้าเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้น ผมคงไม่กล้าคิดว่า มันจะร้ายแรงขนาดไหน กับคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นที่จะโดนลูกหลงไปด้วย แต่นี่คือ ภัยเงียบที่ซ่อนตัวอยู่ข้างบ้านของเราทุกคน โดยเฉพาะคนกรุงเทพ
งแต่ปี 67 ผมได้นำเรื่องเข้า กมธ.พัฒนาเศรษฐกิจ และผมได้มีการเรียกร้องให้ กรมโยธาธิการเร่งกำหนดนิยาม data center รวมถึงให้ กทม.เร่งกำกับ data center ผ่านร่างผังเมืองใหม่ที่กำลังจะแก้ไข แต่สุดท้าย ผ่านมา 2 ปี ก็ไร้ความคืบหน้า ทั้งกรมโยธาฯ ที่ไม่ทำอะไรเลย และ กทม.เอง ที่แม้จะเอาผังเมืองไปดองไว้นานกว่า 2 ปี แต่สุดท้าย ร่างผังเมืองใหม่ ของกทม. ก็ปล่อยให้เอกชน ยังคงสามารถสร้าง data center ได้โดยขาดการกำกับควบคุม
นี่คือความเสี่ยงต่อชีวิตของประชาชน ที่แทบไม่รู้ได้เลยว่า อาจมีคลังน้ำมันขนาดย่อม ตั้งอยู่ข้างบ้านตัวเองครับ แนบภาพให้และตอบข้อสงสัย เผื่อมี
1) data center นี้ไม่เข้าเกณฑ์ตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพราะมีต่ำกว่า 500,000 ลิตร
2) ไม่ต้องทำ EIA เพราะตามประกาศแนบท้าย ลำดับ 2 และ 3 เป็นเรื่องของการพัฒนาปิโตรเลียม และการขนส่งปิโตรเลียมครับ”
นอกจากนี้ นายศุภณัฐ ระบุข้อความเพิ่มเติมว่า “สำหรับใครที่ไม่ได้กังวลเรื่องการเก็บน้ำมัน อันนี้แล้วแต่ท่านเลยครับ แต่ผมคงไม่เอา และผมคิดว่า เมืองต้องมีมาตรการปลอดภัยที่รัดกุม และมีมาตรฐาน จะมาปล่อยสร้างสะเปะสะปะทั่วกรุงคงไม่ได้ รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคาร และส่วนกทม.ต้องไปแก้ร่างผังเมือง กทม.ใหม่ ให้ครอบคลุมเรื่องการสร้าง data center อ้างอิงตามขนาดที่แตกต่างกัน”
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