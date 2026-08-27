ญี่ปุ่นอ่วม! พายุฝนถล่มหนัก น้ำท่วม-ดินถล่ม เร่งอพยพ 1.8 แสนชีวิตหนีภัย
พายุฝนถล่มตอนกลางของญี่ปุ่นทำน้ำท่วมและดินถล่ม เตือนภัยสูงสุดสั่งอพยพประชาชนกว่า 1.8 แสนคน
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานสถานการณ์พายุฝนพัดถล่มพื้นที่ตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นอย่างหนักในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569 ส่งผลให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลัน รถยนต์หลายคันจมน้ำ และประชาชนโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ในพื้นที่อิชิคาวะและจังหวัดโทยามะ ประกาศนี้หมายความว่าภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่สั่งให้ประชาชนกว่า 180,000 คน ใน 5 เมืองของทั้งสองจังหวัดอพยพ หรือหาที่ปลอดภัยโดยด่วน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
พื้นที่ที่ได้รับประกาศเตือนภัย ได้แก่ เมืองฮิมิ ในจังหวัดโทยามะ รวมถึงเมืองฮาคุอิ เมืองชิกะ เมืองโฮดัตสึชิมิซุ และเมืองนากาโนโตะ ในจังหวัดอิชิคาวะ เจ้าหน้าที่เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำในการอพยพของหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด และเฝ้าระวังเหตุดินถล่ม
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในเมืองฮิมิวัย 50 ปี ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสำนักข่าวว่า แม่น้ำในพื้นที่เอ่อล้นตลิ่ง และรถยนต์หลายคันถูกน้ำท่วมมิดคัน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดอิชิคาวะระบุว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่า แนวปะทะอากาศทอดตัวจากทะเลญี่ปุ่นผ่านตอนเหนือและตะวันออกของประเทศ และจะเคลื่อนตัวลงใต้จนถึงวันศุกร์ มวลอากาศเย็นและร่องความกดอากาศต่ำจะทำให้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนัก ภายในเวลา 24 ชั่วโมงจนถึงเที่ยงวันศุกร์ คาดว่าจะมีฝนตกสูงถึง 200 มิลลิเมตรในภูมิภาคโฮคุริคุ และ 150 มิลลิเมตรในภูมิภาคคันโต-โคชินและภูมิภาคโตไก นอกจากนี้ ฝนยังตกหนักในจังหวัดนีงาตะที่อยู่ติดกับจังหวัดโทยามะ
ข้อมูลจาก : japantoday
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