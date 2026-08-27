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ด่วน! คนร้ายใช้วัตถุระเบิด บุกปล้นทอง ห้างโลตัส จ.สระแก้ว ตำรวจเร่งล่าตัว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 13:54 น.

คนร้ายใช้วัตถุระเบิด บุกปล้นทอง ห้างโลตัส จ.สระแก้ว ก่อนขี้จักรยานยนต์หลบหนี ตำรวจเร่งล่าตัว วอนขอให้แจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่

เพจ มูลนิธิกู้ภัยอรัญประเทศ ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวว่าเกิดเหตุ ชิงทรัพย์ร้านทองภายในห้างโลตัส สาขาอรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยระบุว่า “ประกาศแจ้งเตือนประชาชน ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสเหตุชิงทรัพย์ร้านทอง สภ.อรัญประเทศ ขอความร่วมมือประชาชน

กรณีเกิดเหตุ ชิงทรัพย์ร้านทองบริเวณห้างโลตัส อรัญประเทศ ผู้ก่อเหตุมีอาวุธลักษณะเป็น ระเบิด และได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอรัญประเทศ

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ลักษณะผู้ก่อเหตุและยานพาหนะ
* รถจักรยานยนต์ ไฟฟ้า ไม่ทราบรุ่น
* สวม หมวกลายสก็อต
* สวมเสื้อแขนยาว สีน้ำตาล-เทา
* สวมกางเกงยีนส์ขายาว
* มีอาวุธอันตราย และอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน

ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะตรงหรือใกล้เคียงกับข้อมูลดังกล่าว อย่าเข้าใกล้ อย่าพยายามติดตามหรือจับกุมด้วยตนเอง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที

สายด่วนตำรวจ 191
สภ.อรัญประเทศ

หรือแจ้งเบาะแสได้ที่ 082-762-0278″

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สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวคนร้ายได้เข้ามาภายในร้านทอง พร้อมแสดงอาวุธลักษณะคล้ายระเบิดข่มขู่พนักงาน ก่อนกวาดทองรูปพรรณที่จัดแสดงอยู่ภายในร้านไปจำนวน 2 ถาด จากนั้นรีบหลบหนีออกจากพื้นที่

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 13:54 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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