ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสอบปมวัยรุ่นสาวออสเตรเลียดับ สันนิษฐานถูกบีบคอขณะมีเพศสัมพันธ์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 13:32 น.

ตำรวจสอบปมวัยรุ่นสาวออสเตรเลียดับ คาดถูกบีบคอขณะมีเพศสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญชี้เป็นผลกระทบจากหนังโป๊ที่สร้างความเข้าใจผิดๆ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้เข้าสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของวัยรุ่นหญิงอายุ 16 ปี โดยตำรวจคาดว่าเสียชีวิตจากการถูกบีบคอขณะมีเพศสัมพันธ์

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อช่วงเวลาประมาณ 17.45 น. ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น โดยเจ้าหน้าที่รีบนำเธอขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก่อนส่งโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามเธอเสียชีวิตเมื่อช่วงคืนวันอังคารที่ผ่านมา

โฆษณา

แม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้มีการแถลงโดยตรง แต่แหล่งข่าวของตำรวจแจ้งกับสำนักข่าวหลายแห่งว่าเธอเสียชีวิตขณะมีเพศสัมพันธ์ โดยเชื่อว่าเธอถูกบีบคอจนหมดสติและเสียชีวิต ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีการจับกุมผู้เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่

ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน ชาแนล คอนตอส นักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความสมัครใจด้านเพศสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ว่า เหตุการณ์นี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ และชี้ว่าเป็นความผิดของบริษัทที่ผลิตหนังผู้ใหญ่ พร้อมชี้ว่า สื่อลามกกระแสหลักมักนำเสนอภาพความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นปกติวิสัย ไม่ว่าจะเป็นการตบหน้า การบีบคอ หรือการล่วงละเมิดในรูปแบบอื่น ๆ โดยแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงรู้สึกพึงพอใจหรือยอมรับการกระทำดังกล่าว

พร้อมชี้ด้วยว่าการบีบคอขณะมีเพศสัมพันธ์นั้นไม่มีปฏิบัติที่ปลอดภัย แม้จะมีวัยรุ่นเชื่อว่าสามารถทำได้อย่างปลอดภัยก็ตาม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่อป้ายแดง เสียหลักพลัดตกหม้อต้มน้ำตาลในโรงงานอินเดียเสียชีวิต

6 นาที ที่แล้ว
พายุฝนถล่มตอนกลางประเทศญี่ปุ่น ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นอ่วม! พายุฝนถล่มหนัก น้ำท่วม-ดินถล่ม เร่งอพยพ 1.8 แสนชีวิตหนีภัย

9 นาที ที่แล้ว
เที่ยวตลาดนาคา ภูเก็ต ตามรอย “เนเน่ รอยัล” นักดนตรีเปิดหมวก สู่รอบชิง AGT 2026 ท่องเที่ยว

เที่ยวตลาดนาคา ภูเก็ต ตามรอย “เนเน่ รอยัล” นักดนตรีเปิดหมวก สู่รอบชิง AGT 2026

11 นาที ที่แล้ว
เปิดเงินรางวัล AGT 2026 หาก เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์เวทีระดับโลกสำเร็จ ได้สูงสุดกี่บาท บันเทิง

เปิดเงินรางวัล AGT 2026 หาก เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์เวทีระดับโลกสำเร็จ ได้สูงสุดกี่บาท

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ลูกค้าเศร้า! ร้านอาหารชื่อดัง เตรียมปิดตำนาน ชวนกลับมากินเมนูโปรด ก่อนอำลา

40 นาที ที่แล้ว
น้ำป่าถล่มชายแดนทิเบต-เนปาล ดับแล้ว 160 ราย ข่าวต่างประเทศ

สาเหตุ มวลน้ำถล่มชายแดนทิเบต-เนปาล ซัดนักท่องเที่ยวดับ 160 ชีวิต สูญหายนับร้อย

53 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

รู้แล้ว เศรษฐีใจบุญ ติดต่อ แจ็ค แฟนฉัน ยื่นมือช่วยพ่อ ต้า เฟ็ดเฟ่ คือใคร?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! คนร้ายใช้วัตถุระเบิด บุกปล้นทอง ห้างโลตัส จ.สระแก้ว ตำรวจเร่งล่าตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด ธงไชย เผยเบื้องหลังกองถ่าย MV เพลงพริกขี้หนู ข่าวดารา

หาดูยาก! เบิร์ด ธงไชย โชว์เบื้องหลังกองถ่าย เพลงพริกขี้หนู 35 ปีก่อน ลุคนี้เท่มาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสอบปมวัยรุ่นสาวออสเตรเลียดับ สันนิษฐานถูกบีบคอขณะมีเพศสัมพันธ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุยฟันอาญา! กกต. สั่งดำเนินคดีผู้สมัคร สว. 1,767 คน ขาดคุณสมบัติ โทษหนักคุก 10 ปี ข่าวการเมือง

ลุยฟันอาญา! กกต. สั่งดำเนินคดีผู้สมัคร สว. 1,767 คน ขาดคุณสมบัติ โทษหนักคุก 10 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“นายกเฮง” ปฏิเสธไม่รู้เรื่องเป็นนายหน้าโกงท้องถิ่น อ้างถูกคนปลอมไลน์แอบอ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ “นายกเฮง” อดีตผู้สมัคร สส.เพื่อไทย เป็นนายหน้าโกงทุจริตสอบท้องถิ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ วันชัย จารุนงคราญ แบ็กซ้ายทีมชาติไทย หนุ่มหล่อหน้าตี๋ ตัวหลัก อาเซียนคัพ 2026 ข่าวกีฬา

ประวัติ วันชัย จารุนงคราญ แบ็กซ้ายทีมชาติไทย หนุ่มหล่อหน้าตี๋ ตัวหลัก อาเซียนคัพ 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ไทย พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 13.00 น.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดธนาคาร ปี 2570 เศรษฐกิจ

ปฏิทินวันหยุดธนาคาร ปี 2570 วางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาะเชจู ที่เที่ยวดังเกาหลี ภูเขาไฟยูเนสโก เบื้องหลังคดีคนหายสุดสะพรึง ท่องเที่ยว

เกาะเชจู ที่เที่ยวดังเกาหลี ภูเขาไฟยูเนสโก เบื้องหลังคดีคนหายสุดสะพรึง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลสั่งเบรก สอบแข่งขันเด็กอนุบาล ห้ามใช้ระบบแพ้ชนะ หรือจัดอันดับเป็นอันขาด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลปลื้ม! นายกฯ ชื่นชม &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ทะลุรอบชิงฯ AGT สร้างชื่อไทยในเวทีโลก ข่าวการเมือง

รัฐบาลปลื้ม! นายกฯ ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” ทะลุรอบชิงฯ AGT สร้างชื่อไทยในเวทีโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประมวลภาพ เนปาลวิปโยค น้ำท่วมฉับพลัน กวาดนักท่องเที่ยวดับ 160 ราย สูญหายนับพัน ข่าวต่างประเทศ

ประมวลภาพ เนปาลวิปโยค น้ำท่วมฉับพลัน กวาดนักท่องเที่ยวดับ 160 ราย สูญหายนับพัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เชียงราย เพิ่มความเข้มงวด เจอเฟซอวตารแอบอ้างคนอื่น โพสต์รูปปืน ขู่ยิงครู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ป้าดา&quot; ควง &quot;ป้าบัวไข&quot; เปิดโต๊ะแถลงพิรุธเจ้าอาวาส 4 ข้อ ปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม ข่าว

“ป้าดา” ควง “ป้าบัวไข” เปิดโต๊ะแถลงพิรุธเจ้าอาวาส 4 ข้อ ปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอมมี่ มรกต แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณแม่ หลังเพิ่งบินด่วนไปเยี่ยมถึงอังกฤษ 2 วันก่อน บันเทิง

เอมมี่ มรกต แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณแม่ หลังเพิ่งบินด่วนไปเยี่ยมถึงอังกฤษ 2 วันก่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บรูโน มาร์ส จัดคอนเสิร์ตที่ไทย 24 - 25 เม.ย. 2570 บันเทิง

บรูโน มาร์ส จัดคอนเสิร์ตในไทย บุกราชมังฯ 24-25 เม.ย. 70 เริ่มต้น 2800 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยาโยอิ คุซามะ ศิลปินชาวญี่ปุ่นเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ยาโยอิ คุซามะ ศิลปินระดับตำนานชาวญี่ปุ่น เสียชีวิตแล้ว ในวัย 97 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 27 ส.ค. 2569 13:32 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวตลาดนาคา ภูเก็ต ตามรอย “เนเน่ รอยัล” นักดนตรีเปิดหมวก สู่รอบชิง AGT 2026

เที่ยวตลาดนาคา ภูเก็ต ตามรอย “เนเน่ รอยัล” นักดนตรีเปิดหมวก สู่รอบชิง AGT 2026

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569
เปิดเงินรางวัล AGT 2026 หาก เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์เวทีระดับโลกสำเร็จ ได้สูงสุดกี่บาท

เปิดเงินรางวัล AGT 2026 หาก เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์เวทีระดับโลกสำเร็จ ได้สูงสุดกี่บาท

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569
เสริมจมูกที่ไหนดี

เสริมจมูกที่ไหนดี? เลือกคลินิกอย่างไรให้ปลอดภัย ได้จมูกทรงสวยถูกใจ

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569

ลูกค้าเศร้า! ร้านอาหารชื่อดัง เตรียมปิดตำนาน ชวนกลับมากินเมนูโปรด ก่อนอำลา

เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2569
Back to top button