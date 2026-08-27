หนุ่ม 14 เหี้ยม ฆ่าน้องสาว 10 ขวบ ศาลสั่งคุกตลอดชีวิต โทษเท่าผู้ใหญ่
หนุ่มวัย 18 ปี รับสารภาพฆาตกรรมลิลี ปีเตอร์ส ลูกพี่ลูกน้องวัย 10 ขวบศาลวิสคอนซินลงโทษจำคุกตลอดชีวิต มีสิทธิขอปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแลหลังรับโทษ 25 ปี
สำนักข่าวสหรัฐ รายงาน คาร์สัน ปีเตอร์ส-เบอร์เกอร์ วัย 18 ปี รับสารภาพว่าฆาตกรรม ลิลี ปีเตอร์ส ลูกพี่ลูกน้องวัย 10 ขวบ ในคดีที่สร้างความสะเทือนใจแก่ชุมชนเมืองชิปเปวาฟอลส์ รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา เมื่อกว่า 4 ปีก่อน
การไต่สวนมีขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569 ที่ศาลเทศมณฑลชิปเปวา ปีเตอร์ส-เบอร์เกอร์รับสารภาพในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นความผิดฐานฆาตกรรมที่มีการวางแผนล่วงหน้า
ผู้พิพากษาสตีเวน กิบส์ พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต พร้อมกำหนดให้จำเลยมีสิทธิยื่นขอปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแลเมื่อรับโทษครบ 25 ปี และสั่งให้จ่ายค่าเสียหายเยียวยา 30,197.20 ดอลลาร์สหรัฐ
ลิลีหายตัวไปเมื่อช่วงค่ำวันที่ 24 เมษายน 2565 หลังออกจากบ้านของป้าเพื่อเดินทางกลับบ้าน พ่อของเธอแจ้งตำรวจเมื่อพบว่าลูกสาวยังกลับมาไม่ถึง และออกติดตามจนพบจักรยานถูกทิ้งอยู่ใกล้เส้นทางเดินป่าดันแคนครีก
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครระดมกำลังค้นหาตลอดทั้งคืน ก่อนพบร่างของลิลีในพื้นที่ป่าใกล้เส้นทางดังกล่าวช่วงเช้าวันถัดมา
ปีเตอร์ส-เบอร์เกอร์ ซึ่งขณะก่อเหตุมีอายุ 14 ปี ถูกจับในวันที่ 26 เมษายน 2565 ภายหลังให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนว่า ได้พาลิลีออกจากเส้นทางเข้าไปในป่าและลงมือทำร้ายเธอโดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า หลังเกิดเหตุเขากลับบ้านไปอาบน้ำและซักเสื้อผ้า ต่อมาเมื่อทราบว่าครอบครัวแจ้งคนหาย จึงย้อนกลับไปยังจุดเกิดเหตุและพยายามเคลื่อนย้ายร่างเพื่อซ่อนให้มิดชิดขึ้น
สมาชิกครอบครัวและคนใกล้ชิดของลิลีขึ้นกล่าวถึงผลกระทบจากการสูญเสีย พร้อมแสดงความกังวลต่อโอกาสที่ปีเตอร์ส-เบอร์เกอร์อาจได้รับการปล่อยตัวในอนาคต หลังสิ้นสุดการไต่สวน ครอบครัวระบุว่าต้องการเดินหน้าฟื้นฟูจิตใจและส่งต่อความเมตตาเพื่อรำลึกถึงลิลี
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