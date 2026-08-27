“นายกเฮง” ปฏิเสธไม่รู้เรื่องเป็นนายหน้าโกงท้องถิ่น อ้างถูกคนปลอมไลน์แอบอ้าง
นายกเฮง ปฏิเสธไม่รู้เรื่องเป็นนายหน้าโกงท้องถิ่น จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียหาย 6.5 แสนบาท เจ้าตัวอ้างถูกคนแอบอ้าง ยันไม่ได้เงิน
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้นำกำลังเข้าจับกุม “นายกเฮง” หรือ นาย ประวิทย์ จารุรัชกุล อดีตนายก อบต.แห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ และอดีตผู้สมัคร สส.ศรีสะเกษ เขต 8 พรรคเพื่อไทย ข้อหาแอบอ้างตำแหน่งและเรียกรับเงินจากประชาชน เพื่อทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ผู้เสียหายรายหนึ่ง ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่า ถูกนางน. ชักชวนให้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ โดยอ้างว่า นายกเฮง มีโควตาพิเศษ และมีศักยภาพสามารถวิ่งเต้นให้สอบผ่านได้จริง ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินให้ผู้ต้องหาทั้งสองราย รวม 3 ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท แต่เมื่อผลการคัดเลือกออกมากระทั่งผู้เสียหายสอบไม่ผ่าน และพยายามทวงถามเงินคืนกลับถูกบ่ายเบี่ยงหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดนั้น
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบปากคำนายประวิทย์ ให้การว่า มีบุคคลอื่นนำไลน์จากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งของอีกบุคคลหนึ่งไปปลอมเป็นตน เพื่อใช้พูดคุยและรับเงิน พร้อมยืนยันว่า ตนไม่รู้เรื่องและไม่ได้อยู่ในขบวนการดังกล่าว รวมถึงไม่มีการรับเงินตามที่ถูกกล่าวหา และไม่มีเส้นทางการเงินโอนเข้าบัญชีของตน
ส่วนกรณีที่ตำรวจสามารถออกหมายจับได้ ผู้สื่อข่าวถามว่า แสดงว่ามีหลักฐานอื่นหรือไม่ นายประวิทย์ ระบุว่า ขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องดังกล่าวในภายหลัง พร้อมยืนยันอีกครั้งว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ขณะที่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยสั้นๆ ว่า พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยพฤติการณ์ที่ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับการเป็นตัวกลางเรียกรับผลประโยชน์
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