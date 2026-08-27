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สาเหตุ มวลน้ำถล่มชายแดนทิเบต-เนปาล ซัดนักท่องเที่ยวดับ 160 ชีวิต สูญหายนับร้อย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 14:10 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 14:10 น.
น้ำป่าถล่มชายแดนทิเบต-เนปาล ดับแล้ว 160 ราย

เผยสาเหตุ น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มชายแดนทิเบต-เนปาล เกิดจากหิมะและหินถล่มปิดกั้นแม่น้ำจนเกิดเขื่อนแตก ซัดร่างนักท่องเที่ยวต่างชาติดับแล้ว 160 ราย สูญหายกว่า 400 ชีวิต

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี รายงานเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบต–เนปาล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา จุดเกิดเหตุอยู่แถบหุบเขาแม่น้ำ Bhote Koshi และ Lhende River ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างเขตราซูวา ฝั่งเนปาล กับเขตจี่หรง ฝั่งทิเบต ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 160 ราย ทั้งในฝั่งเนปาลและทิเบต พร้อมทั้งมีผู้สูญหายอีกกว่า 400 คน ตามรายงานเบื้องต้น

สาเหตุหลักของภัยพิบัติเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำ Lhende River จนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราว หลังจากนั้นตัวเขื่อนไม่สามารถต้านทานแรงดันได้จึงพังทลายลงมา ปลดปล่อยมวลน้ำปนตะกอนมหาศาลทะลักลงสู่หุบเขาด้านล่างอย่างรวดเร็ว

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หน่วยงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกา (USGS) ระบุว่า ตรวจพบแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ในช่วงแรก แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมยืนยันว่า แรงสั่นสะเทือนดังกล่าวเกิดจากมวลดินและหิมะถล่มลงมาเอง ไม่ใช่เหตุแผ่นดินไหวตามธรรมชาติ

สำหรับผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กำลังเดินทางในเส้นทางแสวงบุญไกรลาส-มานาสโรวาร์ (Kailash-Mansarovar)

น้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบต–เนปาล
ภาพจาก : AP
น้ำป่าไหลหลาก ชายแดนทิเบต-เนปาล
ภาพจาก : AP
น้ำป่าไหลหลากชายแดนทิเบต-เนปาล-2
ภาพจาก : AP
น้ำป่าไหลหลากชายแดนทิเบต-เนปาล-3
ภาพจาก : AP
น้ำป่าไหลหลากชายแดนทิเบต-เนปาล-3
ภาพจาก : AP
สาเหตุน้ำป่าไหลหลาก ชายแดนทิเบต-เนปาล ดับพุ่ง
ภาพจาก : เพจ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

ข้อมูลจาก : เพจ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 14:10 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 14:10 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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