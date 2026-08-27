ตำรวจสอบปมวัยรุ่นสาวออสเตรเลียดับ สันนิษฐานถูกบีบคอขณะมีเพศสัมพันธ์
ตำรวจสอบปมวัยรุ่นสาวออสเตรเลียดับ คาดถูกบีบคอขณะมีเพศสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญชี้เป็นผลกระทบจากหนังโป๊ที่สร้างความเข้าใจผิดๆ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้เข้าสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของวัยรุ่นหญิงอายุ 16 ปี โดยตำรวจคาดว่าเสียชีวิตจากการถูกบีบคอขณะมีเพศสัมพันธ์
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อช่วงเวลาประมาณ 17.45 น. ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น โดยเจ้าหน้าที่รีบนำเธอขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก่อนส่งโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามเธอเสียชีวิตเมื่อช่วงคืนวันอังคารที่ผ่านมา
แม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้มีการแถลงโดยตรง แต่แหล่งข่าวของตำรวจแจ้งกับสำนักข่าวหลายแห่งว่าเธอเสียชีวิตขณะมีเพศสัมพันธ์ โดยเชื่อว่าเธอถูกบีบคอจนหมดสติและเสียชีวิต ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีการจับกุมผู้เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน ชาแนล คอนตอส นักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความสมัครใจด้านเพศสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ว่า เหตุการณ์นี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ และชี้ว่าเป็นความผิดของบริษัทที่ผลิตหนังผู้ใหญ่ พร้อมชี้ว่า สื่อลามกกระแสหลักมักนำเสนอภาพความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นปกติวิสัย ไม่ว่าจะเป็นการตบหน้า การบีบคอ หรือการล่วงละเมิดในรูปแบบอื่น ๆ โดยแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงรู้สึกพึงพอใจหรือยอมรับการกระทำดังกล่าว
พร้อมชี้ด้วยว่าการบีบคอขณะมีเพศสัมพันธ์นั้นไม่มีปฏิบัติที่ปลอดภัย แม้จะมีวัยรุ่นเชื่อว่าสามารถทำได้อย่างปลอดภัยก็ตาม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลอิตาลีสั่งชู้รักชดใช้ 17 ล้าน หลังใช้ปลอกคอ-กุญแจมือเล่นสยิว ทำคู่นอนดับ
- คุก 2 ปี 10 เดือน ชายสิงคโปร์แอบหลังต้นไม้ ถ่ายคลิปคู่รักมีเพศสัมพันธ์ ก่อนใช้แบล็คเมล์
- ตำรวจปทุมฯ บุกรื้อ “รังฮาเร็มลับ” จุดนัดมีเพศสัมพันธ์ ผงะเจอซากถุงยางเกลื่อน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: