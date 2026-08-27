สาเหตุ มวลน้ำถล่มชายแดนทิเบต-เนปาล ซัดนักท่องเที่ยวดับ 160 ชีวิต สูญหายนับร้อย
เผยสาเหตุ น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มชายแดนทิเบต-เนปาล เกิดจากหิมะและหินถล่มปิดกั้นแม่น้ำจนเกิดเขื่อนแตก ซัดร่างนักท่องเที่ยวต่างชาติดับแล้ว 160 ราย สูญหายกว่า 400 ชีวิต
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี รายงานเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบต–เนปาล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา จุดเกิดเหตุอยู่แถบหุบเขาแม่น้ำ Bhote Koshi และ Lhende River ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างเขตราซูวา ฝั่งเนปาล กับเขตจี่หรง ฝั่งทิเบต ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 160 ราย ทั้งในฝั่งเนปาลและทิเบต พร้อมทั้งมีผู้สูญหายอีกกว่า 400 คน ตามรายงานเบื้องต้น
สาเหตุหลักของภัยพิบัติเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำ Lhende River จนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราว หลังจากนั้นตัวเขื่อนไม่สามารถต้านทานแรงดันได้จึงพังทลายลงมา ปลดปล่อยมวลน้ำปนตะกอนมหาศาลทะลักลงสู่หุบเขาด้านล่างอย่างรวดเร็ว
หน่วยงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกา (USGS) ระบุว่า ตรวจพบแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ในช่วงแรก แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมยืนยันว่า แรงสั่นสะเทือนดังกล่าวเกิดจากมวลดินและหิมะถล่มลงมาเอง ไม่ใช่เหตุแผ่นดินไหวตามธรรมชาติ
สำหรับผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กำลังเดินทางในเส้นทางแสวงบุญไกรลาส-มานาสโรวาร์ (Kailash-Mansarovar)
ข้อมูลจาก : เพจ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี
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