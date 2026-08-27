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หนุ่ม 14 เหี้ยม ฆ่าน้องสาว 10 ขวบ ศาลสั่งคุกตลอดชีวิต โทษเท่าผู้ใหญ่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 04:09 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 04:09 น.

หนุ่มวัย 18 ปี รับสารภาพฆาตกรรมลิลี ปีเตอร์ส ลูกพี่ลูกน้องวัย 10 ขวบศาลวิสคอนซินลงโทษจำคุกตลอดชีวิต มีสิทธิขอปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแลหลังรับโทษ 25 ปี

สำนักข่าวสหรัฐ รายงาน คาร์สัน ปีเตอร์ส-เบอร์เกอร์ วัย 18 ปี รับสารภาพว่าฆาตกรรม ลิลี ปีเตอร์ส ลูกพี่ลูกน้องวัย 10 ขวบ ในคดีที่สร้างความสะเทือนใจแก่ชุมชนเมืองชิปเปวาฟอลส์ รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา เมื่อกว่า 4 ปีก่อน

การไต่สวนมีขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569 ที่ศาลเทศมณฑลชิปเปวา ปีเตอร์ส-เบอร์เกอร์รับสารภาพในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นความผิดฐานฆาตกรรมที่มีการวางแผนล่วงหน้า

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ลิลี ปีเตอร์ส

ผู้พิพากษาสตีเวน กิบส์ พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต พร้อมกำหนดให้จำเลยมีสิทธิยื่นขอปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแลเมื่อรับโทษครบ 25 ปี และสั่งให้จ่ายค่าเสียหายเยียวยา 30,197.20 ดอลลาร์สหรัฐ

ลิลีหายตัวไปเมื่อช่วงค่ำวันที่ 24 เมษายน 2565 หลังออกจากบ้านของป้าเพื่อเดินทางกลับบ้าน พ่อของเธอแจ้งตำรวจเมื่อพบว่าลูกสาวยังกลับมาไม่ถึง และออกติดตามจนพบจักรยานถูกทิ้งอยู่ใกล้เส้นทางเดินป่าดันแคนครีก

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครระดมกำลังค้นหาตลอดทั้งคืน ก่อนพบร่างของลิลีในพื้นที่ป่าใกล้เส้นทางดังกล่าวช่วงเช้าวันถัดมา

ปีเตอร์ส-เบอร์เกอร์ ซึ่งขณะก่อเหตุมีอายุ 14 ปี ถูกจับในวันที่ 26 เมษายน 2565 ภายหลังให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนว่า ได้พาลิลีออกจากเส้นทางเข้าไปในป่าและลงมือทำร้ายเธอโดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า หลังเกิดเหตุเขากลับบ้านไปอาบน้ำและซักเสื้อผ้า ต่อมาเมื่อทราบว่าครอบครัวแจ้งคนหาย จึงย้อนกลับไปยังจุดเกิดเหตุและพยายามเคลื่อนย้ายร่างเพื่อซ่อนให้มิดชิดขึ้น

สมาชิกครอบครัวและคนใกล้ชิดของลิลีขึ้นกล่าวถึงผลกระทบจากการสูญเสีย พร้อมแสดงความกังวลต่อโอกาสที่ปีเตอร์ส-เบอร์เกอร์อาจได้รับการปล่อยตัวในอนาคต หลังสิ้นสุดการไต่สวน ครอบครัวระบุว่าต้องการเดินหน้าฟื้นฟูจิตใจและส่งต่อความเมตตาเพื่อรำลึกถึงลิลี

ลิลี ปีเตอร์ส

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 04:09 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 04:09 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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