ด่วน! คนร้ายใช้วัตถุระเบิด บุกปล้นทอง ห้างโลตัส จ.สระแก้ว ตำรวจเร่งล่าตัว
คนร้ายใช้วัตถุระเบิด บุกปล้นทอง ห้างโลตัส จ.สระแก้ว ก่อนขี้จักรยานยนต์หลบหนี ตำรวจเร่งล่าตัว วอนขอให้แจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่
เพจ มูลนิธิกู้ภัยอรัญประเทศ ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวว่าเกิดเหตุ ชิงทรัพย์ร้านทองภายในห้างโลตัส สาขาอรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยระบุว่า “ประกาศแจ้งเตือนประชาชน ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสเหตุชิงทรัพย์ร้านทอง สภ.อรัญประเทศ ขอความร่วมมือประชาชน
กรณีเกิดเหตุ ชิงทรัพย์ร้านทองบริเวณห้างโลตัส อรัญประเทศ ผู้ก่อเหตุมีอาวุธลักษณะเป็น ระเบิด และได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอรัญประเทศ
ลักษณะผู้ก่อเหตุและยานพาหนะ
* รถจักรยานยนต์ ไฟฟ้า ไม่ทราบรุ่น
* สวม หมวกลายสก็อต
* สวมเสื้อแขนยาว สีน้ำตาล-เทา
* สวมกางเกงยีนส์ขายาว
* มีอาวุธอันตราย และอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน
ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะตรงหรือใกล้เคียงกับข้อมูลดังกล่าว อย่าเข้าใกล้ อย่าพยายามติดตามหรือจับกุมด้วยตนเอง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที
สายด่วนตำรวจ 191
สภ.อรัญประเทศ
หรือแจ้งเบาะแสได้ที่ 082-762-0278″
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวคนร้ายได้เข้ามาภายในร้านทอง พร้อมแสดงอาวุธลักษณะคล้ายระเบิดข่มขู่พนักงาน ก่อนกวาดทองรูปพรรณที่จัดแสดงอยู่ภายในร้านไปจำนวน 2 ถาด จากนั้นรีบหลบหนีออกจากพื้นที่
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