เปิดเงินรางวัล AGT 2026 หาก เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์เวทีระดับโลกสำเร็จ ได้สูงสุดกี่บาท
เปิดเงินรางวัลและเงื่อนไข ผู้ชนะ America’s Got Talent 2026 หาก เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์เวทีระดับโลกสำเร็จ ได้รับสูงสุดกี่บาท
เรียกได้ว่าเป็นการสร้างเสียงยินดีให้กับชาวไทยเป็นอย่างมาก เมื่อ เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย สาวน้อยจากจ.ภูเก็ต วัย 16 ปี หอบพลังเสียงร้องและกีตาร์คู่ใจโชว์ความสามารถพิเศษสู่สายตาชาวโลกบนเวที America’s Got Talent 2026 จนได้รับ Golden Buzzer จาก เมล บี (Mel B) เดินสวย ๆ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในทันที
จากกดได้รับ Golden Buzzer ในครั้งนี้ ทำให้แฟนชาวไทยรวมถึงคนทั่วโลกที่เห็นศักยภาพของ เนเน่ รอยัล ต่างก็ช่วยกันภาวนาให้สาวน้อยมหัศจรรย์คว้าแชมป์รายการ AGT 2026 มาครอบครองให้ได้ และยิ่งทำให้หลายคนอยากรู้ว่า หาก น้องเนเน่ รอยัล สามารถคว้าตำแหน่งผู้ชนะมาครองได้สำเร็จจะได้รับเงินรางวัลกี่บาท วันนี้ทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะมาสรุปให้ได้ทราบพร้อม ๆ กันค่ะ
เงินรางวัล AGT 2026 หาก เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์สำเร็จ
สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไขรางวัลของผู้ชนะบนเวที America’s Got Talent 2026 หาก เนเน่ รอยัล สาวน้อยจากภูเก็ต วัย 16 ปีคว้าแชมป์ได้สำเร็จจะได้รับเงินกี่บาท
ตามประกาศของทางรายการที่จะมอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะจากเวทีระดับโลก America’s Got Talent นั้นเป็นเงิน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 33 ล้านบาท แต่มีเงื่อนไข คือ
รับเงินรายปี ตลอด 40 ปี
หากเลือกรับเงินรายปี ผู้ชนะจะได้รับประมาณ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือราว 826,000 บาท เป็นเวลา 40 ปี เมื่อรวมเงินที่ได้รับตลอดระยะเวลาดังกล่าว จึงจะครบ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐตามที่รายการประกาศไว้ ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวยังไม่หักภาษี
รับเงินก้อนครั้งเดียว
ในกรณีที่ผู้ชนะไม่ต้องการรอรับเงินนานถึง 40 ปี ผู้ชนะสามารถเลือกรับเงินก้อนครั้งเดียวได้ แต่จะไม่ได้รับเต็ม 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเงินก้อนจะคำนวณจากมูลค่าของเงินรางวัลทั้งหมด ณ เวลาปัจจุบัน
นอกจากเงินรางวัลจำนวนมหาศาลแล้วนั้น หาก เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์รายการ AGT 2026 ได้สำเร็จ เธอจะได้รับมอบโอกาสสำคัญในการแสดงผลงานบนเวทีใหญ่ และต่อยอดชื่อเสียงในวงการบันเทิงระดับโลก ซึ่งเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่สำหรับศิลปินหน้าใหม่ไม่แพ้เงินรางวัลที่ได้รับ
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อ้างอิงจาก : people
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