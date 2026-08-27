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งานแต่งโอไฮโอเดือด แขกบ่าวสาวตะลุมบอน ชายคว้ามีดทาเนยไล่แทง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 22:39 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 22:39 น.
งานแต่งโอไฮโอเดือด แขกบ่าวสาวตะลุมบอน ชายคว้ามีดทาเนยไล่แทง

งานแต่งงานที่เมืองเวสต์เลก รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ต้องยุติลงอย่างวุ่นวาย หลังเกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างแขกสองกลุ่มภายในห้องจัดเลี้ยง ก่อนเหตุการณ์ลุกลามไปยังลานจอดรถ ทำให้ผู้ร่วมงานจำนวนมากวิ่งหนีออกจากอาคาร

เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 20.50 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2569 ภายในศูนย์จัดเลี้ยง La Centre Conference & Banquet Facility ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองคลีฟแลนด์ไปทางตะวันตกประมาณ 22 กิโลเมตร

ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นแขกหลายคนผลัก ต่อย และขว้างเก้าอี้ใส่กัน ท่ามกลางเสียงกรีดร้องและความแตกตื่น ขณะที่ชายคนหนึ่งหยิบมีดทาเนยจากโต๊ะอาหาร ก่อนถือวิ่งเข้าหาผู้ร่วมงานคนอื่น

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ตำรวจเวสต์เลก ได้รับสายแจ้งเหตุฉุกเฉินหลายครั้ง พยานให้การว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีเลือดออก มีบุคคลถืออาวุธอยู่ภายในงาน เจ้าหน้าที่จากเมืองใกล้เคียงจึงถูกเรียกเข้ามาสนับสนุนการควบคุมสถานการณ์

เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุ พบผู้ร่วมงานประมาณ 40-45 คนรวมตัวกันอยู่บริเวณลานจอดรถ บางส่วนกำลังโต้เถียงและกล่าวหากัน เจ้าหน้าที่ต้องแยกคู่กรณีและสอบปากคำพยานหลายราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คนถูกนำส่งโรงพยาบาล เบื้องต้นอาการไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต

เจ้าหน้าที่จับกุม ราเอ็ด มาห์มูด สุไลมาน อายุ 46 ปี จากเมืองเดียร์บอร์นไฮต์ส รัฐมิชิแกน ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกาย ก่อให้เกิดความตื่นตระหนก และยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน

ตำรวจกล่าวหาว่า สุไลมานเป็นชายที่หยิบมีดทาเนยขึ้นมาข่มขู่ผู้ร่วมงาน ก่อนนำมีดไปทิ้งเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่พบเมื่อเดินทางมาถึง อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาทั้งหมดยังต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคดี

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ผู้ถูกจับอีกสองคน ได้แก่ อับดัลลาห์ วาห์ดาน อายุ 48 ปี ซึ่งถูกตั้งข้อหาข่มขู่คุกคามอย่างร้ายแรง หลังถูกกล่าวหาว่าขู่ทำร้ายแขกหลายคน และอาลี วาห์ดาน อายุ 47 ปี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาล

คำสั่งดังกล่าวห้ามอาลีเข้าใกล้บุคคลบางคนที่มาร่วมงานแต่ง เนื่องจากเคยมีเหตุขัดแย้งกันมาก่อน แต่เขายังคงปรากฏตัวภายในงานเลี้ยง

ตำรวจระบุว่า ต้นเหตุสำคัญมาจากความบาดหมางเดิมระหว่างคนสองกลุ่มที่ปกติไม่ได้พบปะกัน เมื่อทั้งหมดมาอยู่ในสถานที่เดียวกัน ความขัดแย้งในอดีตจึงปะทุขึ้นอีกครั้ง ส่วนความสัมพันธ์ที่แน่ชัดระหว่างผู้ก่อเหตุและคู่บ่าวสาวยังไม่มีการเปิดเผย

คดีถูกส่งให้สำนักงานอัยการเมืองเวสต์เลกพิจารณาแล้ว และอาจมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติมหากพบหลักฐานว่าบุคคลอื่นมีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกาย

กัปตันเจอร์รี โวเกล แห่งตำรวจเวสต์เลก กล่าวเตือนผู้ที่จะไปร่วมงานเฉลิมฉลองให้เคารพเจ้าภาพและหลีกเลี่ยงการนำความขัดแย้งส่วนตัวไปก่อเหตุ เพราะท้ายที่สุดคู่บ่าวสาวอาจต้องจดจำวันสำคัญจากเหตุทะเลาะวิวาท แทนที่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีภายในงาน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 22:39 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 22:39 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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