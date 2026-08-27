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ลูกค้าเศร้า! ร้านอาหารชื่อดัง เตรียมปิดตำนาน ชวนกลับมากินเมนูโปรด ก่อนอำลา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 14:23 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 14:23 น.

ลูกค้าเศร้า! ร้านอาหารชื่อดัง เตรียมปิดตำนานความอร่อย ชวนกลับมากินเมนูโปรด ก่อนอำลา ลูกค้าแห่แชร์เรื่องราวดี ๆ ผ่านมื้ออาหาร

ถือเป็นเรื่องน่าใจหายสำหรับลูกค้าและผู้ชื่นชอบอาหารไทย เมื่อร้านอาหารชื่อดังย่านวิภาวดี 18 อย่าง “อัญชันคาเฟ่” ประกาศข่าวเศร้าเตรียมปิดกิจการถาวร เพจเฟซบุ๊ก อัญชันคาเฟ่ : Anchancafe โพสต์ข้อความแจ้งกำหนดการเปิดให้บริการวันสุดท้ายคือวันที่ 5 กันยายน 2569 ปิดตำนานความอร่อยที่อยู่คู่ย่านวิภาวดีมาอย่างยาวนาน

“ขอกล่าวคำอำลา…จากอัญชัน คาเฟ่ 9 ปีที่ผ่านมา ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงร้านอาหาร แต่เป็นสถานที่ที่ได้ต้อนรับผู้คนมากมาย และได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาพิเศษของใครหลาย ๆ คน

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วันนี้เราอาจต้องบอกลา แต่ทุกเรื่องราว รอยยิ้ม และความทรงจำที่เกิดขึ้นที่อัญชัน จะยังคงอยู่กับเราเสมอ หากมีโอกาสสุดท้าย อยากชวนทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะ มานั่งโต๊ะเดิม กินเมนูโปรด และเก็บช่วงเวลาดี ๆ ของเราไว้ด้วยกัน ขอบคุณที่ทำให้อัญชันเป็นมากกว่าร้านอาหารมาตลอด 9 ปีนะคะ”

ประกาศจากเพจเฟซบุ๊กร้านอาหารดังแจ้งข่าวปิดให้บริการวันสุดท้าย
FB/ อัญชันคาเฟ่ : Anchancafe

นอกจากนี้ข้อความในภาพยังระบุด้วยว่า “ขอกล่าวคำอำลา หลังจากที่เราได้ทำอาหาร ได้ต้อนรับและได้เป็นส่วนหนึ่งของมื้อดี ๆ ของทุกคนมานาน ถึงเวลาที่ร้านของเราจะเดินทางมาถึงบทสุดท้ายแล้วค่ะ ร้านจะเปิดให้บริการถึงวันที่ 5 กันยายน 2569

ก่อนจะบอกลากันจริง ๆ เราอยากชวนทุกคนกลับมาทานเมนูโปรด กลับมานั่งโต๊ะเดิมและมาเจอกันอีกสักครั้งนะ ขอบคุณสำหรับทุกมื้อ ทุกคำชม และทุกความทรงจำที่เเกิดขึ้นที่นี่ Our Last Days Together แล้วมาเจอกันก่อนปิดร้านนะคะ”

ทันทีที่โพสต์ประกาศปิดกิจการเผยแพร่ออกไป กลุ่มลูกค้าประจำและผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยความเสียดาย อาทิ “เป็นร้านโปรด ร้านหนึ่งเลยครับ” , “ขอบคุณสำหรับอาหารไทยอร่อยๆนะคะ น่าเสียดายมาก ๆ” , “อาหารอร่อยมากค่ะ บริการดี เสียใจ เสียดาย จัง ขอบคุณสำหรับมื้อดีๆในหลายครั้งเลยนะคะ อัญชัญคาเฟ่”

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“เสียใจจังเลยค่ะ แต่ก็ขอบคุณที่ทำอาหารดีๆและอร่อย ครอบครัวเราอยู่เชียงใหม่ จะลงไปกรุงเทพปีละครั้ง กินมา7-8ปีแล้ว รอบนี้ยังแพลนกับลูกอยู่เลย อยากกิยไขตุ๋นหม้อไฟ กับ แกงรัญจวน”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 14:23 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 14:23 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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